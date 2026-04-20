Castilla y León: cielo poco nuboso con chubascos y tormentas según AEMET

El tiempo en Castilla y León para hoy, 20 de abril de 2026, se presenta con un cielo poco nuboso, aunque se espera la aparición de nubes altas y algunas nubes bajas en el extremo nororiental durante la mañana. A medida que avance la tarde, la nubosidad evolucionará, dando lugar a probables chubascos y tormentas, especialmente en las zonas montañosas. Las temperaturas se mantendrán estables y el viento será variable, con rachas más intensas en ciertos momentos.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 20 de abril

Cielo nublado con sol a la tarde en León

El cielo se despereza lento en León, donde la jornada se presenta con un manto de nubes que, aunque no amenazan con lluvia, aportan un aire fresco y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 25 grados y la sensación térmica podría alcanzar hasta los 26, haciendo que el ambiente se sienta un poco más cálido. A primera hora, el viento soplará suave desde el sur, con una velocidad de 15 km/h, ideal para disfrutar de un paseo matutino.

Ya por la tarde, el sol se asomará como un tímido invitado, iluminando la ciudad mientras la temperatura se eleva. Aunque hay un leve riesgo de chubascos en la tarde-noche, la probabilidad es baja, así que no hay motivo para preocuparse. La humedad, que puede llegar a ser un poco pesada, se mantendrá entre el 20 y el 80%, pero la luz del día, que se despedirá a las 21:09, nos regalará horas de calidez y color.

Zamora: ambiente inestable con posibilidad de lluvia

Las calles de Zamora despiertan con un aire fresco y una ligera brisa que anticipa un día de cambios. El cielo, cubierto por nubes grises, promete un ambiente inestable que podría alterar la rutina habitual de sus habitantes. A medida que avanza la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados, mientras el viento sopla del sur a 10 km/h, creando una sensación de frescura.

Sin embargo, la tarde traerá consigo un notable contraste. Las temperaturas alcanzarán los 28 grados, pero la humedad podría llegar a ser agobiante, con picos del 80%. Además, se prevén rachas de viento que superarán los 30 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica se sienta más intensa. Es recomendable llevar paraguas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene latente a lo largo del día.

En la ciudad de Salamanca, cielo despejado y ambiente cálido

El día amanece en Salamanca con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz que comenzarán a las 07:36. La temperatura mínima se sitúa en 10°C y aunque la sensación térmica puede llegar a ser un poco más fresca, no se espera lluvia en la mañana. A medida que avanza la jornada, el sol irá ganando protagonismo, alcanzando una temperatura máxima de 27°C y una sensación térmica similar, lo que promete un ambiente cálido y agradable.

Por la tarde, el cielo se tornará parcialmente nublado, pero la probabilidad de lluvia sigue siendo nula. El viento soplará del suroeste a una velocidad media de 10 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h, así que se recomienda precaución. La humedad, que oscilará entre el 20% y el 80%, puede hacer que el ambiente se sienta un poco pesado. Con una puesta de sol a las 21:07, Salamanca disfrutará de más de 13 horas de luz, perfectas para actividades al aire libre.

Valladolid: cielo despejado y tarde nublada

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 28 grados. La mañana será mayormente despejada, mientras que por la tarde se espera un cielo ligeramente nublado. Aunque hay una pequeña posibilidad de lluvia en la tarde-noche, el viento será suave, con rachas moderadas que no afectarán la tranquilidad del día.

Es un momento ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas con calma. La temperatura agradable y el ambiente sereno invitan a aprovechar el día, ya sea en compañía de amigos o en solitario, disfrutando de lo que la ciudad tiene para ofrecer.

Cielos despejados y sol radiante en Burgos

La mañana en Burgos se presenta con cielos mayormente despejados y una temperatura fresca que ronda los 11 grados. El ambiente es agradable, ideal para disfrutar de un paseo matutino. A medida que avance el día, se espera que el sol brille con más fuerza, alcanzando una temperatura máxima de 26 grados por la tarde. Aunque hay una ligera probabilidad de lluvia en la tarde-noche, no será un impedimento para disfrutar del aire libre. Se recomienda llevar una chaqueta ligera para la noche y aprovechar el buen tiempo.

Palencia: cielo despejado y brisa suave

Las primeras horas traen un ambiente fresco, con temperaturas que rondan los 10°C y un cielo despejado que invita a disfrutar del aire matutino. A medida que avanza la jornada, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 28°C, mientras el viento del sur sopla suavemente a 10 km/h, aportando una agradable brisa.

Sin embargo, la tarde podría traer consigo algunas nubes y aunque no se prevén lluvias, es recomendable llevar una chaqueta ligera para el descenso de temperatura que se espera al caer la noche. La humedad, que oscilará entre el 25% y el 75%, puede hacer que la sensación térmica varíe, así que es mejor estar preparados para cualquier cambio.

Cielos despejados con cambios inminentes en Ávila

La mañana en Ávila se presenta con cielos despejados y una temperatura fresca que ronda los 10 grados. El ambiente es tranquilo, ideal para disfrutar de un paseo matutino. A medida que avance el día, se espera que el tiempo cambie, con nubes que irán cubriendo el cielo y una probabilidad de lluvia que aumentará en la tarde-noche. Es recomendable llevar un paraguas y vestirse en capas, ya que la sensación térmica podría alcanzar hasta los 25 grados en su punto más cálido.

Segovia: cielo despejado con nubes y lluvia ligera

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar del aire fresco, con temperaturas mínimas alrededor de 12°C. A medida que avanza la mañana, el mercurio comenzará a ascender, alcanzando los 26°C por la tarde, aunque no sin la posibilidad de algunas nubes que podrían dejar caer alguna lluvia ligera en la tarde-noche, con un 30% de probabilidad.

Con el viento soplando del oeste a una velocidad moderada de 10 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 7 km/h, es recomendable llevar una chaqueta ligera para la mañana y estar atentos a los cambios en el cielo. La humedad, que variará entre el 30% y el 60%, puede hacer que la sensación térmica se sienta más cálida en las horas centrales del día.

Día de contrastes y posibles lluvias en Soria

El día amanece en Soria con un fresco 10°C y el sol asomará a las 07:30, brindando unas 13 horas de luz. La mañana se presentará despejada, sin probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable. A medida que avance la jornada, el cielo se tornará parcialmente nublado y la temperatura alcanzará los 26°C, aunque la sensación térmica podría ser más cálida.

Sin embargo, la tarde-noche traerá consigo un aumento en la probabilidad de lluvia, con un 50% de posibilidades de que se presenten algunas precipitaciones. La temperatura mínima descenderá a 9°C y la humedad relativa se mantendrá variable, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca. Así, Soria vivirá un día de contrastes, donde la calidez del sol se verá acompañada por la posibilidad de lluvias al caer la tarde.