Los meteorólogos de la AEMET están anonadados: el fenómeno que va a «cocinar» España antes de que lleguen las lluvias

El fenómeno que va a cocinar España antes de que lleguen las lluvias puede cambiarlo todo, será mejor que nos empecemos a preparar para esta previsión de la AEMET. El tiempo se convierte en un fenómeno que debemos empezar a tener en consideración, sin duda alguna, deberemos empezar a visualizar una serie de detalles que pueden ser claves y que quizás hasta ahora no sabíamos que tendríamos por delante. Estamos ante un importante cambio de tendencia que puede ser esencial que tengamos en mente.

Es momento de estar pendientes de una previsión del tiempo que, sin duda alguna, podría acabar de cambiarlo todo. Tendremos que empezar a visualizar un giro radical que puede convertirse en la antesala de algo más, de una serie de peculiaridades de un año en el que las lluvias parece que serán las grandes protagonistas de estas jornadas. Lo que nos estará esperando es algo para lo que quizás no estamos del todo preparados. Es hora de conocer una previsión del tiempo que literalmente va a cocinar a España antes de que lleguen las lluvias.

Están anonadados los meteorólogos de la AEMET

Sin parar de actualizar los mapas del tiempo están los meteorólogos de la AEMET, lo que nos espera no parece nada normal, sino todo lo contrario. Tocará empezar a tener en mente algunos cambios destacados que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante.

El tiempo parece que nos va dando alguna que otra sorpresa, en una nueva realidad que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Es hora de conocer lo que puede pasar en breve, con la mirada puesta a una serie de cambios que serán los que nos afectarán de lleno.

La AEMET no duda en apostar claramente por un cambio de ciclo que, sin duda alguna, será la que nos afectará en estos días en los que cada detalle cuenta. Es momento de saber qué es lo que puede pasar cuando el tiempo parece que se convertirá en un claro protagonistas.

No sólo ha llovido con unos registros que hace tiempo que no se veían en invierno, parece que dentro de muy poco, vamos a tener que ver algunas situaciones que pueden convertirse en la antesala de algo más.

El fenómeno que va a cocinar España antes de que lleguen las lluvias

Antes de que lleguen las lluvias vamos a tener que enfrentarnos a un cambio de tendencia que será esencial. Con un giro radical que puede acabar siendo el que nos marcará muy de cerca. Tendremos que visualizar un cambio de tendencia que será el que nos afectará de lleno.

Los expertos de El tiempo nos dan una previsión en la que se adelantan a todos: «Las temperaturas van a continuar su ascenso, que comenzó a inicios de semana, durante lo que resta de la misma. El sábado y el domingo las temperaturas alcanzarán registros de hasta 30 ºC a 32 ºC en Andalucía, quizás por encima de forma puntual. En Extremadura, Castilla – La Mancha, Castilla y León, Madrid, Aragón, Murcia y otras zonas como Ourense, Lleida o Girona las máximas alcanzarán entre 28 ºC y 30 ºC de forma casi generalizada. Las temperaturas máximas más bajas se darán en puntos del Cantábrico, alrededor de los 20 ºC. Por su lado, las mínimas continuarán ascendiendo en todo el país, quedando por encima de los 10 ºC de forma casi generalizada».

Siguiendo con la misma previsión: «Si las temperaturas serán elevadas ya este fin de semana, de cara al inicio de la próxima semana continuarán ascendiendo. Entre el lunes y el martes los registros ya alcanzarán o superarán los 30 ºC en gran parte del país, con la excepción de zonas de Cantabria, Asturias y el norte de Galicia, así como puntos costeros del Mediterráneo. En el resto, las máximas más altas se darían en el sur, pudiendo alcanzarse los 34 ºC a 36 ºC en puntos del Guadalquivir, especialmente en Sevilla y Jaén. A su vez, los registros alcanzarán 31 ºC a 33 ºC en Zaragoza, Lleida o Badajoz. Sobre unos 30 ºC a 31 ºC estarán en Madrid, Cáceres o Albacete».

Las temperaturas acabarán siendo las grandes protagonistas: «El miércoles y el jueves, según cómo evolucione la borrasca situada en el Atlántico, el calor podría persistir. Ahora mismo es el escenario más probable, y de ser así, las temperaturas se mantendrían o incluso subirían en algunas zonas. Esto implicaría que los registros de 30 ºC o más se mantendrían más de 4 a 5 días consecutivos en algunas zonas donde estos valores no son habituales en estas fechas. En lo que respecta a las temperaturas mínimas, hablaremos también de calor, ya que estas también continuarán su ascenso. Probablemente se den noches tropicales en zonas del sur, sobre todo de costa. También en puntos del interior, como Madrid o Toledo, podrían quedarse por encima de los 15 ºC a mitad de semana. Las tormentas, por su parte, volverán a producirse el lunes por la tarde, concentradas en zonas del noreste del país las más intensas. Podrán, no obstante, darse en otras zonas del interior y norte».