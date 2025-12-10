OHLA, de nuevo referente en infraestructuras: ENR premia su obra ferroviaria en Suecia

Por segunda vez en menos de tres años, la prestigiosa revista Engineering News-Record (ENR) –la referencia mundial en el sector de la construcción– ha distinguido un proyecto ferroviario desarrollado por OHLA como uno de los mejores del mundo.

Tras el éxito alcanzado en 2023 con la máxima distinción otorgada al proyecto SKI (Noruega), la publicación vuelve a situar en 2023 con la máxima distinción en el mapa internacional con un nuevo reconocimiento: el corredor ferroviario Fyrspåret Lund–Arlöv, en Suecia, seleccionado como uno de los grandes proyectos ferroviarios de 2025.

Lund–Arlöv: la transformación de uno de los grandes corredores ferroviarios de Suecia

El tramo Lund–Arlöv forma parte del corredor que conecta Malmö con Estocolmo, una de las arterias ferroviarias más transitadas del país. El proyecto, desarrollado por la UTE OHLA-NCC para Trafikverket, ha ampliado el corredor a cuatro vías en un tramo de 11 kilómetros, incrementando de manera decisiva la capacidad y la puntualidad del tráfico ferroviario.

Hoy, esta infraestructura es capaz de soportar hasta 650 trenes diarios y da servicio a más de 80.000 pasajeros cada día. Su modernización ha reforzado el cambio modal hacia un transporte más eficiente y ha convertido este eje en una pieza clave de la movilidad sueca.

La actuación ha incluido algunos de los trabajos técnicos más complejos ejecutados en el país en los últimos años:

Construcción de vías temporales para mantener el servicio operativo durante toda la obra.

para mantener el servicio operativo durante toda la obra. Ejecución de un túnel de 400 metros en Åkarp mediante técnica cut and cover.

en Åkarp mediante técnica cut and cover. Renovación integral de las estaciones de Burlöv, Åkarp y Hjärup.

de Burlöv, Åkarp y Hjärup. Creación de la nueva estación de Klostergården.

de Klostergården. Construcción de 9 puentes ferroviarios, 13 carreteros, 2 pasos subterráneos, 7 km de carreteras provisionales y 5 estaciones de bombeo.

Las cuatro vías entraron en operación en 2023 y las fases finales se completaron en 2025, con entrega formal el 5 de mayo.

Innovación y sostenibilidad: dos pilares que distinguen el proyecto

El reconocimiento de ENR pone en valor no sólo el resultado final, sino también la metodología aplicada. El proyecto ha sido pionero en el empleo de tecnologías digitales avanzadas, entre ellas un gemelo digital en tiempo real que integró BIM, GIS y drones para planificar en 4D, anticipar riesgos y coordinar operaciones críticas.

El uso de un Entorno Común de Datos (CDE) en la nube mediante Autodesk BIM 360 centralizó modelos, cronogramas y documentación, y agiliza la toma de decisiones. Además, aplicaciones móviles facilitaron la inspección en campo y trazabilidad inmediata en estructuras clave.

Un reconocimiento que refuerza una presencia estratégica en Suecia

El premio llega en un momento de fuerte consolidación de OHLA en Suecia. La compañía es actualmente el mayor contratista del Metro de Estocolmo y participa en dos contratos clave del proyecto East Link (Ostlänken), la mayor inversión ferroviaria de alta velocidad en la historia del país.

El Centro de Viajes de Nyköping, uno de estos contratos, integrará en un mismo nodo trenes de larga distancia, regionales y de cercanías, mejorando la accesibilidad urbana y la conexión entre modos de transporte. El segundo contrato, Gerstaberg, añadirá tres kilómetros de vía doble con nuevos puentes, terraplenes y trincheras, contribuyendo a descongestionar la red del oeste del país y permitiendo operar trenes a mayor velocidad.

A ello se suma un conjunto de proyectos estratégicos en el Metro de Estocolmo –Kungsträdgården, Gullmarsplan, Sockenplan-Fase 2, Slakthusområdet y el contrato 2651 Stationer Bygg– que han convertido a OHLA en un actor fundamental en el desarrollo de la movilidad metropolitana de la capital.

Una trayectoria avalada por premios internacionales

El reconocimiento al proyecto Lund–Arlöv refuerza el historial de premios que ENR ha otorgado a OHLA en los últimos años. En 2023, la compañía recibió la máxima distinción en la categoría ferroviaria por el proyecto SKI (Noruega), una infraestructura clave dentro de la iniciativa Follo Line que beneficia a cerca de 100.000 viajeros y reduce los tiempos de viaje a la mitad.

