⁠La secretaria de Ábalos confesó al juez que firmaba salvoconductos en la pandemia por orden de Koldo

La secretaria particular del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos declaró ante el Tribunal Supremo la pasada semana que durante la pandemia emitió y firmó varios permisos de movilidad a petición de Koldo García Izaguirre, que supuestamente justificaban reuniones en el ministerio que no sabe si realmente se llegaron a celebrar tal como estaba previsto en esos escritos.

OKDIARIO ha tenido acceso a las transcripciones de las últimas testificales. La secretaria, en su comparecencia como testigo en la causa especial que investiga la presunta trama de corrupción vinculada al entorno de Ábalos,ha reconocido que, como jefa de la secretaría del ministro, tenía a su disposición un modelo para emitir estos permisos. Sin embargo, ha admitido que los completaba y firmaba sin comprobar si efectivamente se producían las reuniones que justificaban tales desplazamientos.

«Estos documentos me los indica Koldo García Izaguirre. Me pidió, me dijo: ‘Oye, mira, me tienes que hacer…’ o ‘Tienen que venir fulanito de tal, menganito de tal a reunirse con el gabinete’», ha explicado Aranda durante su declaración. La secretaria ha precisado que «la mayoría de las veces era que se iba a reunir con él [con Koldo]».

Cuando se le preguntó si comprobaba si estas reuniones estaban agendadas o si realmente se producían, la secretaria respondió negativamente: «Yo no comprobaba porque tampoco soy la secretaria y no era la secretaria de Koldo García como tal. O sea, yo no comprobaba ni sabía este Koldo García con quién se reunía ni lo veía físicamente».

Estos permisos de movilidad, según consta en la causa, habrían facilitado desplazamientos durante el estado de alarma a personas, mayoritariamente venezolanas, para supuestas reuniones en el ministerio que, según ha dejado entrever la secretaria, podrían no haberse celebrado nunca. Como ha publicado OKDIARIO, Koldo García disponía de una agenda de prostitutas brasileñas para agasajar a empresarios que venían a Madrid «para evitar que se lucraran proxenetas».

La testigo confirmó al juez que nunca recibió instrucciones del ministro Ábalos para emitir estos documentos, sino que siempre fue Koldo García quien se los solicitaba. «El señor Ábalos, no», dijo tajantemente cuando se le preguntó si el ministro le había pedido alguna vez expedir estos salvoconductos.

Esta declaración refuerza la línea de investigación sobre el presunto uso indebido de los recursos del ministerio por parte de Koldo García, quien según varios testigos actuaba con gran autonomía dentro del departamento, a pesar de ser formalmente solo un asesor del ministro.

Piso de Jésica

Por otra parte, Luis Alberto Escolano Marín, empresario investigado en varias causas judiciales, reconoció en el Supremo que su empresa pagó durante aproximadamente dos años y medio el alquiler del piso donde residía Jésica Rodríguez, ex pareja sentimental de Ábalos. Confirmó que abonó un total de 82.298 euros en concepto de alquiler de un apartamento en la Torre de Madrid, a razón de 2.700 euros mensuales, desde marzo de 2019 hasta finales de 2021.

«Tomamos un café los tres», declaró Escolano, refiriéndose a una reunión con Víctor de Aldama y Koldo García, donde le pidieron que alquilara el piso. Según su testimonio, lo hizo «como empresa» por petición del señor Aldama «en combinación con Koldo». Lo más revelador de su declaración fue admitir que, aunque inicialmente se justificó como un espacio para «reuniones corporativas», en realidad era la vivienda de Jésica Rodríguez. Escolano ha confirmado que apenas tuvo llaves del piso «los dos primeros meses», y que después dejó de tenerlas porque «ya se me pidió». No obstante, su empresa continuó pagando las rentas durante dos años más. El empresario también reconoció que fue Jésica Rodríguez quien eligió personalmente el piso, lo que contradice la versión de que se trataba de un espacio para fines corporativos. «Este piso lo elige Jessica para vivir en él», afirmó ante el magistrado instructor, quien le preguntó por qué, si era para uso personal de Rodríguez, lo pagaba su empresa. Escolano se limitó a responder que lo hacía porque así se lo había pedido Aldama. Ábalos en el piso dos veces Este testimonio refuerza la línea de investigación sobre posibles pagos en especie que habrían recibido personas del entorno del ex ministro Ábalos, ya que Escolano ha confirmado haber visto juntos a Ábalos y Jésica Rodríguez en dicho piso «en dos ocasiones».