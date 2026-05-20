Fernández de Mesa (IEE): «Tenemos 200.000 millones más de ingresos que en 2019 y muy poco se ha destinado a infraestructuras»

El presidente del Instituto de Estudios Económicos, Íñigo Fernández de Mesa, ha advertido sobre el déficit de inversión en infraestructuras en España y ha asegurado que el país necesita alrededor de 120.000 millones de euros para mantener su competitividad internacional y unos niveles de renta per cápita similares a los europeos.

Así lo ha confirmado durante su intervención en la I Jornada de infraestructuras de OKDIARIO, donde ha señalado que las infraestructuras españolas «no están pensadas» para el actual volumen económico y poblacional del país, que supera los 50 millones de habitantes. En este sentido, ha aseverado que «el gran estrangulamiento de la economía española» reside en la insuficiente inversión pública y privada.

Según ha detallado, la inversión total española representa el 20,4% del PIB, frente al 21,8% de la media europea, lo que supone un déficit inversor de unos 20.000 millones de euros. Fernández de Mesa ha recordado que la inversión pública en infraestructuras alcanzó su máximo en 2009, cuando representaba cerca del 3% del PIB, coincidiendo con el desarrollo de grandes obras ferroviarias, carreteras y aeropuertos. Sin embargo, tras la crisis financiera, «se tiró del freno de mano» y la inversión cayó hasta el 0,7%, situándose actualmente en torno al 0,9%.

Además, ha criticado que, pese a que las administraciones públicas cuentan con unos 200.000 millones de euros más de ingresos respecto a 2019, «muy poco» se ha destinado a modernizar y mantener las infraestructuras.

Blindar inversiones

El presidente del IEE ha alertado también del deterioro del stock de infraestructuras públicas. Aunque entre 2012 y 2024 aumentó en términos nominales, ha afirmado que ha disminuido en términos constantes porque las inversiones en mantenimiento no han compensado la depreciación de las infraestructuras existentes.

El informe estima que entre 2013 y 2022 hubieran sido necesarios 16.000 millones de euros adicionales para evitar ese deterioro. Por sectores, las infraestructuras hidráulicas presentan el mayor déficit, con 5.500 millones pendientes; seguidas de las ferroviarias, con 3.600 millones, y las viarias, con 1.100 millones.

Fernández de Mesa ha destacado además que el ratio entre stock de infraestructuras y PIB ha caído del 44% en 2013 al 34,6% actual. Por ello, ha defendido que se establezca una regla que garantice un nivel estable de inversión pública equivalente al 40% del PIB y ha reclamado «blindar» estas inversiones estratégicas.

En materia ferroviaria, ha advertido de que gran parte de las inversiones se han concentrado en la alta velocidad, mientras que el 90% de los pasajeros utilizan cercanías y red convencional, donde «apenas se ha invertido». También ha alertado de que el déficit inversor en puertos está desplazando operaciones hacia Marruecos y otros países competidores.