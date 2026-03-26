Inda: «El de Sánchez es el Gobierno más verde del mundo mundial pero este año ha bajado un 40% las ayudas al coche eléctrico»

Eduardo Inda lanzó un mensaje contundente al Gobierno de Pedro Sánchez ante los profesionales del sector del automóvil reunidos en las III Jornadas de OKMOTOR, celebradas este jueves en el Carlos Sainz Karting de Las Rozas de Madrid: «El de Sánchez es el Gobierno más verde del mundo mundial pero este año ha bajado un 40% las ayudas al coche eléctrico». Una contradicción en flagrante que, a juicio del director de OKDIARIO, resume a la perfección la naturaleza del actual Ejecutivo. «El sector del automóvil es la mejor prueba de que este es el gobierno de la mentira», sentenció.

Los números le dan la razón. Mientras el Gobierno presume de agenda climática y transición ecológica, las ventas de coches eléctricos en España apenas alcanzan el 8% del total, menos de la mitad del 18% que registra la media europea. Y lejos de corregir esa brecha con incentivos, el Ejecutivo ha optado este ejercicio por recortar un 40% las ayudas a la compra de vehículo eléctrico respecto al año anterior. «Y todavía no se han implementado», añadió Inda, subrayando que el discurso verde del Gobierno no resiste el contraste con la realidad.

El director de OKDIARIO puso también sobre la mesa el ejemplo de Portugal, donde las empresas que adquieren un coche eléctrico tributan al 0% de IVA. «En España no hay una sola medida similar ni nada que se le parezca», denunció ante un sector que, recordó, representa entre el 10% y el 11% del PIB nacional.

Inda aprovechó su intervención para trazar el escenario que, a su juicio, abre un cambio de gobierno: un Ejecutivo que rebaje impuestos —»Sánchez ha subido 97 figuras tributarias en ocho años, casi 100, que se dice pronto»— y aplique políticas fiscales racionales que permitan pasar de un crecimiento del 2% a un 3%, impulsen la renovación del parque móvil y generen más empleo en el sector. «Toda nuestra ayuda para propiciar ese cambio, que también es bueno para vosotros», proclamó.

Las jornadas contaron con la periodista de motor de OKDIARIO Andrea Aguado, a quien Inda presentó como «la mejor periodista de motor de España» y a quien auguró aún «30 o 40 años de recorrido» por delante.