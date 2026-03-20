El Gobierno acaba de anunciar una serie de medidas para paliar los efectos de la guerra de Irán, entre ellas destacan bajar al 10% el IVA de la luz, el gas y la gasolina, y suprimir impuestos a la electricidad. Unas medidas que llegan cuando los carburantes ya han alcanzado los 2 euros el litro en las gasolineras, mientras que el conflicto de Irán también ha disparado el mercado mayorista de la luz de 14,5 a 136,86 €/MWh entre el 28 de febrero y el 10 de marzo.

Por tanto, Moncloa va a aprobar un recorte significativo de los impuestos a la electricidad. De esta forma, bajará el IVA de la luz, el gas y los carburantes, actualmente en el 21%, al 10%. Además, el plan incluirá una reducción al mínimo (5%) del impuesto especial de la electricidad y una bajada del impuesto al valor de la producción eléctrica actualmente en el 7%.

Hay que destacar que todas estas medidas ya se habían solicitado desde la CEOE además de que desde el Partido Popular pedido rebajas del IVA en luz, gas y gasolina.

El alivio fiscal se ampliará también en el caso del combustible, donde más se ha notado el impacto de la guerra de Irán. Así, el plan del Gobierno incluye reducir el tipo del impuesto especial de hidrocarburos, que actualmente es de 0,379 euros por litro de diésel y 0,47269 euros por litro de gasolina.

Aliviar el impacto en las facturas de gas