Alberto Olivera (Smart España) en las III Jornadas de OKMOTOR: «El cliente del coche eléctrico es tremendamente exigente»

Las III Jornadas de OKMOTOR, celebradas este jueves 26 de marzo en el karting de Carlos Sainz, han reunido a expertos del sector para poner en valor el automovilismo en España. En la primera mesa redonda, Alberto Olivera, CEO de Smart España, ha analizado el desafío del vehículo eléctrico.

En este contexto, Alberto Olivera ha ofrecido cuál es su visión sobre la estrategia del mercado, que está tan marcada por la globalización, la competitividad y la innovación.

Mercado global con tensiones

Olivera ha destacado la identidad de la empresa de coches Smart como marca internacional: «Somos una marca global, pero con vocación europea, mitad Mercedes, mitad Geely».

Sobre el debate que gira en torno al proteccionismo, el directivo de Smart ha sido claro: «Limitar la competitividad e innovación, al final perjudicas al cliente». Aunque comprende la postura que tiene la Unión Europea de proteger la industria local, ha advertido de las posibles consecuencias, ya que «no hay que olvidarse de que China es el primer mercado del mundo y, si China devuelve ese proteccionismo, al final habremos hecho un flaco favor a la industria europea».

El cliente del coche eléctrico

Para Alberto Olivera, «el cliente del coche eléctrico es tremendamente exigente», y ha resumido las prioridades que tiene un cliente a la hora de comprar un coche en tres factores: «El precio, que es el más importante, junto con la autonomía y la velocidad de recarga».

Además, ha señalado que «España es un país en el que el cliente español es tremendamente infiel», lo que facilita la entrada a los fabricantes chinos, ya que «España es un país que acepta muy bien a esas nuevas marcas que acaban de empezar».

Transición ecológica

Olivera ha insistido en simplificar los planes estratégicos, ya que «tiene que ser un plan que el cliente entienda, o que te lo pueda explicar un niño de 10 años, y si no es capaz, mal vamos».

También ha explicado que es muy importante implementar aquellas medidas que apoyen la transición ecológica e industrial, ya que «si no se venden coches eléctricos, ¿para qué fabricarlos en España?», sentenció.