Ayuso estalla por el cierre del Palacio: «Sánchez busca boicotear todo con el pretexto de la seguridad»

El Gobierno volvió a cerrar el Palacio de los Deportes. El Real Madrid-Hapoel Tel Aviv, partido de la jornada 33 de la Euroliga, se jugó sin público el pasado martes después de que la Comisión Estatal contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte lo haya decretado de alto riesgo por la visita del equipo israelí. Y este miércoles, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha mostrado su disconformidad.

«El delegado del Gobierno tiene la orden sanchista de ir contra Madrid, para eso está ahí. No le verán haciendo el bien. Y la misión es acabar con el Gobierno de la Comunidad de Madrid y para esto tienen que acabar con lo que funciona bien en la región. Están a hacer el mal. El Gobierno de Pedro Sánchez ha entrado al choque y necesita que nada funciona en la región. Van a boicotear todo lo que nos viene bien. Inversiones, proyectos y este tipo de eventos culturales y deportivos. Necesitan apagar nuestra luz», inició Ayuso su intervención.

«En eso están. Utilizan el pretexto de la seguridad para que todo sea posible, cuando ellos mismos provocan la inseguridad a través del descontrol masivo de las regularizaciones, los narcopisos, de las ocupaciones, de las reyertas… Cuando hay problemas de armas blancas, verán que el Gobierno no se preocupará. Pero cuando hay algo que funciona, siempre meten el señuelo del miedo de la seguridad, cuando lo que tienen que hacer es poner medios para que lo haya y no sembrar sospechas como han hecho con la Fórmula 1. Lo hacen siempre que pueden», finalizó.

Los vecinos, como Ayuso, no dieron crédito

Podemos dio plantón a la manifestación contra Israel convocada el pasado martes a las 19:30 horas a las puertas del Palacio de los Deportes con motivo del partido del Real Madrid de baloncesto contra el Hapoel Tel Aviv en la Euroliga. Ningún miembro del partido de extrema izquierda se personó en la protesta a favor de Palestina en la plaza Salvador Dalí tan sólo meses después de pedir, sin éxito, la suspensión del anterior encuentro de los blancos ante el otro equipo israelí, Maccabi.

Los vecinos de la calle Goya, en Madrid, mostraron su sorpresa a OKDIARIO cuando se les pregunta si conocen la causa de que este martes tengan que cambiar su ruta habitual para regresar a casa debido al amplísimo dispositivo policial que rodea el Palacio de los Deportes y sus alrededores debido al boicot del Gobierno al Real Madrid-Hapoel Tel Aviv. «A esto van nuestros impuestos», decía alguno de ellos. Otro, directamente, se sorprendía. «¿Es por un partido de baloncesto?».