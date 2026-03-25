Renault Twingo E-Tech: diseño, diversión y alta capacidad de respuesta por menos de 20.000 euros

El nuevo Renault Twingo E-Tech eléctrico no sólo es diversión y diseño, también es eficiencia, potencia y tecnología. Y todo ello es un coche dócil, pequeño, urbano, eléctrico y con un precio muy asequible. Es una nueva revolución dentro de la compañía que, sin lugar a dudas, va a conquistar a los conductores más urbanitas y más divertidos porque este coche tiene (como siempre ha tenido) muchísima personalidad.

Es un modelo que representa una profunda transformación del mercado, redefiniendo los estándares del segmento A. Y es que hablamos de un vehículo eléctrico urbano moderno que posee un gran valor para el cliente a un precio llamativo.

Avance en electromovilidad

Sin perder de vista su ADN de la primera generación, el Twingo de 2026 confirma el avance de Renault en materia de electromovilidad en el segmento de los coches urbanos, aunando innovación, placer de conducción y responsabilidad medioambiental.

Cinco puertas, dos asientos traseros independientes y deslizantes de serie en todas las versiones, respaldo abatible del asiento del pasajero delantero y mucho más. Todo esto brinda al vehículo un espacio optimizado para satisfacer todas las necesidades y una versatilidad sin precedentes, sobre todo si consideramos su precio.

Google integrado y 263 km de autonomía WLTP

El nuevo Twingo E-Tech eléctrico combina silencio, cero emisiones en el escape y tecnologías de vanguardia, incluyendo ayudas a la conducción de segmentos superiores y el sistema multimedia openR link con Google integrado, una primicia en el segmento. Su objetivo es facilitar el uso y la adopción de la movilidad eléctrica.

Una batería LFP perfectamente dimensionada (hasta 263 km de autonomía WLTP) se combina con un motor dinámico y ligero de 60 kW (82 CV). Es perfecto para un uso urbano y periurbano, donde características como la función “One Pedal” permiten afrontar los atascos diarios sin fatiga.

Un precio inferior a 20.000 euros

Y todo por un precio muy atractivo, quizá uno de los más atractivos del momento, teniendo en cuenta sus capacidades y características. El Twingo E-Tech eléctrico se comercializará a un precio inferior a 20.000 euros en la versión Eevolution. Seguirá siendo muy atractivo incluso en su versión superior techno y poco costoso en el uso con un consumo limitado (12,2 kWh/100 km según la norma WLTP. Pendiente de homologación).

Todo ello, además, sin comprometer el placer de conducir. Su plataforma RGEV small, adaptada para el uso diario, su peso ligero (a partir de 1.200 kilos) y su dirección precisa lo hacen ágil y con gran capacidad de respuesta, con un agarre seguro en carretera y un confort que no se degrada, ni siquiera al salir de la ciudad hacia carreteras más rápidas.

Más práctico y fácil de usar que nunca, Twingo E-Tech eléctrico establece un nuevo estándar para el segmento A, manteniéndose fiel al espíritu pionero de Renault y de Twingo original. Responde a las expectativas de los clientes europeos actuales y aporta optimismo en la ciudad.

Con respecto al diseño, Twingo E-Tech eléctrico comparte parentesco con Twingo de primera generación. Su silueta de monovolumen y sus formas alegres y expresivas se mantienen actualizadas con líneas mucho más limpias y elementos tratados de forma muy técnica, como los faros. Eso sí, comparte la misma actitud, el mismo carácter único que revolucionó su segmento en la década de 1990.

Es fácil detectar los múltiples guiños estéticos a Twingo original: la forma de los faros y la calandra, el diseño renovado de la luneta trasera, el botón de activación de las luces de emergencia, etc. Twingo E-Tech eléctrico sigue siendo alegre y vivaracho, un símbolo de buen humor para el día a día.

La longitud es compacta, de 3,79 metros,; mientras la distancia entre ejes se ha incrementado a 2,49 metros. Esto ha permitido colocar ruedas de mayor diámetro (640 mm) en las cuatro esquinas de la carrocería, que admiten neumáticos de hasta 18 pulgadas (46 cm).

Sus faros siguen siendo su sello

Las luces de día en forma de arco de Twingo E-Tech eléctrico le otorgan una mirada alegre y expresiva, confiriéndole una personalidad atractiva, además de la modernidad que ofrece la tecnología Full LED. Dentro de estos arcos, una inserción del color de la carrocería marca continuidad con la misma, justo encima de los faros, encapsulados en una banda negra que le da un toque aún más moderno.

Cabe destacar que, al igual que los faros traseros, que adoptan la misma forma de medialuna y la misma tecnología Full LED, estas luces permanecen siempre encendidas, incluso con los faros apagados, para facilitar el reconocimiento inmediato del vehículo.

Como otro guiño directo a la primera generación de Twingo, la calandra dibuja una sutil sonrisa, incorporando el nombre Twingo completo.