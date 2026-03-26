José Antonio Galve (MG) en las III Jornadas de OKMOTOR: «Pasamos de un coworking de 35 metros a vender más de 125.000 coches en España»

Las III Jornadas de OKMOTOR, celebradas este jueves 26 de marzo en el karting de Carlos Sainz, han servido como escenario para analizar el crecimiento de marcas automovilísticas. En este contexto, José Antonio Galve, director de Marketing de MG en España y Portugal, ha repasado cómo ha sido la evolución de la compañía en España y Europa.

MG se ha convertido en la marca china más vendida en España en cinco años. Un éxito que para Galve fue totalmente inesperado: «Claro que no nos esperábamos este éxito. Cuando empezamos esta aventura en 2021, fue en un pequeño coworking de 35 metros cuadrados, al lado del Tribunal de Violencia de Género de Pozuelo de Alarcón».

José Antonio también ha destacado el crecimiento de la empresa, ya que han vendido «más de 125.000 coches en el mercado español y un millón en Europa», y que «pasamos de ser una marca exótica a una marca relevante», sentenció.

Más competencia

Con la llegada masiva de fabricantes chinos, los mercados han cambiado: «Personalmente, es un incordio», ha dicho Galve, ya que tienen que estar constantemente analizando a los nuevos competidores. Pero desde el punto de vista profesional, José Antonio dice que «es muy positivo, porque estar en monopolio, ser la única marca desde 2021, te hace relajarte, y cuando llega la competencia, te reinventas».

Bajo la opinión de José Antonio, muchas marcas están llegando a España bajo una serie de estrategias: «Se basan en SUV con grandes descuentos, entonces echamos en falta un poco más de innovación».

Críticas a las ayudas europeas

Uno de los temas centrales ha sido el acceso a las ayudas por parte de los consumidores. MG queda fuera por no fabricar en Europa, algo que José Antonio entiende pero cuestiona, ya que «hubiese sido mejor dar más ayudas a los vehículos europeos en lugar de excluir a otros».

Para José Antonio, «el gran afectado es el cliente», señalando también el gran impacto que tienen los aranceles: «Tenemos un lastre del 45,3% en vehículos eléctricos, y eso es muy malo para el consumidor, ya que nos impide a nosotros como fabricantes ofrecerle vehículos eléctricos a un precio competitivo».

Nuevos lanzamientos

Dentro del contexto político internacional, la subida de los combustibles está influyendo en el mercado, ya que, según José Antonio, «en las últimas semanas ha aumentado un 50% en las peticiones de oferta, tráfico web y pruebas dinámicas».

De cara al 2026, MG espera un crecimiento de entre el 5% y el 10% y varios lanzamientos. Como José Antonio dice, «lo que viene está fundamentalmente en 2027, que no serán menos de 12».

Además, ha destacado un cambio en el comportamiento del consumidor: «Muchas veces el cliente no quiere un coche, quiere una etiqueta», en referencia a las restricciones medioambientales de ciudades como Madrid, Valencia y Barcelona.