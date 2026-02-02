Sólo lleva un mes el 2026, pero los españoles ya tienen claro cuales son los mejores coches del año en España. Con cerca de 73.000 matriculaciones, el mes de enero ha registrado un crecimiento mínimo del 1% en comparación con el mismo periodo del año anterior con Toyota como la marca más vendida en el mercado español y con el Peugeot 208 como el modelo más matriculado en primer mes de 2026.

Según los datos de matriculaciones, publicados este lunes por las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam), estos han sido los mejores coches de enero de 2026.

Renault Clio

El compacto de la marca gala se ha convertido el modelo diésel más venido en el primer mes del año. El bestseller Renault ha redefinido constantemente los estándares de su segmento para satisfacer mejor las nuevas necesidades de los clientes.

Los 35 años de éxito de Clio, también han sido gracias a sus motores de vanguardia, perfectamente adaptados a cada época. El 1.5 dCi, presentado en Clio II, sigue siendo un referente en motores diésel. Y el motor full hybrid E-Tech fue un rotundo éxito en la quinta generación, representando el 30 % de las ventas en Europa. En total, se han vendido casi 17 millones de Clio en 120 países de todo el mundo, convirtiéndolo, a lo largo de todas sus generaciones, en el coche francés más vendido de la historia.

Seat Ibiza, uno de los mejores coches de 2026

El Seat Ibiza se ha convertido en uno de los mejores coches en lo que va de 2026 ocupando el primer puesto de ventas en motores de gasolina. A lo largo de sus más de 40 años y cinco generaciones, el utilitario de la marca con sede en Martorell ha sido el motor de una evolución audaz en materia de diseño, tecnología y acceso a la movilidad, lo que lo ha convertido en el coche más vendido de la historia de la marca con hasta 6 millones de unidades.

La última actualización, moderna y dinámica, se ha presentado recientemente en Ibiza y ahora recorre la isla, fundiéndose con su carácter juvenil, con más alma que nunca.

Dacia Sandero

Dacia Sandero, el coche más vendido en España en 2025, repite hito como uno de los mejores en enero de 2026, siendo líder indiscutible en motores propulsados por gas con cerca de 1.400 unidades matriculadas con este tipo de motorización. Un modelo que ha logrado ser, por tercer año consecutivo, el vehículo más vendido total canal en España y repite en 2025 su reinado como vehículo más vendido a particulares por decimotercer año consecutivo, ratificándose de esta forma como el coche favorito de los españoles.

El fabricante automovilístico del Grupo Renault alcanzó unas ventas totales de 50.249 unidades en 2025. Se consolida como segunda marca más vendida en España a particulares y logra la mejor cuota de mercado de su historia con un 9,31% en el mercado de turismos.

Hyundai Tucson

Por su parte, el Hyundai Tucson sigue siendo uno de los líderes indiscutibles de los rankings ocupando el top 1 en el primer mes del año en las matriculaciones de motorizaciones híbridas.

Desde su debut en 2004 se ha convertido en uno de los SUVs más populares del mundo, destacando en el mercado español. A lo largo de los años, ha seguido evolucionando y mejorando, incorporando en cada nueva generación las últimas tendencias en tecnología y diseño. Fabricado en Europa, para Europa: el Tucson ha sido objeto de numerosas mejoras a lo largo de los años, permitiendo a los clientes de todo el continente elegir un SUV que satisfaga sus necesidades al tiempo que prioriza la seguridad.

BYD Seal U

El fabricante automovilístico chino BYD ha sido el gran protagonista en el mercado electrificado ocupando el primer puesto de matriculaciones de híbridos enchufables gracias al éxito del BYD Seal U. Un modelo, disponible en versiones híbrida enchufable DM-i y 100% eléctrica, que también ha sido el modelo enchufable favorito de los españoles en 2025.

La gama SEAL U DM-i se estructura en tres niveles de acabado que responden a diferentes necesidades de uso. Las versiones Boost y Comfort cuentan con tracción delantera y un sistema híbrido enchufable que combina un motor de gasolina 1.5 atmosférico de 72 kW (98 CV) con un motor eléctrico de 145 kW (197 CV), alcanzando una potencia conjunta de 160 kW (218 CV) y 300 Nm de par.

MG ZS

Otro de los grandes protagonista en lo que va de año es el MG ZS, uno de los mejores coches de 2026. Este modelo se convierte el primer modelo de su categoría con un uso verdaderamente dual. Por un lado, es un vehículo perfecto para la ciudad, por su funcionamiento en modo 100% eléctrico y las ventajas de la etiqueta ECO.

Por otro lado, también es perfecto para su uso fuera de ella, pudiendo realizar viajes largos con cinco ocupantes y su correspondiente equipaje. Con una potencia de casi 200 CV y un consumo de tan sólo 5 l/100 km, ofrece una experiencia de conducción de vehículo superior.