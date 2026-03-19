La ofensiva de las marcas chinas ya no sólo afecta a los coches y se pasa al autobús con el desembarco de Geely en España para la comercialización de la gama de autobuses 100% eléctricos de Farizon. La firma entrará en el continente europeo por el mercado nacional, en el que espera cerrar hasta 30 operaciones este año, tras alcanzar un acuerdo con Automoción y Movilidad Hispania (AMH).

Así lo ha explicado Javier Calvarro, nuevo responsable del área de autobuses Farizon en AMH, en conversaciones con este diario, que ha señalado que este acuerdo supone la entrada en el mercado español de una marca internacional especializada en soluciones de transporte eléctrico, reforzando así la apuesta de AMH por la innovación, la eficiencia y la sostenibilidad en el sector del transporte de pasajeros.

La compañía prevé aterrizar en el mercado español con un autobús 100% eléctrico específico para transporte urbano propulsado por una batería LFP con tres potencias distintas que van desde los 422 kilovatios hasta los 512 kilovatios, ofreciendo una autonomía de hasta 400 kilómetros en uso urbano, aunque esta cifra depende mucho de las condiciones meteorológicas o del uso de la climatización del vehículo.

Farizon, fabricante con amplia experiencia en el desarrollo de vehículos comerciales electrificados, destaca por su tecnología avanzada, fiabilidad y compromiso con la movilidad cero emisiones. Con esta alianza, AMH amplía su portfolio y se posiciona como un actor clave en la transición hacia un modelo de transporte más limpio y eficiente en España, tras introducir la marca Ford Trucks en el mercado español en 2019.

La llegada de los autobuses Farizon a España responde al creciente interés del sector por soluciones de transporte urbano e interurbano cero emisiones, alineadas con los objetivos de descarbonización y las nuevas políticas medioambientales. Con esta iniciativa, AMH reafirma su compromiso con la innovación y la sostenibilidad, apostando por marcas y tecnologías que contribuyan a transformar el futuro del transporte en España.

Desde Farizon también han valorado muy positivamente la firma del acuerdo y han señalado que «España es un mercado estratégico dentro de nuestra expansión europea, y estamos convencidos de que AMH es el socio adecuado para introducir nuestra gama de autobuses 100% eléctricos en el país». «Su conocimiento del mercado, su estructura y su compromiso con la movilidad sostenible nos ofrecen la base necesaria para desarrollar una presencia sólida y a largo plazo», añaden las citadas fuentes.

Desembarco de los autobuses de Geely en España

En el marco de este lanzamiento, AMH incorpora una nueva estructura dedicada exclusivamente al desarrollo de la marca en el mercado nacional. Al frente de esta nueva etapa estará Javier Calvarro, quien asume la responsabilidad del área de autobuses Farizon dentro de la compañía. Javier cuenta con una dilatada experiencia en el ámbito del autobús y autocar, habiendo desempeñado anteriormente funciones de responsabilidad en diferentes marcas. Contará con dedicación exclusiva a este proyecto, liderando la implantación de la marca en España, el desarrollo de la red comercial y la atención a clientes, con el objetivo de consolidar la presencia de Farizon en el sector y ofrecer un servicio cercano y especializado.