El compadreo de Koldo con el jefe de gabinete de Ábalos: «Despierta, mi niño, dormilón, tu gran hombre te espera»

Koldo García tenía mucha confianza con Ricardo Mar, el jefe de gabinete del entonces ministro José Luis Ábalos. «Despierta, mi niño, dormilón, tu gran hombre te espera», le llegó a escribir un día a las 09:47 de la mañana tras haberse citado en una cafetería.

OKDIARIO ha accedido a los mensajes inéditos intercambiados entre los miembros de la trama y que han sido intervenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Estos mensajes revelan la afinidad que Koldo García tenía con Ricardo Mar, que dirigía el gabinete de Ábalos y llevaba su agenda ministerial.

Koldo, a las 07:17 de la mañana el 17 de agosto de 2020, ya estaba escribiéndole. «Buenos días, llámame cuando puedas, por favor, mi niño despierta que te necesito», le decía Koldo, a lo que Ricardo Mar le contestaba: «Te llamo en cinco minutos, que me acabo de despertar». «Dormilón», le replicaba Koldo.

Tras la conversación, ambos se citaron en el bar Don Quijote. «Joder un bar pequeñito», se quejó Koldo informándole seguidamente de que iría para allá. Koldo llegó antes al establecimiento y le informó de que «su gran hombre le estaba esperando». «Lo digo por el tamaño», le matizó Koldo, a lo que Ricardo Mar le contestó: «Jajaja».

Minutos más tarde le envió un documento sobre el proyecto para hacer pruebas PCR en los controles de los aeropuertos que querían implantar Aldama y sus socios. Mar hizo gestiones para que se pudieran llevar a cabo y consiguieron algunos negocios. Acabaron haciéndose de oro durante la pandemia.

«Nos han dejado una sala para reunirnos»

La cita en el bar Don Quijote no fue la única que Ricardo Mar tuvo con Koldo García a solas. Según se desprende de los mensajes intervenidos por la UCO se reunieron también en un hotel.