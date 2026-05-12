Carme Chaparro, desolada y sin parar de llorar en el aniversario de la muerte de su padre: «Me falta tu presencia»

Carme Chaparro despedía, hace justo un año, a Josep, su padre y el gran primer hombre de su vida. Doce meses después de esta trágica pérdida, que ha marcado un antes y un después en el día a día de la presentadora, la escritora no ha dudado en rendirle un sentido homenaje en redes sociales.

Sabido es que la periodista, sobre todo en los últimos años, es un libro abierto a la hora de hablar sobre su vida personal, así como la cara B de la misma cuando se apagan los focos. Si el pasado 26 de enero compartió su publicación más especial al anunciar que había pasado por el altar en secreto, cinco meses después ha subido a su perfil social, quizás, la más triste de este año, cuando se cumple uno del fallecimiento de su padre.

La carta abierta de Carme Chaparro a su padre

«Un año entero. Hoy he llamado a tu móvil, pero he colgado antes de que ni siquiera diera señal. ¿Y si ahora lo tiene otra persona? Hoy no puedo dejar de llorar», ha comenzado diciendo la periodista.

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A través de un carrete de imágenes inédito —en las que aparecen recuerdos familiares o incluso una carta personal—, la comunicadora ha contado lo que han supuesto estos 365 días del año sin su padre. «El dolor no es una línea recta. Me falta tu presencia física, pero sigo teniendo tu ejemplo. Dolerá siempre, y he dejado de pelearme con eso. Porque ese dolor es la medida exacta de lo mucho que me quisiste», ha relatado.

Sin lugar a dudas, la pérdida de su progenitor ha sido un varapalo para la periodista que, por sus líneas, todavía no ha podido superar. Aunque Chaparro siempre ha tratado de proteger la identidad de su familia, sí que en 2022 desveló que su padre había padecido Covid-19.

Sea como fuere, ha sido inevitable que un día gris como el de hoy, la periodista no solo abra su corazón, sino también su álbum de fotos más personal.

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Este mensaje, además, llega solo semanas después de que Carme, a través de sus redes sociales también, le dedicara unas palabras a Josep con motivo del Día del Padre: «El primer Día del Padre sin ti. Y también el día de San José. Celebrando por los dos. Feliz día del santo. Feliz Día del Padre. Me duele mucho no tenerte aquí. No puedo dejar de culparme por cada oportunidad perdida. Te quiero muchísimo, papá. Nunca dejéis pasar cada segundo que podáis con vuestros padres. Ahora no puedo coger el teléfono y ya le llamaré luego. Esas veces te van a doler el resto de la vida. Primer Día del Padre sin padre.

Además, era también su santo. Sant Josep. Celebración a lo grande. Por partida doble. Te quiero muchísimo, papá. Tenía que habértelo dicho muchas más veces. Nunca son suficientes».

Con estas palabras, Carme Chaparro vuelve a demostrar que, más allá de su faceta pública, atraviesa uno de los momentos más sensibles de su vida. Un año después de la muerte de su padre, la periodista mantiene vivo su recuerdo a través de un mensaje tan íntimo como desgarrador, dejando claro que hay ausencias que nunca dejan de doler, pero tampoco de acompañar.