Koldo García tras la exclusiva de OKDIARIO sobre las prostitutas brasileñas: «Es mi vida privada»

Koldo García ha respondido apenas horas después de que OKDIARIO, en exclusiva, sacase a la luz el nombre de seis amigas brasileñas que estaban en su agenda y con las que agasajaría a empresarios. El que fuera hombre de máxima confianza de José Luis Ábalos en el Ministerio de Fomento (luego de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) del Gobierno de Pedro Sánchez, ha contestado de manera furiosa a una reportera de El programa de Ana Rosa cuando le han preguntado por este escándalo: «Y a ti qué cojones te importa, es mi vida privada». Según el empresario «esas mujeres no son prostitutas» y estaría «muy molesto» porque se traten estos «temas».

La exclusiva de OKDIARIO

«Adriana», «Alini», «Ely», «Tatyy» o «Iris», son algunos de los nombres que tenía Koldo García en su agenda incorporando aquí descripciones del tipo «brasileira», «amiga de Brasil Murcia», «brasileña», «Brasil amiga linda» o «brasileña amiga». Esta es la exclusiva que ha publicado este jueves OKDIARIO. Según lo que ha podido destapar este medio, Koldo García manejaba un equipo de al menos seis brasileñas para agasajar a empresarios, entre ellos contratistas de esta cartera ministerial.

Se trata de un inventario de prostitutas o chicas de compañía de distintas nacionalidades, con amplia presencia de brasileñas, a tenor del contenido -al que ha tenido acceso OKDIARIO- de la agenda Outlook intervenida a Koldo García por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

También figura aquí el nombre de Jésica Rodríguez, la joven española -estudiante de Odontología y enchufada en empresas públicas- que tuvo una relación de amante con José Luis Ábalos, abanderado de la lucha contra la corrupción en la moción de censura contra Mariano Rajoy (PP) y por aquel entonces todopoderoso secretario de Organización del PSOE de Sánchez. Asimismo, en dicha agenda constan teléfonos de mujeres de otras nacionalidades latinoamericanas, no sólo brasileñas.

Fuentes próximas a Koldo García -ex portero de puticlub- confirmaron a este periódico que, en efecto, el custodio de los avales de Pedro Sánchez en las primarias del PSOE tenía estos contactos de prostitutas para sus negocios, para incluirlas en sus gestiones con empresarios, y esgrimía que era «la forma de protegerlas de la explotación por parte de proxenetas», aseguran las mismas fuentes.

La reacción de Koldo García ante la exclusiva de OKDIARIO

Tras hacerse pública la exclusiva de OKDIARIO, la reportera de El Programa de Ana Rosa, Carla Acuña, ha hablado en exclusiva a través de mensajes de texto con Koldo García, quien le ha dicho que tenía «un enfado monumental».

«Dice que no recuerda esas anotaciones de la agenda pero que, en cualquier caso, esas tres chicas no son prostitutas. Preguntado por quiénes son, os leo literal el mensaje porque dice «y a ti qué cojones te importa, es mi vida privada. No te enfades, pero creo que os estáis pasando», ha leído en directo Carla Acuña.

Tras escuchar las palabras de su reportera, Ana Rosa Quintana ha reaccionado de manera contundente: «A Koldo hay que decirle que sí, con cojones o sin cojones nos importa, porque esto está siendo investigado en una trama de tráfico de influencias, dinero público y malversación. Claro, que este señor tenga amigas brasileñas está muy bien, pero cuando no se acuerda de que lo tiene apuntado…».