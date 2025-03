Koldo gestionó un viaje a Abu Dabi para la ex mujer, la hija y el jefe de gabinete de Ábalos sin el ministro.

Koldo García, el que fuera asesor de José Luis Ábalos, gestionó en febrero de 2020 un viaje de la ex esposa del ex secretario de Organización del PSOE, Carolina Perles, y su hija a Abu Dabi, sin asistencia del entonces ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Pese a ser concebido como un desplazamiento oficial de trabajo -acompañado de su familia- con motivo del X Foro Urbano Mundial, Ábalos finalmente no voló a este emirato el 7 de febrero de 2020. Se quedó en tierra y participó el 8 de febrero junto al resto de ministros del primer Gobierno de coalición de Pedro Sánchez en una jornada de convivencia en la finca estatal de Quintos de Mora (Toledo) con el objetivo de organizar el trabajo legislativo.

De esta manera, Koldo y el jefe de Gabinete de Ábalos, Ricardo Mar, realizaron este viaje a Abu Dabi sin el ministro por «motivos sobrevenidos», según la versión oficial, y lo hicieron acompañando a la entonces esposa del político socialista y a su hija, que sí embarcaron con ellos. Estos asistentes sí tuvieron agenda y reuniones en el emirato.

OKDIARIO ha tenido acceso a un correo -intervenido a Koldo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil- con las tarjetas de embarque que Paula Borlaz García, secretaria del entonces ministro, remitió a otros miembros del personal administrativo, incluida la ex pareja de Koldo, Patricia Úriz, y a los propios pasajeros. Esto es, al chico para todo de Ábalos, imputado por el Tribunal Supremo por cohecho, organización criminal, tráfico de influencias y blanqueo de capitales, y al citado jefe de Gabinete del ministro. Este correo está fechado el sábado 8 de febrero a las 19.42 horas.

«Tarjetas de embarque vuelta Abu Dhabi-Madrid», rezaba el título del correo que mandó Paula Borlaz. «Hello (sic), se adjuntan las tarjetas de embarque del viaje de vuelta, del día 10 (de febrero de 2020) a las 2.10. Buen viaje, un abrazo», escribió Borlaz a estos destinatarios. En el email iban adjuntos en PDF los pasajes del vuelo de regreso a Madrid con la aerolínea Etihad Airways a nombre de Koldo García, Ricardo Mar, la ex mujer de Ábalos y su hija. La ida fue programada para el 7 de febrero. Este viaje del Ministerio de Transportes generó un gasto de 4.373 euros al erario público.

Correo de la secretaria de Ábalos con las tarjetas de embarque para su familia, Koldo y Ricardo Mar.

Se da la circunstancia de que el entonces ministro de Transportes no viajó en esta ocasión a Abu Dabi con su familia, a diferencia de lo que ocurrió apenas cuatro meses antes, cuando sus acompañantes no fueron ni su mujer ni su hija, sino Jésica Rodríguez García, la joven estudiante de Odontología que se convirtió en su amante y que acabó siendo enchufada en dos empresas públicas, donde cobró del erario público sin cumplir con sus obligaciones laborales.

Este viaje de Ábalos con Jésica a la capital de Emiratos Árabes Unidos (EAU), también fue gestionado por Koldo García. En este caso, se trató de otro desplazamiento oficial del Gobierno con motivo del XXVI Congreso Mundial de Carreteras. En los pasajes de Jésica, manejados también por el asesor del ministro y reproducidos aquí por OKDIARIO, consta el vuelo de ida desde Madrid el 5 de octubre de 2019, y el de vuelta, el 8 de octubre. La compañía aérea fue también Etihad Airways y la reserva se realizó el 26 de septiembre.

Ábalos y Jésica se alojaron en hotel Emiratos Palace Mandarin Oriental de Abu Dabi, un complejo de lujo. Según fuentes consultadas por este periódico, su entonces mujer quiso visitar con él este emirato junto a su hija, pero éste les dijo que no era conveniente debido a que el viaje iba a ser muy breve. Decidió ir con Jésica Rodríguez y por todo lo alto.

Tarjeta de embarque de regreso de Abu Dabi de la entonces esposa de Ábalos.

El que fuera número tres del PSOE de Pedro Sánchez y ponente de la moción de censura contra Mariano Rajoy (PP) a mediados de 2018, preguntado en más de una ocasión sobre quién pagaba estos viajes oficiales con estas compañías, siempre ha asegurado que lo hacía de su propio bolsillo. «No se ha utilizado dinero público», ha esgrimido.

Los viajes de Jésica

No obstante, el juez instructor del caso Koldo en el Tribunal Supremo ha requerido al actual ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que certifique el número de viajes oficiales en los que Jésica Rodríguez acompañó a Ábalos, así como quiénes costearon sus gastos.

Billetes de avión de Jésica en el viaje con Ábalos a Abu Dabi de octubre de 2019.

Según la investigación realizada por UCO, la joven acompañó al hoy diputado del Grupo Mixto en «16 vuelos a distintas ciudades de España y del extranjero». Además, Jésica declaró ante el juez que hacía frecuentes viajes con el ministro, dado que era su pareja, y que Ábalos «siempre lo pagaba todo». Si bien algunas veces estos desplazamientos eran abonados por Koldo, después Ábalos le reintegraba el importe, relató en sede judicial. Entretanto, Jésica está citada a comparecer en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado el próximo 14 de abril.