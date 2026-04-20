AEMET detecta en los mapas una borrasca y un anticiclón anómalos que alterarán el tiempo en España esta semana

Los mapas de la AEMET detectan una borrasca y un anticiclón anómalos que alterarán el tiempo en España esta semana. Será mejor que nos empecemos a preparar para un destacado cambio de tendencia que podría cambiarlo todo, en especial si tenemos en cuenta lo que nos estará esperando. Es momento de empezar a ver llegar un giro radical que, sin duda alguna, puede convertirse en la antesala de algo más, con la mirada puesta a esta semana que empieza con algunas novedades.

Estaremos muy pendientes de unos mapas que parece que llegaran con un anticiclón anómalo que altera el tiempo en estas fechas. Es hora de visualizar un cambio que podría acabar siendo el que nos afectará de lleno en estos días en los que tendremos que ver llegar una novedad destacada. Estaremos pendientes de unos mapas del tiempo que parece que alterarán el tiempo estable de estos días. Esta situación puede complicarse por momentos, tal y como nos indican unos expertos que parece que no traerán del todo buenas noticias, sino más bien todo lo contrario, la AEMET lanza este importante aviso.

Los mapas de la AEMET detectan una anomalía

Una importante anomalía que parece que nos estará esperando en estas jornadas en las que realmente cada detalle puede ser esencial. Es hora de conocer lo que puede pasar en breve, con un inicio de semana en el que tendremos que empezar a ver llegar determinados cambios.

Es hora de empezar a tener en mente algunas situaciones que pueden convertirse en la antesala de algo más, estas jornadas en las que el buen tiempo puede acabar siendo el que nos dará más de una sorpresa en esta primavera en la que todo puede ser posible.

En especial es importante que tengamos en cuenta determinados fenómenos que alteran por completo el tiempo en nuestro país. Sobre todo, si tenemos en consideración lo que puede pasar en breve, cuando tocará estar muy pendientes de unos cambios que serán claves.

Esta estabilidad y altas temperaturas que tenemos por delante, pueden tener los días contados, si la comparamos con un giro destacado que puede ser el que nos acompañará en breve. Es momento de conocer lo que pasará en unos días en los que iniciaremos una semana en la que ya veremos la recta final de este mes de abril.

Llega una borrasca y un anticiclón que alteran el tiempo

Esta semana tendremos que esperar para hacer el cambio de armario en algunos puntos del país. Será mejor que nos empecemos a preparar para una serie de cambios destacados que pueden alterar por completo el tiempo en estas próximas jornadas que tenemos por delante.

La previsión de los expertos de El Tiempo es muy clara: «La próxima semana será variable en España, con muchas más tormentas y temperaturas que en los primeros días serán excepcionalmente altas. Entre el lunes y viernes, una masa de aire extremadamente cálida cruzará la Península de oeste a este, con temperaturas de récord a unos 1400 metros de altura. Entre el martes y miércoles, esta masa de aire será sustituida por otra más fresca en la vertiente atlántica, pero persistirán unos días más las temperaturas elevadas en el levante peninsular y Baleares».

Siguiendo con la misma previsión del tiempo: «El anticiclón del Atlántico norte alcanzará geopotenciales muy altos en el entorno de Islandia este martes, y de cara al miércoles la borrasca de las Azores también rozará el récord, pero por bajos. Esto habla de la gran envergadura de los centros de presión que condicionarán el tiempo de España en la próxima semana. La influencia de la borrasca fría aislada al oeste de Portugal y el paso de algunas débiles vaguadas darán lugar a varios episodios de tormentas. Serán fenómenos diurnos en general, potenciados por el calentamiento diurno sobre zonas terrestres de la Península».

Vamos a tener el paraguas preparados desde el mismo lunes: «El lunes será una jornada soleada en general, con crecimiento de nubosidad de evolución en los sistemas montañosos del norte peninsular a partir del mediodía. Por la tarde se producirán aguaceros y tormentas, más intensos y frecuentes en el Pirineo oscense y catalán, Sistema Ibérico e interior y nordeste de Cataluña. La AEMET ha activado avisos por tormenta en el Pirineo y prelitoral de Girona, así como en el Prepirineo de Barcelona».

Con temperaturas que pueden empezar a batir récords: «Entre el lunes y jueves se alcanzarán los 30 ºC en el valle del Guadalquivir, Castilla La Mancha, sur de Extremadura, Comunidad de Madrid, interior de la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana, así como el valle del Ebro. El día más caluroso de la semana será el martes, con máximas de 30 a 31 ºC previstas en Sevilla, Córdoba, Jaén, Badajoz, Ciudad Real, Toledo, Zaragoza y Lleida».