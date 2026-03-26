720 km de autonomía, carga ultrarrápida y minimalismo: podría ser el Apple Car pero es el Li Auto i8

El Li Auto i8 es un SUV eléctrico chino de seis plazas que combina el tamaño de un monovolumen con la agilidad y el rendimiento de un todoterreno. Más grande que un Tesla Model X y con eficiencia similar a un Model 3, destaca por su diseño inspirado en el L9 y el Mega, con techo fluido y frontal con franja LED. Ofrece dos baterías NMC, de 90,1 kWh con 670 km de autonomía y de 97,8 kWh que alcanza los 720 km bajo ciclo CLTC, recuperando hasta 500 km en sólo 10 minutos con carga ultrarrápida. La motorización es de 536 CV y 660 Nm de par, acelerando de 0 a 100 km/h en 4,5 segundos.

En su interior premium, la configuración 2+2+2 incluye dos pantallas de 15,7 pulgadas, cargadores inalámbricos refrigerados y suspensión neumática ajustable «Magic Carpet». La conducción asistida integra Li AD Pro y Li AD Max con tecnología LiDAR, mostrando que los eléctricos chinos ya compiten en innovación, tecnología y eficiencia energética.

Nuevo Li Auto i8

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«Ahora entiendo por qué Apple canceló su coche, porque si lo hubieran hecho, tendría que ser algo así, y ahora vas a entender por qué. Estando en la segunda fila, puedes activar el asiento de gravedad cero simplemente diciéndolo y confirmándolo. Tenemos aquí dos mesas, una y dos, una nevera para la bebida bien fresquita y una pantalla con muchísima definición, además de un techo panorámico.

Durante años nos prometieron el coche del futuro con pantallas, inteligencia artificial y ecosistema, y mientras algunos cancelaban proyectos, otros los lanzaban sin prometer el futuro, simplemente construyéndolos. La marca lo llama Yubi, pero no juega con las mismas reglas. No es un sedán, tampoco un MTV. Es eléctrico y eso obliga a reinventarse. Durante años mirábamos más hacia Silicon Valley; ahora quizás haya que mirar un poco más hacia alrededor. Si no quieres perderte los coches del futuro en el presente, no olvides seguirme, porque Sol Kuno sólo hay uno».

El Li i8 ofrece autonomías CLTC de entre 670 y 720 kilómetros, según la configuración de la batería, y todos los modelos incluyen tracción integral de serie. La compañía asegura que el SUV alcanza un bajo coeficiente aerodinámico de 0,218. Mide 5.085 mm de largo, con una distancia entre ejes de 3.050 mm, e incorpora suspensión neumática de doble cámara con cuatro niveles de altura y hasta 196 mm de despeje al suelo.

Li Auto ha instalado alrededor de 3.000 estaciones de supercarga en toda China, incluyendo unas 1.000 en autopistas y 2.000 en más de 250 ciudades. Las versiones i8 Max y Ultra disponen del sistema avanzado de conducción asistida Li AD Max, impulsado por un chip NVIDIA Thor-U con 700 TOPS de potencia, mientras que la versión Pro equipa el Li AD Pro con chip Horizon Robotics J6M.

Características técnicas

El Li Auto i8 en su versión estándar es un SUV totalmente eléctrico, con un precio EXW de 47.954 dólares. Cuenta con un motor eléctrico de 544 caballos de fuerza (400 kW) y un par máximo de 660 N·m, combinado con una transmisión de una sola velocidad para vehículos eléctricos. Su batería de litio ternaria tiene una capacidad de 97,8 kWh, ofreciendo una autonomía CLTC de 720 km y un consumo de energía de 14,8 kWh cada 100 km.

El vehículo mide 5,085 mm de largo, 1,960 mm de ancho y 1.,40 mm de alto, con una distancia entre ejes de 3,050 mm y un peso en vacío de 2,610 kg. Dispone de tracción en las cuatro ruedas con dos motores, suspensión independiente de doble horquilla en la parte delantera y de múltiples enlaces en la trasera, y ruedas de 255/50 R20 en ambos ejes. Alcanza una velocidad máxima de 180 km/h y acelera de 0 a 100 km/h en 4,5 segundos.

Entre sus características de confort y seguridad destacan: techo panorámico, control de crucero adaptativo de máxima velocidad, nivel dos de conducción asistida, estacionamiento automático, portón trasero inductivo, calefacción, ventilación, masaje y memoria en los asientos delanteros y de la segunda fila, además de pantalla frontal HUD y radar de estacionamiento delantero y trasero.

Durante mucho tiempo, Li Auto avanzó con cautela en Europa, incluso con dudas sobre la estrategia internacional. El verdadero cambio llegó en 2025: se creó una división internacional con personal especializado y centros de I+D en Alemania, desarrollando vehículos según las exigencias europeas, desde seguridad hasta homologación. Su familia de modelos incluye hasta siete F-SUV familiares, desde el más compacto de 4,9 metros hasta propuestas como el monovolumen Mega. El reto ahora será consolidar la red de distribución y posicionar los precios frente a sus competidores.