OKDIARIO ha celebrado este jueves sus III Jornadas OKMOTOR en el circuito Carlos Sainz de Las Rozas (Madrid), reuniendo a las figuras más relevantes del mundo de la automoción, para debatir sobre el presente y futuro del sector del automóvil. Un evento que se ha centrado en la transición de los motores de combustión a los 100% eléctricos con el objetivo de impulsar este tipo de tecnologías y derribar los mitos que existen.

«Ya son tres las jornadas de OKMOTOR en las que hemos participado y eso solo puede significar que son un éxito y necesarias. Además, están ayudando a transmitir los principales mensajes respecto a la movilidad eléctrica en España», explica a OKDIARIO Carlos de Luis, director de comunicación de Seat y Cupra.

Por su parte, Rosa Caniego, directora de comunicación de Stellantis en España ha explicado que «se trata de uno de los encuentros más interesantes que tenemos a lo largo del año, ya son tres años seguidos y al final reunir a todos los actores dentro del sector de automoción me parece algo muy completo y algo que realmente valora el público».

La jornada ha transcurrido con la presencia de personalidades de empresas líderes en España de la industria de la automoción han compartido su experiencia en el campo de los vehículos eléctricos, como Arturo Pérez de Lucia, director general de AEDIVE; Antonio González, director de Relaciones Institucionales de Stellantis Iberia; Alberto Olivera, CEO de Smart España; David Huete, director de Desarrollo de Negocio de Zunder; y Adrien Palumbo, CEO de Polestar España y Portugal.

También han formado parte de las III Jornadas de OKMOTOR, Laurent Sengenes, CEO de Dacia España; Ignacio Beamud, CEO de Mazda Automóviles España; y Óliver Fernández, director de Movilidad Eléctrica de Repsol.

Un encuentro en el que las patronales han sido las grandes protagonistas con las intervenciones de Marta Blázquez, presidenta de Faconauto; y José Portilla, director general de SERNAUTO.

En la primera mesa redonda, Alberto Olivera, CEO de Smart España, ha analizado el desafío del vehículo eléctrico y ha destacado su visión sobre la estrategia del mercado, que está tan marcada por la globalización, la competitividad y la innovación: «España es un país en el que el cliente español es tremendamente infiel, lo que facilita la entrada a los fabricantes chinos, ya que España es un país que acepta muy bien a esas nuevas marcas que acaban de empezar».

Una jornada que ha terminado con una carrera de karts en las instalaciones del Karting de Carlos Sainz de Las Rozas (Madrid). Al ganador, Pablo Ocon, Product Specialist at MG Motor España; se le ha entregado el III premio OKMOTOR, que en la primera edición ganó Borja Hormigos, jefe de prensa de BMW en España; y en la segunda, Jorge Osés, marketing specialist de OMODA & JAECOO. Un premio muy disputado en el que participan cerca de 20 corredores.