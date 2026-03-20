Medidas Sánchez

El Gobierno baja al 10% el IVA de la luz y el gas y suprime impuestos a la electricidad como pedía CEOE y el PP

También se elevará la ayuda mínima por beneficiario del Bono Social Térmico, para aliviar el impacto en las facturas de gas

luz, gas, gasolina
Alicia Bonilla
  • Alicia Bonilla
  • Periodista especializada en Economía. Graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid.

El Gobierno acaba de anunciar una serie de medidas para paliar los efectos de la guerra de Irán, entre ellas destacan bajar al 10% el IVA de la luz, el gas y la gasolina, y suprimir impuestos a la electricidad. Unas medidas que llegan cuando los carburantes ya han alcanzado los 2 euros el litro en las gasolineras, mientras que el conflicto de Irán también ha disparado el mercado mayorista de la luz de 14,5 a 136,86 €/MWh entre el 28 de febrero y el 10 de marzo.

Por tanto, Moncloa va a aprobar un recorte significativo de los impuestos a la electricidad. De esta forma, bajará el IVA de la luz, el gas y los carburantes, actualmente en el 21%, al 10%. Además, el plan incluirá una reducción al mínimo (5%) del impuesto especial de la electricidad y una bajada del impuesto al valor de la producción eléctrica actualmente en el 7%.

Hay que destacar que todas estas medidas ya se habían solicitado desde la CEOE además de que desde el Partido Popular pedido rebajas del IVA en luz, gas y gasolina.

El alivio fiscal se ampliará también en el caso del combustible, donde más se ha notado el impacto de la guerra de Irán. Así, el plan del Gobierno incluye reducir el tipo del impuesto especial de hidrocarburos, que actualmente es de 0,379 euros por litro de diésel y 0,47269 euros por litro de gasolina.

Aliviar el impacto en las facturas de gas

Otras de las medidas, es que también se elevará la ayuda mínima por beneficiario del Bono Social Térmico, para aliviar el impacto en las facturas de gas de aquellos consumidores de energía térmica más vulnerables y, por tanto, más expuestos a la volatilidad de los precios de la energía.
De esta forma, el Gobierno de coalición recupera parte del escudo social que trató prorrogar primero en un decreto conjunto con la subida de las pensiones y después, por separado. En ambos casos, decayó con el rechazo de PP, Vox y Junts.
Además de aliviar el impacto en los hogares con menos recursos, con estas medidas sociales Moncloa busca blindar el apoyo de los grupos progresistas del Congreso, empezando por Sumar. Una de las principales pruebas de ello es que no estaba entre los planes de Moncloa incluir medidas de Vivienda, y finalmente se ha hecho.
En concreto, se ha incluido la congelación de los contratos de alquiler o el tope de precios, cuestiones que habían exigido sus socios para continuar en el Gobierno.

Lo último en Economía

Últimas noticias