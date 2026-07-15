Multas por no desenchufar el coche eléctrico: Europa busca medidas para evitar la picaresca al aparcarlo

Para muchos conductores, dar el salto al coche eléctrico ha traído grandes ventajas, pero también malas costumbres viales que perjudican a la mayoría. Una de las más criticadas es la picaresca de usar los cargadores públicos como aparcamiento gratis de forma indefinida.

A medida que el parque automovilístico crece en las ciudades, la limitada infraestructura de recarga sufre para abastecer la alta demanda diaria. Cuando un coche ya cargado bloquea la plaza, impide que otros usuarios puedan continuar su trayecto programado.

Para erradicar de raíz este comportamiento incívico, varios países europeos han decidido aplicar medidas disuasorias muy contundentes que tocan directamente el bolsillo. El objetivo prioritario es incentivar la rotación constante mediante el cobro de recargos por exceso de tiempo.

El nuevo plan de Bruselas

La Región de Bruselas-Capital ha sido la última en anunciar una normativa estricta que entrará en vigor el próximo uno de octubre de 2026. Su plan castigará severamente a los vehículos que prolonguen su estancia más de lo debido.

La nueva ordenanza municipal belga establece que ningún vehículo eléctrico podrá permanecer conectado a un punto de recarga público más de seis horas consecutivas. Esta norma estará activa durante el día, concretamente de nueve de la mañana a diez de la noche.

Quienes superen este límite horario diurno tendrán que abonar una tarifa extra de 0,6 euros por cada minuto transcurrido. En la práctica, este castigo económico se traduce en un recargo de 3,60 euros por hora.

La pionera regla alemana

Bruselas no es la primera en aplicar estas medidas correctoras frente al abuso de los espacios públicos para vehículos cero emisiones. Alemania es la auténtica pionera de este sistema gracias a su famosa tasa de bloqueo, denominada localmente como Blockiergebühr.

En el país germano, las redes públicas y los municipios imponen límites de tiempo mucho más estrictos para garantizar un flujo continuo. En cargadores lentos de corriente alterna, el máximo es de cuatro horas, reduciéndose a cuarenta y cinco minutos en cargadores rápidos.

Una vez superado este periodo de cortesía, el usuario debe pagar un recargo que suele rondar los diez céntimos por cada minuto. No obstante, para evitar penalizar las recargas nocturnas de los residentes, estas tarifas suelen pausarse durante la madrugada.

Éxito en Países Bajos

Países Bajos, que cuenta con una de las redes de recarga más densas de toda Europa, también combate de lleno este grave problema. Allí, las autoridades y operadores buscan eliminar los llamados «cargadores ventosa», coches que se quedan enganchados todo el día.

En sus terminales públicas se aplican recargos de cinco céntimos por minuto una vez superadas las primeras cinco o seis horas de conexión. La medida ha demostrado ser muy eficaz para liberar las plazas diurnas y facilitar la recarga de emergencia.

Pero la gran ofensiva contra esta picaresca urbana no proviene únicamente de las administraciones públicas y los diferentes ayuntamientos de la Unión. El sector privado ha decidido liderar su propia campaña aplicando penalizaciones financieras en sus redes de recarga.

¿Qué pasa en España?

En los próximos años, se espera decididamente que estas políticas reguladoras se expandan sin freno y se integren paulatinamente en las normativas urbanas españolas.

En nuestro país, la Ley de Tráfico y Seguridad Vial ya contempla duras sanciones de 200 euros para quienes bloqueen estos puntos. Esta multa, equivalente a la de aparcar en una plaza para personas con movilidad reducida, se aplica tanto a coches de combustión como a eléctricos que estacionen sin estar enchufados.

El verdadero vacío surge cuando el coche eléctrico sí está enchufado, pero ya ha completado su proceso de carga y sigue ocupando la plaza. Ciudades como Madrid o Barcelona regulan este abuso con multas locales de 90 euros, aunque exigen que un agente compruebe presencialmente el poste para sancionar.

Además, la retirada de estos vehículos infractores por parte de la grúa municipal resulta una tarea técnica prácticamente imposible hoy en día. Al iniciarse el proceso, el conector activa un férreo bloqueo electromecánico que impide desenchufar el cable sin destrozar la toma de corriente del propio coche.

¿Qué hacen las operadoras privadas?

La gran diferencia entre España y la tendencia en Europa radica en el método de detección y cobro de la penalización correspondiente. Mientras que aquí dependemos de la presencia física de un policía local, la tendencia europea automatiza el proceso cobrando un recargo directo a la tarjeta.

Pero, indudablemente, el rápido e imparable aumento de las ventas del parque móvil obligará muy pronto a las administraciones locales y regionales a intervenir sin demora. Ante este vacío legal y administrativo, son los operadores privados quienes han tomado las riendas de la situación.

Redes de gran relevancia internacional como Tesla aplican de forma rigurosa tarifas de inactividad que buscan evitar tapones en su infraestructura de carga. Su recargo puede alcanzar un euro por minuto si la estación de recarga rápida está totalmente llena.

Otras firmas muy potentes que operan en España, como Iberdrola, Wenea o Power Dot, también han implementado sus propias medidas de control de tiempos. Estas marcas aplican recargos por minuto en sus postes rápidos si el coche supera el límite razonable de uso.

Un cambio de mentalidad

El avance de estas restrictivas normas obligará a los conductores a modificar drásticamente sus rutinas diarias a la hora de repostar electricidad. Ya no será viable aparcar el coche por la mañana junto a la oficina y desentenderse de él hasta la tarde.

Los expertos insisten en que los cargadores no deben confundirse jamás con plazas de aparcamiento libres para beneficio exclusivo de unos pocos. De la misma forma que nadie estaciona ante un surtidor de gasolina convencional, tampoco debe hacerse en un poste eléctrico.

La rotación eficiente es la única vía posible para asegurar el éxito masivo de la movilidad eléctrica y sostenible en nuestras carreteras. Europa ya ha marcado el camino definitivo a seguir, demostrando que la empatía vial debe respaldarse con medidas firmes.