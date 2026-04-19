Cielo poco nuboso en buena parte de la provincia, aunque por la tarde se espera un aumento de nubosidad. En el sistema Ibérico, podrían producirse chubascos y tormentas, localmente fuertes. Las temperaturas se mantendrán estables y el viento será flojo, con intervalos moderados. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: nubes y posibles chubascos por la tarde

El cielo se despereza lento en Zaragoza, donde la jornada se presenta con un manto de nubes que podría dejar caer algunas gotas por la tarde-noche. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y los 30 grados, ofreciendo un respiro cálido en las horas centrales del día. Sin embargo, la humedad se sentirá pesada, alcanzando niveles altos, lo que podría hacer que la sensación térmica se asemeje más a un caluroso día de verano.

A primera hora, el viento soplará suavemente desde el sureste, con una velocidad que apenas alcanzará los 5 km/h. Ya por la tarde, el cielo se tornará más gris y la probabilidad de chubascos aumentará, así que es recomendable tener un paraguas a mano. Con la salida del sol a las 07:17 y su despedida a las 20:48, disfrutaremos de un buen número de horas de luz, aunque el ambiente se sentirá algo cargado a medida que avance el día.

Calatayud: nubes grises y lluvia inminente

Las nubes grises se ciernen sobre Calatayud, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 10 grados y un cielo parcialmente cubierto, pero la situación cambiará drásticamente a medida que avance el día.

Por la tarde, la probabilidad de lluvia alcanza el 100%, acompañada de rachas de viento que podrían superar los 30 km/h. La sensación térmica se elevará hasta los 28 grados, pero la humedad, que puede llegar al 100%, hará que el ambiente se sienta agobiante. Es recomendable llevar paraguas y estar preparado para un cambio brusco en el tiempo.

Tarazona: cielo variable y ambiente agradable

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo que alternará entre nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 25 grados y aunque se prevé un aumento de la probabilidad de lluvia hacia la tarde-noche, las condiciones serán mayormente agradables, con un viento leve que no incomodará.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas en un ambiente tranquilo. Aprovechar las horas de luz para salir y respirar aire fresco puede ser una excelente manera de pasar el tiempo.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET