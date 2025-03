El ministro de Agricultura, el socialista Luis Planas, cuyo departamento tutela la gestión de la empresa pública Tragsatec, se reunió con sus directivos y visitó sus instalaciones sólo unas semanas después de ser colocada aquí Jésica Rodríguez, la que fuera novia del imputado José Luis Ábalos, ex titular de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE de Pedro Sánchez. Es decir, una cita que se produjo con ella en plantilla, en pleno enchufe.

Esta visita, como atestigua la imagen que reproduce OKDIARIO este lunes, tuvo lugar en la tarde del 10 de mayo de 2021, después de que Jésica Rodríguez, quien había estudiado Odontología, entrara como auxiliar administrativo en esta filial de Tragsa especializada en la realización de actividades de ingeniería, consultoría y asistencia técnica.

En concreto, la ex novia de Ábalos permaneció vinculada a Tragsatec entre «el 2 de marzo de 2021 y el 1 de septiembre de 2021», según consta en el contrato de trabajo al que ha tenido acceso este periódico. Por tanto, cuando llevaba unas semanas vinculada a Tragsa, pero sin cumplir con sus obligaciones laborales –como la propia Jésica ha reconocido al juez del Tribunal Supremo–, el ministro Planas se personó en las instalaciones de esta empresa pública y despachó con sus responsables. Entre ellos, estuvo el director de Recursos Humanos, Álvaro Aznar Forniés, cuyo nombre aparece en el contrato de la joven.

Asimismo, Planas se vio con el presidente del Grupo Tragsa, Jesús Casas Grande, próximo al PSOE; Juan Pablo González Mata, director de Tragsatec; el citado Álvaro Aznar, director de Recursos Humanos y Organización de esta compañía; Juan González, director Económico Financiero; Inmaculada Salas, directora de Tragsa; Paloma López-Izquierdo, directora de Coordinación y Acciones Institucionales de Tragsatec; o María José Santiago, directora de Asesoría Jurídica y Cumplimiento Legal, entre otros cargos de la empresa pública.

Se da la circunstancia de que el nombre de Álvaro Aznar figura junto al de Alfredo Recalde, en calidad de director de Recursos Humanos y Organización de Tragsatec, en el contrato que firmó Jésica Rodríguez con esta compañía estatal el 2 de marzo de 2021 por mediación de Koldo García, el que era asesor de Ábalos en el Ministerio de Transportes. Aquel contrato tuvo una duración de seis meses, con tres de ellos como periodo de prueba. Una cláusula que fue superada por la joven, como ha revelado este periódico, pese a que no la llamaban para trabajar. El Tribunal Supremo ha requerido a Tragsatec (y a Ineco) diversa documentación sobre esta contratación.

La relación laboral era a «tiempo completo», de lunes a viernes, y con un horario semanal «según convenio». La que fuera amante de Ábalos fue asignada al «refuerzo y apoyo del equipo en tareas administrativas de análisis, control y tramitación de documentación administrativa: manejo de aplicaciones de gestión documental y gestión contable», dentro del denominado «Servicio de asistencia para el apoyo a la gestión presupuestaria, control sistemático de expedientes administrativos y soporte técnico en Adif (Alta Velocidad para el periodo 2019-2021)», recoge el contrato sobre este organismo de Transportes.

Antes de ser enchufada en Tragasatec, Jésica Rodríguez lo había sido en Ineco, empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes. Aquí estuvo en plantilla durante dos años, cobrando unos «1.060» euros al mes pese a no recibir orden alguna de su encargado, el hermano de Koldo, Joseba García, según relató al juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente.

En aquella visita a la sede de Tragsatec el lunes 10 de mayo de 2021, el ministro Planas mantuvo una reunión previa con el presidente y el personal directivo antes descrito, y posteriormente realizó un recorrido por todo el edificio, mostrando interés por los «servicios tecnológicos que presta el Grupo Tragsa a través de Tragsatec», recoge la nota oficial de entonces.

Contrato de Jésica en Tragsatec, con Álvaro Aznar Forniés como responsable.

De anfitrión, hizo Jesús Casas Grande, quien ostenta la presidencia de Tragsa desde el 6 de julio de 2018, justo tras la llegada de Pedro Sánchez al poder. Este ingeniero de Montes no llegó al cargo con un perfil de gestor independiente. Previamente, entre 2015 y 2018 ostentó el puesto de director general de Desarrollo Rural y Agroalimentación del Gobierno de Asturias que presidía el socialista Javier Fernández. Con anterioridad, ocupó entre 2012 y 2015 una responsabilidad menor en el Instituto de la Mujer. Y de 2008 a 2012 fue director general de Desarrollo Sostenible y Medio Rural del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. Un nombramiento que firmó la entonces ministra Elena Espinosa, también del PSOE.

Además, fue en esta etapa, siendo alto cargo del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando intervino en la sede del PSOE en Oviedo en un acto electoral de apoyo a los socialistas en las europeas de 2009, como publicó OKDIARIO el pasado 5 de marzo.

Planas, el 3 de abril, y Jésica, el 14

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que dirige Luis Planas es quien «tutela tanto Tragsa como Tragsatec». El Grupo Tragsa, al que pertenecen ambas empresas públicas, está controlado accionarialmente por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), adscrita al Ministerio de Hacienda que capitanea la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero.

Entretanto, el PP ha citado a comparecer en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado a Juan Pablo González para el 1 de abril, a Jesús Casas Grande, para el 2 abril; y al ministro Planas, para el 3 de abril. También ha llamado a Jésica Rodríguez, para el 14 de abril; a la ex presidenta de Ineco Carmen Librero, para el 22 de abril, y al hermano de Koldo, Joseba García, para el 23 de abril. Por su parte, Patricia Úriz, ex pareja del ex asesor de Ábalos, está convocada mediante edicto para el 10 de abril. Además, el actual ministro de Trasportes, Óscar Puente, deberá comparecer el 24 de abril.