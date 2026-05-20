OKDIARIO reúne a fiscales y juristas para debatir la nueva ley anticorrupción, ¡te esperamos!

El anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, aprobado inicialmente el pasado febrero por el Consejo de Ministros, ha generado un intenso debate entre juristas, notarios, registradores y catedráticos. La paradoja que señalan es mayúscula: la norma diseñada para combatir la corrupción podría desactivar el sistema antiblanqueo más avanzado con el que cuenta España.

Ante este escenario, OKDIARIO organiza un foro de debate en el que fiscales, abogados penalistas, expertos en derecho mercantil y directivos empresariales analizarán los riesgos y las alternativas que plantea la nueva norma impulsada desde el Ministerio de Justicia.

Foro: La nueva ley anticorrupción, en el punto de mira Inscripción gratuita

Fecha: Jueves, 28 de mayo de 2026

Hora de inicio: 09:30 h

Lugar: Espacio Mutualidad, Madrid

Dirección: C/ Francisco Silvela, 106

Programa del foro

09:30h — Recepción de asistentes y coffee de bienvenida

10:00h — Apertura editorial a cargo de D. Eduardo Inda, director de OKDIARIO

10:10h — Intervención institucional a cargo de D. Miguel Ángel García Martín, consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid

10:20h — Mesa de debate: «La nueva ley anticorrupción»

D. Javier Zaragoza, fiscal de sala del Tribunal Supremo

fiscal de sala del Tribunal Supremo D. Luis Mayorga, decano del Colegio Notarial de Castilla-La Mancha, abogado penalista, experto en derecho penal económico y lucha contra la corrupción

decano del Colegio Notarial de Castilla-La Mancha, abogado penalista, experto en derecho penal económico y lucha contra la corrupción D. Eduardo Zamácola, presidente de ACOTEX

Modera: D. Fernán González, director de Investigación y Tribunales de OKDIARIO

11:35h — Clausura editorial y coffee networking