Ese mismo año, otros proyectos del Grupo también fueron premiados en categorías sociosanitarias y viarias en Perú y Chile, así como en EE. UU. e Irlanda durante ediciones previas. En 2024, ENR volvió a reconocer a OHLA al distinguir al Hospital de Sullana (Perú) como una de las mejores obras sociosanitarias del mundo.

Apuesta por la sostenibilidad: materiales optimizados y reducción de emisiones

La sostenibilidad fue un eje transversal del proyecto, no una fase añadida. La combinación de materiales optimizados –como hormigones de menos huella de carbono–, acero reciclado y combustibles no fósiles permitió reducir significativamente las emisiones asociadas a la obra.

El esfuerzo se complementó con una política activa de reutilización de materiales: el 80% de los recursos temporales o excedentes fue reincorporado a la obra o destinado a nuevos usos, evitando el impacto asociado al transporte y fabricación de nuevos materiales.

Este compromiso ambiental le valió al proyecto el Sweden Green Building Award 2022, un reconocimiento que subraya la importancia de integrar criterios ambientales desde la fase de diseño.

La actuación ha mejorado la calidad de vida de los residentes cercanos gracias a soluciones de integración urbana y reducción de ruido:

Vías en trinchera que actúan como barrera natural.

que actúan como barrera natural. Pantallas acústicas de última generación.

de última generación. Nuevos accesos, pasos peatonales y espacios mejor conectados.

El precedente de éxito: el proyecto SKI en Noruega

El proyecto SKI, ejecutado dentro de la iniciativa Follo Line, supuso la creación de un nuevo trazado ferroviario que conecta el túnel más largo de los países nórdicos (20 km) con la ciudad de Ski. La actuación abarcó 3,5 kilómetros de nuevo recorrido, 13,6 kilómetros de vías, 40 desvíos y una nueva estación con seis vías y tres plataformas centrales.

A esto se sumaron un paso subterráneo, un nuevo puente sobre las vías, una terminal de autobuses, aparcamiento para bicicletas y coches, y nuevos viales de acceso. La obra se diseñó con estándares de velocidad de hasta 250 km/h, permitiendo reducir el tiempo de viaje entre Oslo y Ski en un 50%, pasando de 22 a 11 minutos.

Cerca de 100.000 viajeros diarios se benefician ya de una infraestructura que mejora la accesibilidad, acelera los desplazamientos y contribuye a dinamizar la actividad económica en toda la región. El proyecto también contempla mejoras logísticas que facilitan el transporte de mercancías y la conexión futura con posibles líneas de alta velocidad.

El enfoque sostenible fue uno de los elementos diferenciadores que llevaron al proyecto SKI a ser reconocido por ENR: desde la optimización de materiales hasta el diseño de espacios que reducen el impacto en el entorno natural.

La consolidación de un modelo de excelencia

Que Engineering News-Record haya distinguido dos proyectos ferroviarios de OHLA –Lund–Arlöv en 2025 y SKI en 2023– no es un hecho aislado, sino la confirmación de una trayectoria. ENR evalúa cada año miles de proyectos de todo el mundo y solo unos pocos alcanzan la categoría de “Best Projects”. Repetir reconocimiento en la misma categoría en menos de tres años sitúa a OHLA en un círculo reducido de compañías capaces de liderar infraestructuras complejas con altos estándares técnicos, digitales y medioambientales.

La selección de ENR también pone el foco en una tendencia: el atractivo creciente de los países nórdicos para empresas con capacidad de innovación y adaptación a entornos altamente regulados. Es precisamente en este ecosistema –marcado por la sostenibilidad, la digitalización y la calidad de vida– donde OHLA ha demostrado mayor fortaleza en los últimos años.

Suecia, ejemplo de cómo crecer aportando valor

La distinción de Lund–Arlöv llega en un momento en el que OHLA se encuentra muy consolidada en el país. La ejecución de estaciones multimodales, tramos ferroviarios de nueva generación y complejas obras subterráneas está consolidando a OHLA como una pieza clave en el nuevo mapa de infraestructuras sueco.

La combinación de experiencia técnica, eficiencia operativa y especialización en soluciones ferroviarias la sitúa como un socio muy competitivo para la administración pública del país.