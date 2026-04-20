La preocupación entre los meteorólogos de AEMET: «Las fuertes tormentas se aproximan a partir de las 12 en estas comunidades»

Las fuertes tormentas se aproximan a partir de las 12 en estas comunidades, la preocupación crece entre los meteorólogos de la AEMET. Los expertos no dudan en advertir lo que puede pasar en breve, con la mirada puesta a una serie de peculiaridades que puede acabar siendo el que nos marcará de cerca. El tiempo se convierte en algo que deberemos empezar a ver llegar, de tal manera que tocará estar pendientes de un cambio que puede ser esencial que tengamos en mente.

Estos días en los que quizás tocará estar muy pendientes de un giro radical que puede ser esencial que tengamos en mente, con la mirada puesta a un cambio que podría dejar atrás el sol y la estabilidad de estos días en favor de un cambio que nos volverá a traer las lluvias que pensábamos que quedaban atrás. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en breve, en estos días en los que el tiempo acabará siendo uno de los grandes protagonistas. Tendremos que estar muy pendientes de unos cambios que van a ser claves.

Los meteorólogos de la AEMET muestran su preocupación

La preocupación crece entre los expertos de la AEMET que no dudan en darnos algunos detalles importantes de lo que puede pasar en breve, en especial, si descubrimos un cambio en un tiempo que puede dejarnos algunos detalles que deberemos tener en cuenta.

Los expertos no dudan en darnos algunos elementos que van de la mano de un giro radical que, quizás hasta la fecha no sabíamos. Es momento de conocer lo que puede pasar con unas temperaturas, pero, sobre todo, con una previsión del tiempo que no trae buenas noticias.

Tendremos que afrontar un destacado cambio que podría alejarnos de lo que sería habitual en estas fechas. Con un buen tiempo que puede multiplicarse por momentos y nos dará más de una sorpresa. Es hora de conocer lo que nos estará esperando en unos días en los que la estabilidad parecía que se había convertido en nuestra mejor aliada.

Lo que está por llegar es un marcado cambio de tendencia que podría acabar siendo el que nos acompañará en breve. Es hora de reconocer un cambio que puede convertirse en un problema a partir de esta misma mañana en más de una comunidad.

Las fuertes tormentas se aproximan a partir de las 12 en estas comunidades

Hay una serie de comunidades que van a ver llegar a toda velocidad una serie de tormentas que pueden cambiarlo todo. En especial si tenemos en consideración lo que puede pasar en breve, un cambio de tendencia que nos sumergirá de lleno en una serie de cambios que serán esenciales.

Tal y como nos explican los expertos de El Tiempo: «Mañana volverán las tormentas a buena parte de la mitad norte, especialmente en el nordeste. A partir del mediodía crecerán con fuerza nubes de desarrollo en zonas montañosas, con riesgo de granizo, rachas intensas y posibles reventones cálidos. Las tormentas regresarán mañana a buena parte de las comunidades de la mitad norte peninsular, especialmente en el nordeste, con un intervalo de crecimiento, desarrollo, extensión y disipación bastante similar al de jornadas anteriores».

Siguiendo con la misma explicación: «A partir de mediodía los núcleos convectivos de dispararán en zonas del norte peninsular. Las precipitaciones vendrán acompañadas de tormenta, algunas de las cuales podrían ser fuertes, con granizadas y rachas de viento muy intensas, incluso superiores a los 70-80 km/h. Pese a un contexto meteorológico general dominado por la estabilidad, ya se han producido episodios tormentosos localmente intensos, con fenómenos adversos asociados, y así va a continuar, repitiéndose también mañana las tormentas localmente fuertes en algunos puntos».

Aunque la estabilidad será casi generalizada continuarán las tormentas: «Mañana, al igual que sucederá esta tarde dominical, comenzarán a desarrollarse importantes nubes de evolución a partir de las 12:00-13:00 horas en zonas de montaña. Destacará especialmente la actividad en la zona de los Pirineos, y en menor medida en la Cordillera Cantábrica y el Sistema Ibérico. En estas áreas, las tormentas vendrán acompañadas de abundante aparato eléctrico, rachas fuertes o muy fuertes de viento y posibilidad de granizo. Aunque las cantidades de lluvia no serán muy elevadas, debido a que la humedad no es alta en la atmósfera, los fenómenos adversos asociados sí podrían ser potencialmente peligrosos. Estas tormentas podrían extenderse a zonas aledañas a las montañas, aunque parecen poco probables en zonas bajas, especialmente en el curso bajo del valle del Ebro. En cambio, serán más frecuentes, intensas y probables en el interior de Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja, norte de Navarra y Huesca».

Incluso puede llegar un granizo que podría ser especialmente peligroso: «Uno de los aspectos más destacados de la jornada será la posibilidad de que se repitan fenómenos adversos como los del fin de semana. Algunas tormentas podrían ir acompañadas de granizadas y de rachas de viento muy intensas, que podrían superar los 70-80 km/h».