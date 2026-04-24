Cielos nubosos dominarán la jornada en toda la provincia, con abundante nubosidad que evolucionará por la tarde, especialmente en el interior. Se esperan lluvias y chubascos, acompañados a veces de tormentas, sobre todo en Álava. Las temperaturas mínimas aumentarán, mientras que las máximas descenderán, con un viento moderado de sureste. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo cubierto y lluvias intermitentes durante la jornada

El cielo se despereza lento en Bilbao, con nubes que se acumulan con cierta determinación mientras avanzamos hacia la jornada. La mañana abrirá con una temperatura fresca, rondando los 16 grados, pero no tardarán en hacer acto de presencia las lluvias, que podrían deshilarse en forma de chubascos entre la madrugada y el mediodía, dejando un ambiente algo cargado, con una humedad que asomará hasta el 90%. A medida que el día avance, la brisa suave de dirección norte, a solo 5 km/h, no será suficiente para aliviar la sensación térmica que se sentirá más elevada.

Ya por la tarde, las nubes tomarán el control del cielo, que lucirá más gris y sombrío y las probabilidades de lluvia se incrementarán, haciendo que las precipitaciones sean un compañero frecuente hasta bien entrada la noche. La temperatura máxima alcanzará los 24 grados, un cálido contraste con la mínima de 13 al amanecer. La luz del día se irá apagando lentamente, ya que la puesta del sol llegará a las 21:04, dejando tras de sí un tiempo de incertidumbre, donde paraguas y abrigo serán aliados necesarios para disfrutar de Bilbao.

Nubes amenazantes y viento fuerte en Baracaldo

Las primeras luces del día traen consigo una atmósfera cargada en Baracaldo, donde las nubes amenazan con desatar su contenido. Un viento fuerte se hace notar, creando un sinfín de movimientos en las ramas y susurros en las calles. La mañana se presentará sombría, dejando caer algunas gotas, con temperaturas alrededor de 16°C y una sensación más fresca.

A medida que avance el día, el panorama no mejorará. La probabilidad de lluvia aumentará notablemente en la tarde-noche, alcanzando hasta un 75% y el viento, con ráfagas de hasta 7 km/h, persistirá. Se prevé que la temperatura máxima roce los 23°C. Es un día para estar preparados, así que mejor no olvidar el paraguas y abrigarse bien.

Guecho: nubes y lluvia a la vista

La jornada comienza en Guecho con un amanecer marcado por un cielo parcialmente nublado y una temperatura que ronda los 14 grados, mientras la brisa suavemente del norte sopla a 10 km/h. Sin embargo, las nubes traen consigo una probabilidad de lluvia del 60% durante la mañana, lo que puede hacer que la sensación térmica se mantenga más baja de lo habitual. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia aumentará, alcanzando hasta un 90% por la tarde-noche, mientras que las temperaturas máximas ascienden solo hasta los 20 grados.

Con una humedad relativa que podría llegar al 90%, el ambiente se sentirá pesado y húmedo, creando una sensación de inestabilidad. Las ráfagas del viento pueden alcanzar los 7 km/h, lo que se sumará a la frescura de la jornada. Aprovechemos las 13 horas de luz que nos regala el día, ya que el sol saldrá a las 07:15 y se esconderá a las 21:05, aunque es recomendable tener un paraguas a mano debido a la persistente amenaza de lluvia.

Santurce: nubes y claros con viento suave

La jornada se presenta con un tiempo templado, alternando momentos de nubes dispersas y claros. Aunque hay leves posibilidades de lluvia durante la mañana y un poco más en la tarde-noche, el viento será suave, apenas destacándose con algunas ráfagas. Las temperaturas varían entre 13 y 21 grados, ofreciendo un ambiente agradable.

Este tiempo sugiere un día perfecto para pasear por los alrededores o disfrutar de una charla al aire libre. Con un ambiente tranquilo, es ideal para llevar a cabo las actividades diarias sin contratiempos.

Cielo gris con lluvias ligeras en Basauri

Este martes en Basauri se presenta con un cielo gris y una sensación de humedad en el ambiente, que podría dejar algunas lluvias ligeras por la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y los 15 grados, manteniendo un ambiente fresco. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia aumentará, especialmente en la tarde-noche, donde las temperaturas alcanzarán un máximo de 25 grados.

Con el viento soplando del norte a una velocidad moderada, será recomendable llevar un paraguas a mano. Si planeas salir, opta por ropa ligera, pero considera una chaqueta para las horas más frescas. El tiempo puede ser variable, por lo que es mejor estar preparado.