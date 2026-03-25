MG marca el rumbo con la inauguración de su nuevo Centro de Ingeniería Europeo y el anuncio de la nueva SolidCore Battery

Basándose en sus 101 años de tradición británica en innovación en ingeniería, MG presenta un avance significativo en la tecnología de baterías para vehículos eléctricos con el lanzamiento de su nueva SolidCore Battery. Como primer fabricante del mundo en lograr la producción en serie de baterías de estado semisólido, MG establece un nuevo referente en materia de electrificación. Esta tecnología ofrece una mayor autonomía, una capacidad de carga más rápida, una entrega de potencia optimizada, una seguridad mejorada y un rendimiento sólido en condiciones de bajas temperaturas.

Al mismo tiempo, MG sigue consolidando su posición en el ámbito de la tecnología híbrida gracias a sus innovaciones de ingeniería Hybrid+, presentadas con motivo de la inauguración oficial de su Centro Europeo de Ingeniería en Alemania.

MG en Europa

Como parte del compromiso de MG de poner la tecnología líder a nivel mundial al alcance de todos, el nuevo Centro de Ingeniería de Frankfurt, Alemania, servirá como centro neurálgico para llevar a cabo su estrategia «en Europa, para Europa». Las instalaciones se centrarán en el desarrollo de vehículos adaptados a las necesidades específicas de los clientes europeos, incluyendo las condiciones climáticas regionales, el entorno vial y los hábitos de conducción.

MG ha ampliado considerablemente su presencia en toda Europa en los últimos años, y sus ventas acumuladas superan ya el millón de vehículos. A medida que la marca sigue creciendo, los futuros modelos se basarán en este éxito para ofrecer la calidad, la tecnología, el diseño y la relación calidad-precio que esperan los clientes europeos.

Con el respaldo de los equipos de ingeniería de MG en Longbridge (Reino Unido) y del MG Design Hub de Londres, la gama de productos MG se beneficia de una fuerte influencia europea, subrayando el compromiso a largo plazo de la marca con el mercado europeo.

MG SolidCore Battery

Como marca líder de vehículos eléctricos en Europa, MG es consciente de que las expectativas de los consumidores están evolucionando, con un énfasis cada vez mayor en la autonomía, el rendimiento y la fiabilidad en distintos climas. La SolidCore Battery satisface estas exigencias, ofreciendo una mayor garantía de autonomía, carga rápida y un rendimiento mejorado en climas fríos durante todo el año. La tecnología de la SolidCore Battery se incorporará a los vehículos eléctricos de MG en Europa a finales de 2026.

Los electrolitos de estado sólido dentro de cada celda forman una barrera protectora, que prolonga la vida útil de la batería y garantiza el pleno cumplimiento de las futuras normas reglamentarias. Esta arquitectura ofrece un rendimiento excepcional en condiciones de bajas temperaturas, permitiendo el arranque inmediato del vehículo sin precalentamiento y proporcionando una aceleración mejorada en comparación con los vehículos eléctricos convencionales en condiciones similares.

Diseñada específicamente para el mercado europeo, la MG SolidCore Battery ha sido concebida para adaptarse a las condiciones de las carreteras de la región, las variaciones climáticas y los requisitos normativos, lo que refleja el compromiso a largo plazo de MG de ofrecer una movilidad eléctrica avanzada, fiable y accesible en toda Europa.

Tecnología MG Hybrid+

La tecnología MG Hybrid+ utiliza software y hardware avanzados para optimizar el consumo de combustible, proporcionar una entrega de potencia más rápida y lograr una integración aún más fluida entre la mecánica y la electrificación, con el fin de mejorar el refinamiento y la experiencia de conducción.

Otras mejoras incluyen una batería de alta capacidad de 1,83 kWh para aumentar la autonomía en modo eléctrico y una innovadora transmisión híbrida de 3 velocidades —una primicia mundial en el segmento— para optimizar el par instantáneo «electric-first» y entregar la potencia aún más rápido. Un motor lógico de 8 modos ayuda a mejorar el rendimiento y la gestión de la entrega de potencia.

Esta tecnología inteligente Hybrid+ también mejora el refinamiento en el interior del vehículo gracias a una supresión superior del ruido y las vibraciones.

Para una mayor seguridad, el motor alcanza una eficiencia térmica excepcionalmente alta, mientras que la transmisión automática de 3 velocidades, especialmente diseñada, garantiza una entrega de potencia suave y con gran capacidad de respuesta, con el motor eléctrico proporcionando potencia inmediata para un rendimiento más potente.

El sistema utiliza de forma inteligente hasta ocho modos de propulsión diferentes. Con la introducción de una unidad de control híbrido (HCU) totalmente integrada que cuenta con detección de terreno en tiempo real, el vehículo puede tomar decisiones aún más inteligentes para adaptar su estrategia de propulsión a las condiciones de conducción cambiantes, por ejemplo, especialmente en pendientes.

Al comentar los últimos avances tecnológicos, Kimi Li, vicepresidente de MG Europa y del Reino Unido, afirmó: «La nueva SolidCore Battery y la tecnología Hybrid+ de MG proporcionan beneficios tangibles a nuestros clientes y sitúan a nuestros vehículos a la vanguardia de su clase. Estos avances refuerzan el compromiso de MG de hacer que la tecnología de vanguardia y la movilidad eléctrica sean más intuitivas, accesibles y estén ampliamente disponibles. Nuestra estrategia de desarrollar vehículos MG en Europa y para Europa mejora aún más el atractivo, la versatilidad y el valor que nuestros coches ofrecen a los clientes en todo el mercado europeo».