La Fundación Renault Group España ha organizado una jornada para analizar la descarbonización de la automoción desde una perspectiva de competitividad económica. El evento, celebrado hoy en la sede madrileña de la compañía, ha reunido a expertos europeos y nacionales para abordar cómo el vehículo eléctrico no sólo representa una solución medioambiental, sino una ventaja competitiva que reduce costes para ciudadanos y empresas.

Un debate que ha puesto sobre la mesa la necesidad de una transición hacia la electromovilidad que se presenta como una oportunidad para atraer inversión en I+D+I y generar mayor valor añadido en la industria europea.

Coste menor del eléctrico

Ignacio Rodríguez-Solano, director de la Fundación Renault Group España, ha inaugurado la jornada titulada Descarbonización de la Automoción como vehículo de Competitividad Económica destacando que impulsar el vehículo eléctrico es una necesidad económica y financiera.

Según ha explicado, el desarrollo de esta industria en Europa significa actividad de mayor valor añadido y, por tanto, mayor PIB para los países que apuesten decididamente por esta tecnología. Rodríguez-Solano ha subrayado que la electrificación es rentable, ya que el coste de uso de un vehículo eléctrico es significativamente menor que el de un vehículo de combustión.

Ahorro del 73%

El director de la fundación ha presentado datos comparativos que demuestran que un vehículo eléctrico ofrece hasta un 73% de ahorro respecto a uno de gasolina de tamaño y peso equivalentes. Según el análisis presentado, el vehículo de gasolina necesita 2,8 veces más energía para realizar el mismo recorrido que uno eléctrico. Esta diferencia se traduce en un ahorro anual de hasta 2.500 euros para un conductor medio, y puede alcanzar los 5.000 euros anuales en el caso de flotas, taxis o VTC.

Desde la Fundación se ha destacado que Renault Group, como compañía pionera en la industria automovilística en la lucha contra el cambio climático y la descarbonización y avanza hacia sus objetivos de neutralidad de carbono en 2040 en Europa y en 2050 a nivel mundial. En línea con el Acuerdo de París y las metas de la Comisión Europea, el grupo se ha comprometido a eliminar progresivamente la venta de vehículos de combustión interna para 2035. Este compromiso forma parte de una estrategia global de descarbonización que posiciona al vehículo eléctrico como la hoja de ruta principal del sector.

Visión europea

La primera mesa redonda, moderada por Ignacio Rodríguez-Solano, ha contado con la participación de dos eurodiputados que han ofrecido perspectivas complementarias sobre la estrategia europea. Nicolás Casares, del grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, ha defendido que la apuesta europea por la electromovilidad no es sólo un compromiso con la sostenibilidad, sino también una oportunidad económica y de autonomía estratégica. «O nos electrificamos o nos van a electrificar otros», ha advertido el eurodiputado, destacando la necesidad de alcanzar acuerdos en un contexto de competencia internacional.

Raúl de la Hoz, eurodiputado del grupo del Partido Popular Europeo, ha señalado que no se puede cometer el error de dejar todo en manos de la industria confiando únicamente en la evolución de las cifras de ventas. Según ha explicado, se necesita mayor desarrollo de las infraestructuras, implicación de las instituciones y concienciación de la sociedad y todos los actores involucrados. De la Hoz ha defendido la flexibilidad en el camino y en las metas, siempre con la industria como protagonista y basándose en el principio de notoriedad tecnológica.

Decisión económica

La segunda mesa redonda, moderada por Cristina Monge, ha analizado el vehículo eléctrico como decisión económica desde la visión del Estado. Javier Muñoz, director general de Política Económica, ha afirmado que la política del Gobierno no es sólo medioambiental, sino que tiene impacto en la economía española, el empleo y la capacidad de crear valor. Con el Plan Auto 2030, según ha explicado, se está señalizando el camino dejando claro que los recursos los conseguirán los actores que aporten valor en el país.

Raquel Paule, directora general de la Fundación Renovables, ha destacado la existencia de mucha desinformación y ruido sobre las alternativas de movilidad existentes.

La experta ha afirmado que España puede ser el líder del sector automovilístico de Europa y, al mismo tiempo, liderar la lucha contra el cambio climático apostando con firmeza por la electrificación. «Tenemos los conocimientos y la capacidad de hacerlo, sólo hace falta voluntad», ha declarado Paule, quien ha destacado que el vehículo eléctrico junto con las renovables permitirán atraer industria y crear puestos de trabajo.

Impacto financiero

Jaime Yrazusta, director de sostenibilidad minorista de BBVA España, ha tratado el impacto de la descarbonización del transporte en las cuentas públicas. Según ha explicado, cuando se habla de descarbonización de la automoción no se está hablando sólo de sostenibilidad ambiental, sino de competitividad económica, autonomía estratégica y eficiencia para ciudadanos y empresas. Desde BBVA, acompañando a millones de clientes, observan que el vehículo eléctrico empieza a consolidarse no como una opción ideológica, sino como una decisión económica racional.

La tercera mesa redonda ha presentado testimonios reales de usuarios eléctricos, moderada por Jaime Gil-Robles. Saúl López, director de Relaciones Institucionales de Zunder, ha destacado que España tiene una oportunidad clara para acelerar la movilidad eléctrica, pero es clave ofrecer un marco regulatorio estable que dé confianza a usuarios, empresas e inversores. López ha explicado que cuando las señales regulatorias son claras, el impacto es inmediato y el ahorro llega antes a más personas.

Flotas empresariales

Laura Pérez Casquero, responsable de Distribución de Seur, ha explicado que en la compañía la electrificación de la flota es una decisión estratégica y de responsabilidad. «Estamos invirtiendo para cumplir nuestro compromiso de emisiones net-zero en 2030», ha afirmado la responsable, reconociendo que asumen el mayor esfuerzo del vehículo eléctrico y los retos operativos porque creen que una empresa como Seur debe liderar una descarbonización real de la movilidad con hechos y no sólo con discursos.

Cristóbal Herrera, presidente de BALEVAL y responsable de Gobierno y Asuntos Públicos en Enterprise Mobility en España, ha ofrecido la perspectiva del sector de alquiler de vehículos. Según ha explicado, en el alquiler turístico aún no se observa un interés significativo en los vehículos eléctricos debido a la preocupación sobre la falta de infraestructura de recarga. Sin embargo, ha señalado que en clientes corporativos se observa más interés, especialmente en soluciones como Enterprise CarShare para reducir costes y emisiones.

Pedagogía necesaria

Álvaro Sauras, periodista especializado en motor, ha defendido que se debe seguir haciendo pedagogía para demostrar a los usuarios que el vehículo eléctrico es, sobre todo, una herramienta para reducir costes. Según ha explicado, por su propia naturaleza consume alrededor de una tercera parte de la energía de un coche térmico y cuenta con apenas una décima parte de sus componentes. Este diseño más simple reduce el gasto por kilómetro recorrido y por año de propiedad, además de funcionar mejor y ofrecer más confort.

Con esta jornada, la Fundación Renault Group España ha puesto en valor cómo el vehículo eléctrico supone una ventaja competitiva respecto a otros tipos de movilidad. La descarbonización del sector automovilístico español se presenta como una oportunidad para posicionar al país como líder europeo en movilidad sostenible. Los expertos coinciden en que la transición eléctrica requiere certidumbre regulatoria, desarrollo de infraestructuras y pedagogía para transmitir las ventajas económicas reales a ciudadanos y empresas.