El Gobierno de Pedro Sánchez incumple otra promesa más al sector del automóvil y los españoles tendrán que desembolsar hasta 3.000 euros más por la compra de un coche eléctrico, al tumbar el Congreso de los Diputados un real decreto ley en el que se incluía, entre otras medidas, la deducción del 15% en el IRPF para compra de vehículos electrificados en 2026. Una situación que no es nueva, ya que es la segunda vez —ya ocurrió el pasado 27 de enero— que el hemiciclo tumba esta iniciativa por incluirla en un paquete con otras medidas.

Tras el no de la Cámara Baja, los contribuyentes que hayan comprado o piensen comprar un vehículo eléctrico en 2026, o instalar un punto de recarga, perderán el derecho a aplicar las deducciones en la Declaración de la Renta de 2026 -a presentar en 2027- de un 15% con una base máxima de 20.000 euros, lo que se traduce en un descuento de hasta 3.000 euros en el valor del vehículo.

Una situación a la que hay que sumar el retraso en la puesta en marcha de las ayudas a la compra de coches 100% eléctricos, más conocidas como Plan Auto +, que el propio presidente del Ejecutivo anunció en diciembre y que no se espera que se pongan en marcha hasta finales de mayo o principios de junio. Eso sí, los descuentos de los incentivos se aplicarán con carácter retroactivo al 1 de enero de 2026 con descuentos de hasta 4.500 euros.

Impacto en la compra de un coche eléctrico

Ante esta situación, la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) recuerda que «el mercado de automóviles cerró 2025 con un hito histórico al superar las 245.000 unidades de vehículos electrificados y este año ha arrancado con buen ritmo». «Una situación que se está logrando gracias al esfuerzo de todos los actores, privados y públicos, nacionales y autonómicos, y permitió conseguir una cuota de casi el 18% del total del mercado, acercándonos por primera vez a la media europea», añade.

«Durante 2025, las ayudas públicas del plan Moves III, junto con la deducción del 15% del IRPF hasta 3.000 euros por la compra de eléctricos e híbridos enchufables, fueron claves en el impulso de las ventas de estos vehículos con enchufe, sin olvidar el apoyo de los planes de ayuda e incentivos fiscales de algunas CCAA», señala la patronal.

Desde Anfac, insisten en que «es fundamental que esta senda de aceleración no se vea interrumpida y que los ciudadanos dispongan de un marco de ayudas claro, estable y previsible». «Por ello, hay que recuperar con la mayor brevedad posible las medidas de apoyo al mercado electrificado: la deducción del 15% en el IRPF para la compra de vehículos electrificados y para la instalación de puntos de recarga, así como la libertad de amortización para las inversiones en vehículos eléctricos e híbridos enchufables», avisan.

«Resulta especialmente preocupante que la deducción fiscal en el IRPF haya decaído por segunda vez y hacemos un llamamiento al consenso entre las distintas fuerzas políticas para reactivar y prorrogar este tipo de medidas, que redundan directamente en beneficio de los ciudadanos para comprar un coche eléctrico», piden desde la asociación de constructores.

Además, piden que «no debe olvidarse que desde hace casi dos años no existen ayudas para la descarbonización de las flotas de camiones y autobuses. Un eventual parón en las ventas supondría un duro revés para una industria que se encuentra en plena transformación y firmemente comprometida con los objetivos de descarbonización marcados por la Unión Europea, además de generar un nuevo foco de desconfianza ciudadana hacia las nuevas tecnologías».