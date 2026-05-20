OKDIARIO reúne a fiscales y juristas para debatir la nueva ley anticorrupción, ¡te esperamos!
Ven al foro que analizará si el anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública refuerza o socava el sistema antiblanqueo más avanzado de España
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El anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, aprobado inicialmente el pasado febrero por el Consejo de Ministros, ha generado un intenso debate entre juristas, notarios, registradores y catedráticos. La paradoja que señalan es mayúscula: la norma diseñada para combatir la corrupción podría desactivar el sistema antiblanqueo más avanzado con el que cuenta España.
Ante este escenario, OKDIARIO organiza un foro de debate en el que fiscales, abogados penalistas, expertos en derecho mercantil y directivos empresariales analizarán los riesgos y las alternativas que plantea la nueva norma impulsada desde el Ministerio de Justicia.
Foro: La nueva ley anticorrupción, en el punto de mira
Programa del foro
09:30h — Recepción de asistentes y coffee de bienvenida
10:00h — Apertura editorial a cargo de D. Eduardo Inda, director de OKDIARIO
10:10h — Intervención institucional a cargo de D. Miguel Ángel García Martín, consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid
10:20h — Mesa de debate: «La nueva ley anticorrupción»
- D. Javier Zaragoza, fiscal de sala del Tribunal Supremo
- D. Luis Mayorga, decano del Colegio Notarial de Castilla-La Mancha, abogado penalista, experto en derecho penal económico y lucha contra la corrupción
- D. Eduardo Zamácola, presidente de ACOTEX
Modera: D. Fernán González, director de Investigación y Tribunales de OKDIARIO
11:35h — Clausura editorial y coffee networking
El anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, concebido como respuesta del Gobierno de Pedro Sánchez al escándalo de Santos Cerdán, ha terminado por convertirse en el blanco de las críticas más contundentes del mundo jurídico.
Fiscales, notarios, catedráticos de Derecho Mercantil y varias órganos independientes han advertido de que la norma diseñada para combatir la corrupción podría desmantelar el sistema antiblanqueo más sofisticado con el que cuenta España: el Índice Único Informatizado del Notariado, una macrobase de datos que alimenta a diario el trabajo de la UCO, la UDEF y el Sepblac.
La paradoja no es menor. Si la reforma prospera, la transmisión de participaciones en sociedades de responsabilidad limitada dejaría de pasar por fedatario público para formalizarse mediante un simple documento privado con firma electrónica.
Ese cambio aparentemente técnico eliminaría el rastro documental que hoy permite a jueces y fiscales reconstruir la «vida notarial» de personas y sociedades sospechosas.
El caso Servinabar —donde un contrato privado entre Santos Cerdán y el empresario Antxon Alonso solo salió a la luz gracias al registro del domicilio por parte de la UCO— ilustra con nitidez lo que se perdería: sin control notarial, esa trazabilidad se vuelve casi imposible.
Es en este contexto de alarma generalizada donde OKDIARIO celebra el foro La nueva ley anticorrupción, en el punto de mira. Un espacio de debate riguroso en el que el fiscal de Sala del Tribunal Supremo Javier Zaragoza y el penalista Luis Mayorga, experto en derecho penal económico, y un representante empresarial que se verá afectado si se aprueba la ley al tramitar los cambios accionariales de sus sociedades diseccionarán los riesgos reales de una ley que, según sus críticos, podría acabar siendo la mejor aliada involuntaria de aquello que dice querer erradicar.