Hoy, 19 de abril de 2026, la provincia de Bilbao se verá envuelta en un manto de intervalos nubosos, con la posibilidad de brumas y nieblas tanto por la mañana como por la tarde. Se esperan chubascos vespertinos, que podrían venir acompañados de tormentas, especialmente intensos en el interior. Las temperaturas mínimas se mantendrán estables o con ligero ascenso, mientras que las máximas experimentarán un aumento moderado. El viento será flojo y variable, predominando del norte y noreste por la tarde, con rachas fuertes en caso de tormentas. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo variable con chubascos y sol

El cielo de Bilbao se despereza lentamente esta mañana, con una mezcla de nubes que dan paso a claros intermitentes. A medida que avanza el día, la probabilidad de chubascos se hace presente, especialmente hasta el mediodía, cuando el ambiente se sentirá algo pesado por la humedad. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 23 grados, ofreciendo un respiro cálido en las horas centrales, aunque la sensación térmica podría ser un poco más fresca al inicio.

Ya por la tarde, el sol se asomará como un tímido invitado y la probabilidad de lluvia se disipará, dejando un cielo más despejado. Con una brisa suave de unos 10 km/h, el viento no será un inconveniente, permitiendo disfrutar de las últimas horas de luz hasta la puesta del sol a las 20:58. Así, la jornada se cerrará con un ambiente agradable, ideal para pasear y disfrutar de la ciudad.

Cielos grises y lluvias matutinas en Baracaldo

Las nubes grises se ciernen sobre Baracaldo, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza con un cielo cubierto y una probabilidad de lluvia del 70%, mientras el viento sopla suavemente desde el este a 5 km/h, creando una atmósfera fresca y húmeda.

A medida que avanza el día, la temperatura alcanzará los 21°C, pero la sensación térmica podría bajar a 10°C, especialmente por la mañana. La tarde promete ser más tranquila, con cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Sin embargo, no hay que olvidar el paraguas, ya que las lluvias matutinas podrían ser intensas y la humedad alcanzará niveles elevados.

Guecho: cielo nublado con posibilidad de lluvia

El día amanece en Guecho con un cielo mayormente cubierto y una probabilidad de lluvia del 75% durante la mañana, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas. Las temperaturas oscilarán entre los 11°C y los 19°C, con una sensación térmica que podría llegar a ser más fresca. A medida que avance la jornada, el viento soplará de manera suave desde el este a 5 km/h, aunque se prevén ráfagas de hasta 6 km/h. La humedad será alta, alcanzando el 100%, lo que generará un ambiente algo pesado.

Por la tarde, el cielo se despejará, ofreciendo un respiro con temperaturas más agradables y sin probabilidad de lluvia. La temperatura mínima se mantendrá en 11°C, mientras que la máxima alcanzará los 19°C. Con la salida del sol a las 07:23 y su puesta a las 20:59, Guecho disfrutará de más de 13 horas de luz, ideal para disfrutar de un paseo al aire libre en un ambiente más fresco y agradable.

Santurce: cielo parcialmente nublado y ambiente agradable

El tiempo en Santurce se presenta estable, con un cielo parcialmente nublado durante la mañana y una ligera mejora hacia la tarde. Aunque hay una pequeña posibilidad de lluvia en las primeras horas, el viento será suave, creando un ambiente agradable con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 20 grados.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo por la ciudad o realizar actividades al aire libre, ya que la tarde promete ser tranquila y propicia para compartir momentos con amigos o familiares. Aprovecha esta jornada para desconectar y disfrutar del entorno.

Cielo nublado con posible lluvia en Basauri

La mañana en Basauri se presenta con un cielo parcialmente nublado y una temperatura fresca de 9 grados, lo que invita a abrigarse un poco. A medida que avanza el día, se espera que el sol haga su aparición, elevando la temperatura hasta los 24 grados por la tarde, aunque con una probabilidad de lluvia que ronda el 55%.

A lo largo de la jornada, el tiempo mejorará, ofreciendo un ambiente más cálido y agradable. Sin embargo, es recomendable llevar un paraguas por si acaso. Al caer la noche, el cielo se despejará, brindando una agradable sensación térmica.