Sánchez cierra los Congresos de Cantabria y Aragón atacando a Ayuso: «Feijóo tiene que pedir su dimisión»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha clausurado los congresos regionales del PSOE en Aragón y Cantabria exigiendo al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, la dimisión de Isabel Díaz Ayuso y de Carlos Mazón. «Se necesitan liderazgos seguros no una oposición que es incapaz de romper con la ultraderecha que quiere destruir Europa y que es incapaz de pedirle a Mazón una dimisión después de lo que ha pasado en Valencia o a Ayuso en Madrid», ha dicho el jefe del Ejecutivo nacional en Zaragoza.

Sánchez, que ha pronunciado discursos casi idénticos en ambos mítines, ha incidido en el conflicto ucraniano y la necesidad del rearme europeo ante la amenaza rusa. Sin embargo, también ha aprovechado para cargar duramente contra la oposición al señalar que tanto el PP como Vox, «no tienen ni ideas ni proyecto» pero sí «mucha mala uva». Además ha asegurado que Feijóo no es presidente del Gobierno pero tampoco jefe de la oposición «porque no sabe» y le ha afeado que haya dicho que España va camino de una «autocracia». «The Economist ha dicho que desde hemos formado Gobierno en el año 2018, España ha escalado en las posiciones de democracia plena y somos la 21 democracia plena en el conjunto del planeta», ha defendido.

Cabe decir que el periódico londinense dijo en un artículo que el líder del PSOE «está acorralado por la OTAN y sus socios de coalición», haciendo referencia al rechazo de Sumar a aumentar la inversión en Defensa al considerar que la verdadera «amenaza es el cambio climático».

Ahora bien, para el secretario general del PSOE España está viviendo un momento álgido tanto en política como en economía y ha llegado a decir que en mayo de 2027 el PSOE ganará las elecciones municipales y autonómicas y que Pilar Alegría derrotará al actual presidente de Aragón, Jorge Azcón.

«Necesitamos un liderazgo seguro que de certidumbres a la sociedad española en un momento tan difícil como el actual. Es verdad que llevamos siete años dando certidumbre en contextos muy difíciles, poniendo encima de la mesa respuestas socialdemócratas cuando antes se pusieron encima de la mesa políticas neoliberales para responder a la crisis financiera», ha dicho.

Sánchez ha continuado haciendo un alegato en favor de la guerra en Ucrania como factor necesario para preservar la paz y la seguridad en Europa. Así, el mandatario ha dicho que «lo que nos estamos jugando» es el multilateralismo y el disfrute de un orden internacional basado en la coexistencia pacífica. «Lo que ha hecho Putin desde hace tres años a esta parte es decir que yo invado un tercer país porque me interesa. Si ese país no me hace caso pues lo invado», ha criticado el presidente del Gobierno quien ha remarcado que Zelenski no es ningún dictador sino un líder elegido democráticamente.

«Hay un agresor que es Putin y hay un agredido que es un pueblo que quiere existir y que quiere adherirse a la UE y Putin lo que ve con mucho pavor y con mucho temor es la consolidación de un proyecto político europeo basado en la convivencia, en la coexistencia pacífica de naciones, en el multilateralismo, en la democracia, en los derechos humanos y en el reconocimiento de libertades al conjunto de la población europea», ha defendido.

Por ello el jefe del Ejecutivo nacional ha justificado el rearme de Europa para alcanzar la paz. «Damos la bienvenida a todos los esfuerzos que se puedan dar en favor de la paz, pero una paz que sea justa y duradera porque si premiamos al agresor ese agresor en el futuro se verá crecido y podrá abrir la puerta a nuevas agresiones quizá aún más fuertes ¡Sólo Europa protegerá a Europa!», ha exclamado.

En cuanto a la guerra comercial con Estados Unidos, Sánchez ha advertido que imponer aranceles al primer bloque comercial del mundo que es la UE es «poco acertado» y que «las naciones que se encierran no se hacen más grandes, se hacen más pequeñas». «Si imponen tarifas y aranceles la UE responderá unida y unida será más fuerte», ha subrayado.