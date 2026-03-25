Ni eléctricos ni híbridos: la ciencia confirma el combustible definitivo que no contamina la atmósfera

Los combustibles renovables, como los biocombustibles y los e-fuels, logran emisiones netas cero de dióxido de carbono (CO2) durante su uso, según un estudio realizado por el Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A) de la Universidad de Zaragoza, presentado por la Asociación de Combustibles Renovables y Economía Circular en España para una Movilidad Sostenible (Crecemos). La investigación sobre este tipo de combustible respalda el principio de ciclo cerrado del carbono, ampliamente aceptado por la comunidad científica y contemplado en la normativa europea vigente.

El estudio analiza en detalle las distintas familias de combustibles renovables y confirma que el CO2 liberado en su combustión ya había sido capturado previamente: en el caso de los biocombustibles, por la biomasa de origen, y en el de los e-fuels, mediante tecnología de captura directa del aire (DAC). «Esto significa que, a diferencia de los combustibles fósiles, su uso no añade carbono adicional a la atmósfera, configurando un ciclo de carbono cerrado», explica el análisis, según la Asociación Española de Profesionales de Automoción.

El nuevo combustible renovable

Los combustibles renovables son combustibles líquidos sintetizados a partir de materias primas alternativas al petróleo. La cantidad de CO2 que se emite durante su utilización ha sido previamente absorbida durante su producción, por lo que su huella de carbono es prácticamente cero», explica Rafael Camarillo Blas, profesor titular de Ingeniería Química en la Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Los biocombustibles y los e-fuels muestran emisiones netas cero de dióxido de carbono durante su uso, según un reciente estudio del Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A) de la Universidad de Zaragoza, presentado por Crecemos. La investigación confirma el principio de ciclo cerrado del carbono, ampliamente reconocido por la comunidad científica y respaldado por la normativa europea.

«Los e-fuels se producen a partir de dióxido de carbono capturado de la atmósfera o una instalación industrial e hidrógeno verde. Partiendo del hidrógeno verde y del CO2 capturado, se realiza la reacción de desplazamiento de gas-agua para transformar el CO2 en CO, a partir del cual puede generarse e-metanol, y a partir de éste o mediante la reacción de Fischer-Tropsch, e-gasolina, e-queroseno o e-diésel», añade Rafael Camarillo Blas, según recoge BBVA.

El análisis examina los diferentes tipos de combustibles renovables y evidencia que el CO₂ liberado al quemarlos ya había sido previamente capturado: por la biomasa en el caso de los biocombustibles, o directamente del aire mediante tecnología de captura directa (DAC) en los e-fuels. Esto implica que, a diferencia de los combustibles fósiles, su utilización no incrementa el carbono en la atmósfera, formando un ciclo de carbono cerrado.

Este tipo de combustible se obtiene a partir de materia orgánica renovable que captura CO₂ durante la fotosíntesis. Al quemarse, liberan únicamente el carbono que absorbieron, manteniendo emisiones netas cero. Los combustibles sintéticos, por su parte, se producen con hidrógeno de fuentes renovables y CO₂ extraído del aire, de modo que la combustión libera el mismo carbono que se capturó inicialmente, generando un ciclo cerrado similar al de los biocombustibles.

En ambos casos, el CO₂ emitido coincide con el previamente capturado, consolidando su papel como alternativas sostenibles y efectivas para la descarbonización del transporte, en contraste con los combustibles fósiles, que liberan carbono acumulado durante millones de años y elevan la concentración de CO₂ en la atmósfera.

Mónica de la Cruz, directora general de Crecemos, en relación a estre tipo de combustible, destaca que «los resultados refuerzan los criterios establecidos por la Directiva (UE) 2018/2001 (RED II), que reconoce a los combustibles renovables como emisiones cero en uso y como una herramienta esencial para la descarbonización del transporte. Este informe del I3A subraya que los combustibles renovables son opciones sostenibles y disponibles para descarbonizar todos los segmentos del transporte y especialmente relevantes en sectores difíciles de electrificar, como la aviación, el transporte marítimo y el transporte pesado por carretera. Esta validación científica aporta claridad y rigor sobre su papel en la transición energética».

Normativa de la UE

En diciembre de 2025, la Unión Europea dio marcha atrás en la la prohibición de vender coches con motor de combustión a partir de 2035.En su lugar, la Comisión Europea planteó una reducción del 90 % de las emisiones de CO2 respecto a los niveles de 2021 y permite que hasta un 10 % de las emisiones restantes se compensen mediante mecanismos como el uso de acero de bajas emisiones, biocombustibles o combustibles sintéticos.

Según la UE, ésta nueva normativa supone una fase transitoria: «La Comisión mantiene su objetivo de neutralidad climática a más tardar en 2050 y se compromete a que todas las políticas sigan siendo coherentes con este nivel de ambición. Reducir las emisiones de CO2 del transporte por carretera es indispensable». La propuesta también incluye una revisión de los objetivos de reducción de emisiones para furgonetas, que para 2030 serían menos estrictos que en la normativa anterior (40 % en lugar de 50 % con respecto a 2021).