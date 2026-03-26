Marta Blázquez (FACONAUTO) en las III Jornadas OKMOTOR: «Cada vez menos clientes están preparados para asumir la subida de precios»

Hoy jueves 25 de marzo, OKDIARIO organiza las III Jornadas de OKMOTOR, evento en el que se reúnen algunas de las personalidades e instituciones más importantes del mundo del motor de nuestro país en el Karting de Carlos Sáinz de Madrid. La primera en tomar la palabra ha sido Marta Blázquez, presidenta de FACONAUTO, la Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción en España.

Blázquez, encargada de la apertura del evento, ha empezado su discurso dando las gracias a OKDIARIO «por poner el debate de la automoción en el centro», también ha reivindicado la posición del sector, ya que da «un empleo buenísimo, una fijación al territorio, una riqueza que no podemos perder, unos salarios muchísimo más dignos que otros sectores y un gran impulso económico a España».

Blázquez ha puesto en el foco de su discurso al cliente del sector de la automoción; la presidenta de FACONAUTO ha remarcado la situación de incertidumbre en la que se encuentra el cliente por el inestable contexto político que se vive en el estrecho de Ormuz. «Cada vez que suben los carburantes, las consecuencias se ven en los bolsillos que menos están preparados para asumir este aumento de los precios», ha afirmado Blázquez, tomando la palabra y el pensamiento de sus clientes.

Marta Blázquez nos ha desvelado que la renovación del parque automovilístico de nuestro país es uno de los grandes objetivos que FACONAUTO se ha propuesto para estos meses porque «el parque envejece año a año en nuestro país y aumenta el coste adicional de combustible en los coches viejos», sentenciaba Blázquez. También ha reprendido al gobierno por la no creación de un plan de renovación que fue prometido hace 3 meses y «ni está ni se le espera». A pesar de esta reprimenda al Gobierno central, Blázquez ha destacado el papel de las comunidades autónomas en promover ellas un propio plan de renovación de sus propios recursos, enfatizando especialmente en la Comunidad de Madrid.

Blázquez ha finalizado su discurso de apertura en las III Jornadas de OKMOTOR, reivindicando las ayudas que «necesitan muchos clientes para renovar su vehículo hacia uno más seguro» y también señalando que «la palanca más importante que debe apoyar el sector es la electrificación», sentenciando así Blázquez su apertura.