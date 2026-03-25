Coches Eléctricos

Nuevo Renault Twingo E-Tech: tener en casa un coche eléctrico por un precio muy asequible

Renault Twingo E-Tech: diseño, diversión y alta capacidad de respuesta por menos de 20.000 euros

Es el modelo de desarrollo más rápido en la historia de Renault: sólo 100 semanas entre su lanzamiento y su industrialización

El nuevo Renault Twingo E-Tech eléctrico está en el mercado para llevar a cabo una revolución dentro de la movilidad eléctrica. Este nuevo modelo de la casa tiene todo lo deseado para una bonita conducción.

No sólo es alegre y gamberro, digno de los usuarios más divertidos y atrevidos; también se trata de un vehículo que tiene la capacidad de poner en el mercado un coche eléctrico que da respuestas a las nuevas demandas y necesidades de la sociedad: eficiencia y economía. Es decir, podemos tener un eléctrico en casa para nuestro uso diario, tanto en ciudad como fuera de ella, sin dañar nuestros bolsillos.

Por tanto, cabría preguntarnos: ¿qué hitos ha conseguido este nuevo Twingo eléctrico? Probablemente varios, pero uno de los más importantes es conseguir que la movilidad eléctrica llegue a más personas.

Desde 2023, los equipos de la casa Renault han trabajado por un coche urbano eléctrico asequible y más sostenible, con un precio de partida inferior a 20.000 euros (sin contar las ayudas). Para lograrlo, fue necesario repensar en profundidad el diseño y la industrialización del vehículo, aprovechando todo el expertise.

Batería LFP y menor consumo

Twingo E-Tech eléctrico adopta una batería LFP, una novedad para Renault Group. Esta tecnología se basa en la abundancia material como el hierro y el fosfato, limitando el uso de metales críticos. Combinada con una arquitectura “cell-to-pack”, reduce el coste total de las baterías en aproximadamente un 20%.

Gracias a un motor optimizado y a un exhaustivo trabajo aerodinámico, el consumo es muy bajo, lo que permite una batería más pequeña y ligera, reduciendo así los costes de uso. El objetivo es claro: ofrecer una alternativa eléctrica competitiva a los coches pequeños térmicos.

Por último, el vehículo se diseñó desde el principio para minimizar su huella ambiental. El resultado: una reducción del 60% en la huella de carbono en comparación con un coche urbano térmico equivalente, considerando todo su ciclo de vida.

Tiempos de producción y desarrollo más cortos

Otro hito interesante de cara a la demanda de este tipo de coches es el método que han desarrollado para que los tiempos de producción sean más cortos. De hecho, el Twingo E-Tech eléctrico es el modelo de desarrollo más rápido en la historia de Renault: sólo 100 semanas entre su lanzamiento y su industrialización. Se ha conseguido el doble de rápido que un modelo eléctrico convencional y respetando los estándares de calidad del Grupo.

Para lograr este resultado, Renault ha establecido una organización única que combina la experiencia europea y la innovación china, basada en tres pilares: Ampere, ACDC y la planta de Novo Mesto.

El diseño comenzó en Francia, en el Technocentre, sobre la base de la plataforma RGEV small, diseñada para los segmentos A y B. La segunda etapa se llevó a cabo en China con ACDC, el centro de I+D de Shanghái creado en 2024 para aprovechar el ecosistema local, reconocido por su rapidez de desarrollo, su competitividad en materia de costes y su dominio tecnológico.  Por último, la producción se lleva a cabo en la fábrica europea de Novo Mesto, lo que garantiza la calidad y la fiabilidad.

El enfoque integral, más colaborativo y transversal que un desarrollo tradicional, ha permitido ahorrar aproximadamente un año en la planificación de un modelo equivalente y reducir la inversión en un 50%.

Producción competitiva en Europa

Por último, destacar también que el ensamblado en Novo Mesto, Eslovenia, del nuevo Twingo E-Tech eléctrico se beneficia de una organización industrial optimizada y una cadena de suministro local.

Su llegada se anticipó gracias a la estrecha colaboración entre ACDC y los equipos locales, con importantes inversiones realizadas por el grupo para convertir esta fábrica en un modelo de sostenibilidad e inteligencia industrial al servicio de los clientes europeos.

Twingo E-Tech eléctrico
Twingo E-Tech eléctrico. ©ThomasCortesi

Para ello, han sido clave áreas como la modernización de equipos en toda la cadena de producción, con la instalación de líneas completamente nuevas para la inyección y pintura de paragolpes, así como para el ensamblaje de asientos y el travesaño delantero; la mejora de las competencias de los empleados mediante programas intensivos de formación y reciclaje en el ámbito de lo digital y de las tecnologías relacionadas con los vehículos eléctricos; así como la transición ecológica y digital de la planta, con la implementación de soluciones como Plant Connect (metaverso industrial) y una central fotovoltaica, reafirmando así el compromiso del Grupo con una producción más responsable y conectada.

En el otro extremo de la cadena de producción, el 75 % de los clientes de Twingo E-Tech eléctrico se encuentran a menos de 1000 km de la fábrica, lo que también reduce los costes logísticos y la huella de carbono.

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