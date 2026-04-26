Giro inesperado de las temperaturas en Madrid: faltan horas y la AEMET lo ha confirmado

Faltan horas y la AEMET lo ha confirmado, llega un importante giro inesperado de las temperaturas en Madrid. Será mejor que nos preparemos para un cambio que puede ser clave, lo que está per llegar es un destacado giro de guion que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Estaremos muy pendientes de una serie de cambios que pueden marcar estos días, de tal forma que tocará saber en todo momento qué es lo que nos estará esperando.

El tiempo empieza en este fin de semana con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden acabar marcando la diferencia. Sin duda alguna, nos enfrentamos a una situación que puede ser la que nos afectará de lleno en estos días en los que cada detalle cuenta. Una novedad plena que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno, en estos días en los que cada detalle cuenta y lo hace de una forma diferente. La AEMET confirma lo que puede pasar en breve, con la mirada puesta a un giro radical que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estas próximas jornadas.

Llega un giro inesperado en las temperaturas en Madrid

Después de unos días en los que las temperaturas se han convertido en uno de los elementos que nos ha afectado de lleno. Con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden acabar marcando una diferencia importante en estos días en los que cada elemento cuenta y lo hace de una forma concreta.

Es hora de empezar a pensar en esta situación del todo inesperada que puede llegar en breve y que, sin duda alguna, empezaremos a visualizar. Estaremos muy pendientes de un cambio de tendencia que, sin duda alguna, vamos a ver en unas jornadas en las que cada detalle cuenta.

Estaremos a merced de un giro radical que afectará de lleno en centro del país y que puede hacer que veamos estos cambios de una forma diferente. Estas jornadas en las que el tiempo irá cobrando protagonismo pueden acabar siendo claves en breve.

Encaramos la recta final del fin de semana y el inicio de la semana, pensando en esa ropa de verano que quizás queríamos sacar antes de tiempo, pero acabará quedándose en el armario en estas próximas jornadas.

Faltan horas y la AEMET lo ha confirmado

La AEMET lo ha confirmado, faltan horas para empezar a ver llegar algunos cambios que pueden acabar siendo lo que nos afectarán de lleno. En estos días en los que realmente puede ser lo que nos acabarán marcando de cerca, en unos días en los que todo puede ser posible.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Intervalos de nubes altas, más abundantes por la tarde, y nubosidad de desarrollo en la Sierra que podría ir acompañada de algún chubasco disperso desde el mediodía que no se descarta ocasionalmente tormentoso. Ligera presencia de calima. Temperaturas con pocos cambios en la Sierra y en el resto de la Comunidad descenso en las mínimas y ligero ascenso en las máximas. Viento flojo con predominio del noreste por la mañana y del sureste por la tarde».

Siguiendo con la misma previsión lo que nos está esperando es un marcado giro de guion: «Se espera una tendencia ligera a la estabilización con el alejamiento de la dana por el mar de Alborán, aunque todavía son probables los chubascos acompañados de tormenta localmente fuertes en el extremo norte y además con granizo en la meseta norte. Se esperan chubascos y precipitaciones débiles en el sureste, Ceuta y Melilla. En el Cantábrico, bajo un flujo de norte, los cielos amanecerán muy nubosos y, en el resto del territorio, poco nuboso o despejado, con abundante nubosidad de evolución diurna. En Canarias, se esperan cielos nubosos y precipitaciones débiles en las islas más montañosas, sin descartarlas en las demás islas. Son probables las brumas o los bancos de niebla en zonas de montaña, en Baleares y en el interior de Galicia. Calima en la mitad oriental peninsular y Baleares. Se espera un ascenso generalizado de las temperaturas máximas, localmente notable en el sudeste peninsular. Las mínimas subirán en Galicia, Cataluña y el Estrecho y bajarán en el tercio sudeste, Cantábrico oriental y Baleares. En Canarias no se esperan cambios relevantes».

Las alertas estarán activadas: «Predominará el viento flojo de componente este en la Península y en Baleares, salvo en el Cantábrico y Galicia, donde predominará el norte. Más intenso en los litorales, no se descartan rachas muy fuertes de levante en el Estrecho e intervalos de fuerte en el Estrecho, Alborán y el noroeste gallego. En Canarias, el viento será moderado de componente norte. Probables chubascos y tormentas localmente fuertes en el extremo norte y además con granizo en la meseta norte».