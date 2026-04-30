A qué hora es el Jannik Sinner – Fils: horario y dónde ver por televisión gratis en directo las semifinales del Mutua Madrid Open 2026

Jannik Sinner está a un pasito de meterse en la final del Mutua Madrid Open 2026. El objetivo del italiano es suceder en el trono a Casper Ruud y ganar por primera vez en su carrera el título en la tierra batida de la capital de España. Para alcanzar el encuentro decisivo va a tener que superar a Arthur Fils y ya en el choque decisivo se tendría que enfrentar a Alexander Zverev o al belga Blockx. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo el encuentro del número uno del ranking de la ATP.

A qué hora juega Jannik Sinner contra Arthur Fils

Jannik Sinner se plantó en las semifinales del Mutua Madrid Open 2026 tras imponerse en los cuartos a Rafa Jódar. El italiano se cargó al tenista español en dos sets (6-2 y 7-6) y tuvo palabras de halago para el madrileño, que esperará tener otra oportunidad para superar al número uno del mundo en un futuro cercano. El de San Cándido no tendrá un encuentro fácil por delante, ya que se tiene que medir a Arthur Fils en la pista Manolo Santana. El francés llega a este Masters 1000 madrileño después de haber conquistado el Trofeo Conde de Godó, donde, curiosamente, también eliminó al de Leganés.

La organización del Masters 1000 que se disputa en la capital de España programó este vibrante Jannik Sinner – Arthur Fils correspondiente a las semifinales del Mutua Madrid Open 2026 para este viernes 1 de mayo. Este partidazo se disputará en la pista Manolo Santana y no comenzará antes de las 16:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Una vez acabe este choque se jugará la otra semifinal, en la que se enfrentan Alexander Blockx y Alexander Zverev.

Cuándo se juega el Jannik Sinner – Fils en el Mutua Madrid Open 2026

Jannik Sinner arrebató hace unos días el primer puesto del ranking de la ATP a Carlos Alcaraz y ahora el italiano es el gran favorito para ganar por primera vez el Mutua Madrid Open 2026. Este año ya conquistó el Masters 1000 de Indian Wells, donde ganó a Daniil Medvedev en la gran final de California. También repitió título unas semanas después en el Masters 1000 de Miami, cargándose a Jiri Lehecka en el encuentro decisivo y, por si fuera poco, en el Masters 1000 de Montecarlo ganó a Carlos Alcaraz en la final.

Este Jannik Sinner – Fils corresponde a las semifinales del Mutua Madrid Open 2026 y se jugará este viernes 1 de mayo no antes de las 16:00 horas (horario peninsular). Estos dos tenistas se han visto las caras en una ocasión a lo largo de estos años. Fue en 2023 en Montpellier y en aquella ocasión ganó el italiano por 7-5 y 6-2, por lo que el francés, sin lugar a dudas, tendrá ganas de revancha.

Dónde ver el partido de Jannik Sinner contra Fils en directo

Movistar+ y RTVE fueron los medios de comunicación que compraron los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país los diferentes partidos que se disputan en este Masters 1000 que se juega en la Caja Mágica. Este Jannik Sinner – Fils de las semifinales del Mutua Madrid Open 2026 se podrá ver en directo a través de canales como Movistar+ Plus o Vamos y Teledeporte. Recordamos que los dos primeros forman parte de la plataforma de pago, mientras que el tercero es del ente público de nuestro país, lo que significa que se podrá ver gratis y en abierto por TV.

Todos aquellos amantes de este apasionante deporte que quieran disfrutar de este choque van a poder ver en directo en streaming y en vivo online el Jannik Sinner – Fils correspondiente a las semifinales del Mutua Madrid Open 2026 a través de las aplicaciones de Movistar+ o RTVE Play, que están disponibles para ser descargadas en teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, al igual que con un ordenador se puede acceder a sus respetivas webs. La app Tennis TV, que es de pago, también es la otra vía para seguir todo lo que suceda en la Caja Mágica, ya que tiene los derechos de los torneos de la ATP, menos de los Grand Slam.

Además, en la web de OKDIARIO vas a encontrar la mejor información de todo lo que se produzcan cada día en la Caja Mágica, ya que tenemos un enviado especial en este Masters 1000 de la capital de España. Cuando termine el partidazo de semifinales del Mutua Madrid Open 2026 Jannik Sinner – Fils publicaremos la crónica y también compartiremos con todos nuestros lectores las reacciones importantes que se puedan producir en la pista Manolo Santana.

Dónde escuchar por radio el Jannik Sinner – Fils del Mutua Madrid Open 2026

Por otro lado, todos los aficionados que tengan cosas que hacer y no vayan a poder ver por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online el Jannik Sinner – Fils de semifinales del Mutua Madrid Open 2026 tienen que saber que van a poder escucharlo por la radio gratis. Emisoras como Radio Marca, Cope, la Ser, RNE u Onda Cero podrían conectar con la Caja Mágica para narrar lo que esté haciendo el número uno del mundo.