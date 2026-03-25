Nuevo Renault Twingo E-Tech: tener en casa un coche eléctrico por un precio muy asequible

El nuevo Renault Twingo E-Tech eléctrico está en el mercado para llevar a cabo una revolución dentro de la movilidad eléctrica. Este nuevo modelo de la casa tiene todo lo deseado para una bonita conducción.

No sólo es alegre y gamberro, digno de los usuarios más divertidos y atrevidos; también se trata de un vehículo que tiene la capacidad de poner en el mercado un coche eléctrico que da respuestas a las nuevas demandas y necesidades de la sociedad: eficiencia y economía. Es decir, podemos tener un eléctrico en casa para nuestro uso diario, tanto en ciudad como fuera de ella, sin dañar nuestros bolsillos.

Por tanto, cabría preguntarnos: ¿qué hitos ha conseguido este nuevo Twingo eléctrico? Probablemente varios, pero uno de los más importantes es conseguir que la movilidad eléctrica llegue a más personas.

Desde 2023, los equipos de la casa Renault han trabajado por un coche urbano eléctrico asequible y más sostenible, con un precio de partida inferior a 20.000 euros (sin contar las ayudas). Para lograrlo, fue necesario repensar en profundidad el diseño y la industrialización del vehículo, aprovechando todo el expertise.

Batería LFP y menor consumo

Twingo E-Tech eléctrico adopta una batería LFP, una novedad para Renault Group. Esta tecnología se basa en la abundancia material como el hierro y el fosfato, limitando el uso de metales críticos. Combinada con una arquitectura “cell-to-pack”, reduce el coste total de las baterías en aproximadamente un 20%.

Gracias a un motor optimizado y a un exhaustivo trabajo aerodinámico, el consumo es muy bajo, lo que permite una batería más pequeña y ligera, reduciendo así los costes de uso. El objetivo es claro: ofrecer una alternativa eléctrica competitiva a los coches pequeños térmicos.

Por último, el vehículo se diseñó desde el principio para minimizar su huella ambiental. El resultado: una reducción del 60% en la huella de carbono en comparación con un coche urbano térmico equivalente, considerando todo su ciclo de vida.

Tiempos de producción y desarrollo más cortos

Otro hito interesante de cara a la demanda de este tipo de coches es el método que han desarrollado para que los tiempos de producción sean más cortos. De hecho, el Twingo E-Tech eléctrico es el modelo de desarrollo más rápido en la historia de Renault: sólo 100 semanas entre su lanzamiento y su industrialización. Se ha conseguido el doble de rápido que un modelo eléctrico convencional y respetando los estándares de calidad del Grupo.

Para lograr este resultado, Renault ha establecido una organización única que combina la experiencia europea y la innovación china, basada en tres pilares: Ampere, ACDC y la planta de Novo Mesto.

El diseño comenzó en Francia, en el Technocentre, sobre la base de la plataforma RGEV small, diseñada para los segmentos A y B. La segunda etapa se llevó a cabo en China con ACDC, el centro de I+D de Shanghái creado en 2024 para aprovechar el ecosistema local, reconocido por su rapidez de desarrollo, su competitividad en materia de costes y su dominio tecnológico. Por último, la producción se lleva a cabo en la fábrica europea de Novo Mesto, lo que garantiza la calidad y la fiabilidad.

El enfoque integral, más colaborativo y transversal que un desarrollo tradicional, ha permitido ahorrar aproximadamente un año en la planificación de un modelo equivalente y reducir la inversión en un 50%.

Producción competitiva en Europa

Por último, destacar también que el ensamblado en Novo Mesto, Eslovenia, del nuevo Twingo E-Tech eléctrico se beneficia de una organización industrial optimizada y una cadena de suministro local.

Su llegada se anticipó gracias a la estrecha colaboración entre ACDC y los equipos locales, con importantes inversiones realizadas por el grupo para convertir esta fábrica en un modelo de sostenibilidad e inteligencia industrial al servicio de los clientes europeos.

Para ello, han sido clave áreas como la modernización de equipos en toda la cadena de producción, con la instalación de líneas completamente nuevas para la inyección y pintura de paragolpes, así como para el ensamblaje de asientos y el travesaño delantero; la mejora de las competencias de los empleados mediante programas intensivos de formación y reciclaje en el ámbito de lo digital y de las tecnologías relacionadas con los vehículos eléctricos; así como la transición ecológica y digital de la planta, con la implementación de soluciones como Plant Connect (metaverso industrial) y una central fotovoltaica, reafirmando así el compromiso del Grupo con una producción más responsable y conectada.

En el otro extremo de la cadena de producción, el 75 % de los clientes de Twingo E-Tech eléctrico se encuentran a menos de 1000 km de la fábrica, lo que también reduce los costes logísticos y la huella de carbono.