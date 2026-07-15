Liberada en Málaga una mujer retenida y sometida durante dos años a violencia física, psicológica y sexual por su pareja

La Policía Nacional ha liberado en Málaga a una mujer que llevaba más de dos años sometida a un continuo ciclo de violencia física, psicológica y sexual por parte de su pareja, un hombre que ha sido detenido y al que se le atribuyen, además, delitos relacionados con el tráfico de drogas. La actuación policial fue posible gracias a la denuncia silenciosa de la víctima durante una consulta médica y a la rápida coordinación entre los servicios sanitarios, policiales y judiciales.

La investigación comenzó cuando la mujer aprovechó un momento de privacidad durante una consulta sanitaria para susurrar al personal médico que su pareja la agredía de forma continuada, tanto física como sexualmente. Ese gesto permitió activar de inmediato los protocolos de actuación frente a la violencia de género.

La intervención fue posible gracias a la colaboración entre el Equipo de Atención a la Mujer (EAM) del Distrito Sanitario Málaga-Valle del Guadalhorce y la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional. Los profesionales sanitarios detectaron una situación de violencia de género que permanecía oculta y comunicaron los hechos de forma inmediata a los agentes especializados, quienes iniciaron una investigación para proteger a la víctima y reunir pruebas contra el presunto agresor.

Las investigaciones permitieron comprobar que la mujer vivía bajo un control absoluto. El hombre la dejaba encerrada en la vivienda cada vez que salía para realizar repartos relacionados con el tráfico de sustancias estupefacientes, manteniéndola completamente aislada y bajo un constante clima de intimidación.

Los investigadores aprovecharon precisamente uno de esos desplazamientos para desplegar un dispositivo de vigilancia. El agresor fue interceptado y detenido cuando se dirigía a realizar una transacción de droga. En ese mismo momento, agentes de la UFAM accedieron al domicilio y localizaron a la víctima, garantizando su integridad física y trasladándola a dependencias policiales.

Fue entonces, ya en un entorno seguro y libre de la influencia del detenido, cuando la mujer pudo denunciar por primera vez los hechos sufridos durante los dos últimos años. En su declaración quedó reflejado el clima de dominación y sometimiento al que había sido sometida de forma continuada mediante agresiones físicas, violencia psicológica, abusos sexuales, amenazas, coacciones y aislamiento, aprovechándose además el investigado de la especial situación de vulnerabilidad de la víctima.

Con el detenido ya bajo custodia, los investigadores solicitaron autorización judicial para registrar la vivienda. El juzgado competente autorizó la entrada y el registro, durante el cual los agentes localizaron numerosas sustancias estupefacientes, una balanza de precisión, útiles para el corte y distribución de droga, diversas armas blancas, dinero en efectivo, medicamentos y otros efectos relacionados con la presunta actividad delictiva.

La Policía Nacional también ha informado de que el arrestado cuenta con antecedentes penitenciarios por un delito de homicidio doloso. Según la investigación, el propio sospechoso utilizaba ese pasado delictivo para intimidar tanto a la víctima como a miembros de su entorno familiar.

Las diligencias han sido remitidas a la Sección de Violencia sobre la Mujer número 1 y a la Sección de Instrucción número 13 del Tribunal de Instancia de Málaga. El detenido ha sido puesto a disposición judicial como presunto autor de los delitos de malos tratos habituales en el ámbito de la violencia de género, agresión sexual continuada, detención ilegal, amenazas, coacciones y un delito contra la salud pública.