Koldo cargará contra Aldama para salvar a su familia, le dejará de «mentiroso» y mantendrá su lealtad a Ábalos

Koldo García cargará contra Víctor de Aldama en su declaración para salvar a su familia, desmontará lo que, a su juicio, son mentiras y mantendrá su lealtad al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos.

El día clave del juicio por las irregularidades en torno a los contratos de mascarillas ha llegado. Koldo, Ábalos y Aldama declararán este miércoles ante los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que abrieron la causa especial al estar investigado el entonces diputado Ábalos, que estaba aforado.

El primero en inaugurar la sesión del juicio de este miércoles 30 de abril será Víctor de Aldama a las 10:00 horas. El empresario tiene previsto hacer una declaración de alto voltaje aportando datos sobre los pagos. Aldama tratará de no echarse encima más delitos, mientras sigue su estrategia judicial de colaborar con la Fiscalía para rebajar su condena.

Tras Aldama, será el turno de Koldo García, que aprovechará su comparecencia para contar su verdad sobre los pagos a Ábalos. El que fuera asesor del ministro tiene a su mujer y a su hermano imputados por lo que intentará salvarles judicialmente echándose la culpa a sí mismo.

El ex asesor expondrá que, a su juicio, Aldama ha mentido en muchas ocasiones y tratará de desmontar su manejo de dinero en efectivo explicando que era el PSOE el que tenía descuadres en su caja. Aludirá a las hojas de gasto que no incluyó Ferraz en su contabilidad.

El punto de partida de la defensa

José Luis Ábalos y Koldo García siguen en su estrategia de no reconocer delitos y de no llegar a un pacto con la Fiscalía Anticorrupción como ha hecho Víctor de Aldama desde el inicio de la instrucción. No creen que la investigación de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil les haya cercado.

Los dos ven el juicio del Tribunal Supremo como el punto de partida de su defensa. Tras la sentencia, Ábalos tiene previsto acudir al Tribunal Constitucional, como ya hizo Koldo hace unas semanas. Si se tumban sus recursos, también barajan llegar a instancias europeas y abrir procedimientos por temas de derechos humanos, ya que se consideran inocentes.

Los dos están juntos en este barco. «El camino no acaba ahora, este es el primer escalón que van a ascender, no hay desunión entre ellos», explican fuentes de su entorno.

«Voy a la cárcel con él»

Koldo García, antes de entrar en prisión, también dijo a OKDIARIO: «Si José tiene que entrar en la cárcel, voy yo con él». Y así está siendo durante la prisión preventiva que acordó el juez al apreciar riesgo de fuga. Ahí llevan más de 100 días esperando la sentencia del juicio.