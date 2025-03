Ábalos alegó «motivos sobrevenidos» para borrarse del viaje a Abu Dabi con su familia

El ex ministro de Transportes José Luis Ábalos suspendió «por motivos sobrevenidos» su participación en un viaje oficial programado a Abu Dabi en febrero de 2020, donde debía participar en un Foro Urbano Mundial. Sin embargo, su asesor Koldo García sí realizó el desplazamiento curiosamente junto a la ex mujer de Ábalos, Carolina Perles, su hija y su jefe de Gabinete, Ricardo Mar. Se generó un gasto de 4.373 euros al erario público, según revela la documentación del caso a la que ha tenido acceso OKDIARIO.

Este episodio se suma a un patrón de viajes oficiales en los que Koldo García no solo ejercía como asesor del ministro, sino que también gestionaba aspectos logísticos relacionados con sus viajes. En ocasiones con la inclusión de Jésica Rodríguez, amante del ex ministro y persona ajena al ministerio y, otras veces, con la mujer del también ex secretario de Organización del PSOE.

La fecha de este viaje coincidió con un retiro de Sánchez con todos sus ministros en Quintos de Mora (Toledo), incluido Ábalos. Sin embargo, el ex ministro sí envió a la capital de Emiratos a su familia, que tenía ganas de conocer uno de los países más lujosos del Golfo. Aunque no había buena sintonía entre Koldo y la ex mujer del ex ministro, acudieron juntos pero en el país hicieron vidas separadas. Koldo y el jefe de Gabinete de Ábalos, Ricardo Mar, tuvieron su agenda de trabajo.

Koldo García cobraba gastos de representación durante su etapa como asesor ministerial por esos desplazamientos. Por ejemplo, viajó a Canadá en julio de 2019 para participar en una asamblea de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) o realizó reuniones con delegados del Gobierno en diversas regiones españolas.

Tarjeta de embarque de la entonces esposa de Ábalos.

Los correos corporativos intervenidos a Koldo García evidencian que el asesor gestionó numerosos viajes de Jésica Rodríguez junto al ex ministro Ábalos. Todo usando el personal de secretaría de Transportes. Entre ellos, su visita a Marruecos en enero de 2019, cuando tuvo que tramitar la tarjeta de embarque de la joven desde cuentas oficiales del ministerio.

Este patrón se repitió en octubre de 2019, cuando Jessica sí acompañó a Ábalos a Abu Dabi para asistir al XXVI Congreso Mundial de Carreteras. Para este viaje la organización también corrió a cargo de Koldo García. Ahí la delegación española se alojó en el lujoso hotel Emirates Palace, con habitaciones de máximo lujo que rondaban más de los 1.000 euros por noche.

«Jésica 05 oct 2019 MAD AUH», indicaba el asunto del correo electrónico que Koldo García envió a la secretaria de Ábalos, demostrando el conocimiento que existía sobre la inclusión de Rodríguez en la delegación oficial.

Durante su declaración en el Tribunal Supremo, Jésica Rodríguez admitió haber acompañado a Ábalos en «15 o 20 viajes» oficiales durante su «relación particular». Entre los destinos mencionados figuran Abu Dabi, Londres y Moscú, además de diversos desplazamientos dentro de España.

Preguntada sobre quién sufragaba estos viajes, Rodríguez aseguró que nunca pagó ni un euro y que «siempre» corrían a cargo de Ábalos. Aunque en ocasiones era Koldo García quien gestionaba los detalles logísticos, el pago final lo realizaba el titular de Transportes.

Por su parte, la secretaria de Ábalos declaró ante el tribunal que «nunca jamás, que yo recuerde, hemos tenido que trabajar para esta persona (Jésica Rodríguez) ni hacer nada en un viaje», confirmando así que la joven no tenía funciones oficiales durante estas expediciones.

Correo oficial

La investigación ha revelado que Koldo García utilizaba su correo oficial del ministerio para gestionar asuntos personales relacionados con los viajes de Jésica Rodríguez. En enero de 2019, se envió a sí mismo la tarjeta de embarque de la joven para un vuelo de Royal Air Maroc que cubría la ruta Casablanca-Madrid, coincidiendo con el final de la visita oficial de Ábalos a Marruecos.

El caso de Abu Dabi en octubre de 2019 resulta especialmente relevante, pues Jessica ya formaba parte de la plantilla de Ineco cuando se produjo este desplazamiento. Sin embargo, no hay constancia de que participara en ninguna actividad oficial durante su estancia en los Emiratos Árabes Unidos.