El Gobierno de Pedro Sánchez saca pecho de su paquete para hacer frente a la crisis económica por los efectos derivados del conflicto en Oriente Medio y presume de bajar impuestos aunque ya lo prometió en el mes de enero. Hace tres meses, el Ejecutivo anunció que mantendría la deducción del 15% en el IRPF para la compra de vehículos eléctricos e híbridos enchufables y la instalación de cargadores eléctricos domésticos, pero no ha sido hasta finales de marzo cuando se ha dado luz verde a la norma tras decaer cuando se rechazó el decreto ómnibus.

Una medida que el sector ha pedido desde la entrada del nuevo año, ya que los conductores que se hayan comprado un vehículo electrificado podrán aplicarse la deducción del 15% en el IRPF hasta un máximo de 3.000 euros por la compra de vehículos electrificados hasta final de año. Eso sí, la norma estará en vigor con el plan integral de respuesta a las consecuencias de la guerra en Irán y tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026.

La patronal de fabricantes de vehículos y camiones española (Anfac) que llevaba meses exigiendo esta medida al Ejecutivo, ha respaldado «positivamente» el anuncio, ya que permite seguir avanzando en la electrificación del parque de vehículos y superar de forma sostenida la barrera del 20% de cuota de mercado en la que se ha situado en los últimos meses.

Sánchez opta por bajar los impuestos al automóvil

La patronal confía en que este año 2026 sea el inicio de una senda hacia la electrificación en la automoción española y conseguir niveles comparables a la media en Europa, pero insisten en que llegar a esos datos requiere mantener y reforzar las políticas de estímulo a la demanda. En este sentido, desde Anfac consideran que la disponibilidad de instrumentos fiscales como esta deducción en el IRPF, junto con los planes de ayuda a la compra, resultan fundamentales para generar mayor certidumbre y confianza tanto en los compradores como en el conjunto del sector.

«La estabilidad y continuidad de estas herramientas permiten que ciudadanos, empresas y administraciones puedan planificar sus decisiones de inversión y avanzar de manera más decidida hacia una movilidad electrificada», exponen desde Anfac.

Mientras tanto, desde la patronal de los concesionarios Faconauto explican que «la palanca fiscal es fundamental para conseguir que más ciudadanos se incorporen a la electrificación». «La combinación de las ayudas directas previstas este año bajo el paraguas del Plan Auto+ con la deducción del 15% en el IRPF, aprobada hoy, tanto para la compra de vehículos electrificados como para la instalación de puntos de recarga, ha contribuido de forma clara al buen comportamiento de las matriculaciones y a consolidar una tendencia positiva que también se ha mantenido en el arranque de este año», han añadido.

«Este tipo de incentivos son clave porque actúan sobre dos de las principales barreras que todavía frenan la transición: el esfuerzo económico inicial y la percepción de falta de infraestructura vinculada al uso cotidiano del vehículo eléctrico. Reducir el coste de acceso al vehículo y, al mismo tiempo, facilitar la implantación de puntos de recarga en el ámbito privado ayuda a generar confianza, aporta certidumbre al comprador y acelera la renovación del parque», han insistido desde la patronal.

Medidas para hacer frente al conflicto en Irán

Entre otras medidas incluidas en este paquete, el Ejecutivo ha introducido la bajada del IVA en la luz, combustibles y gas natural del 21% al 10% en relación con la automoción, así como el establecimiento de una ayuda de 20 céntimos por litro de combustible para el sector de los transportistas y una rebaja del 80% en el coste de las autopistas de peaje a la industria electrointensiva.