La AEMET anuncia una nueva borrasca en España que traerá fuertes tormentas con granizo y noches tropicales

España se prepara para fuertes tormentas con granizo y noches tropicales, la AEMET anuncia lo que parecía imposible. Será mejor que nos empecemos a preparar para una serie de cambios que pueden ser claves y que acabarán marcando una diferencia importante. En estos días en los que cada detalle cuenta, nada mejor que conocer en primera persona lo que puede pasar en breve en estas próximas jornadas. Fuertes tormentas nos estarán esperando de cara a un fin de semana en el que todo puede ser posible.

Una importante borrasca que parecía que se movía a toda velocidad en estos días en los que cada elemento cuenta y puede acabar siendo el que nos dará alguna que otra sorpresa inesperada. Es hora de conocer lo que puede pasar en estos días en los que realmente cada elemento puede acabar siendo esencial. La AEMET no duda en adelantarse a todos y explicar lo que puede pasar en breve con la llegada de fuertes tormentas y un giro radical que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante. El anuncio de la AEMET que puede cambiarlo todo.

Una nueva borrasca llega a España

Cuando pensábamos que el tiempo se había empezado a estabilizar, lo que nos estará esperando es un importante giro radical que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estos días en los que cada detalle cuenta y lo hace de una forma muy concreta.

Es momento de apostar claramente por una novedad que nos trae este tiempo que pensábamos que podría empezar a ser especialmente complicado de visualizar. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, se convertirá en la antesala de algo más.

Este fin de semana volveremos a vivir esta primavera de lo más intensa que, podría acabar siendo la que nos marcará muy de cerca y puede acabar de convertirse en algo más. Un giro radical que puede ser el que nos afectará de cerca y puede acabar siendo esenciales.

Esta borrasca que llega a España puede acabar siendo la que nos afectará de lleno en estas próximas horas en las que realmente deberemos empezar a ver llegar un cambio de tendencia que puede ser esencial. España se prepara para recibir un destacado cambio en el tiempo que acabará marcando la diferencia en estas próximas horas.

Traerá fuertes tormentas y activará estas alertas de la AEMET

La AEMET no duda en lanzar algunas alertas que pueden cambiarlo todo, sin duda alguna, estaremos muy pendientes de una situación que puede ser esencial y que, nos marcará de cerca. Es hora de conocer una previsión del tiempo que puede dejarnos unos registros realmente sorprendentes para esta época del año.

Estos expertos no dudan en darnos una previsión del tiempo que pone los pelos de punta: «Con la llegada del aire frío en altura, la inestabilidad predominará en gran parte del interior peninsular. Se prevé abundante nubosidad de evolución, con chubascos y tormentas generalizados. Durante la madrugada, se espera que continúen las precipitaciones en el norte Extremadura, la Comunidad de Madrid y el oeste de Castilla-La Mancha, y que se extiendan hacia la meseta norte. En la segunda mitad del día, se esperan chubascos fuertes acompañados de tormenta y de posible granizo en Castilla y León, norte y oeste de Castilla-La Macha, La Rioja y Madrid; con menor probabilidad, podrían darse en otros puntos de la meseta sur, centro y este de Andalucía, sur de la Comunidad Valenciana y otras zonas montañosas del norte. En el noreste y en Baleares, los cielos estarán despejados o con nubes altas y, en Canarias, nubosos. Son posibles las brumas y los bancos de niebla matinales en el interior de la Comunidad Valencia. La calima irá remitiendo y desplazándose hacia el este peninsular. Las temperaturas máximas descenderán en la Península y en Baleares, de forma notable el sureste, y subirán en el noreste; las mínimas subirán en la mitad occidental y bajarán en la oriental y en Baleares. En Canarias, se espera un ascenso de las máximas en medianías y cumbres de las islas más montañosas y pocos cambios en las mínimas».

Siguiendo con la misma explicación: «Predominará el viento flojo y variable en el interior de la Península; del este, más intenso, en el tercio oriental. Será flojo o moderado, del oeste en el Cantábrico y del norte en Galicia y en Canarias. Podrían darse rachas muy fuertes de viento sur en el interior del País Vasco y en la vertiente cantábrica de Navarra durante la madrugada».

Las alertas se activarán en estas partes del país: «De madrugada, tormentas en las mesetas y en el sistema Central. Por la tarde, chubascos fuertes y tormentas en Castilla y León, norte y oeste de Castilla-La Mancha, La Rioja y Madrid. Descenso notable de las temperaturas máximas en el sureste».