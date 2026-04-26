El cielo en toda la provincia de Zaragoza se presenta poco nuboso, aunque con intervalos de nubes altas y algo de nubosidad de evolución en el sistema Ibérico. Las temperaturas tendrán ligeros cambios, con máximas en ascenso y un viento que será flojo, localmente moderado en el valle del Ebro. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado y calor creciente

El cielo de Zaragoza se despereza lento, mostrándose radiante y despejado a lo largo de la jornada de hoy. Con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 29 grados, la calidez se hará palpable conforme avancen las horas. A primera hora, el ambiente será fresco, pero a medida que el sol se alce en el horizonte a las 07:07, la sensación térmica también irá en aumento. El viento soplará de forma suave desde el sureste, aunque con algunas ráfagas que pueden alcanzar los 6 km/h, apenas un susurro para los habituales del paseo en la ribera.

Ya por la tarde, Zaragoza se vestirá de colores cálidos y vibrantes mientras la temperatura sube. La atmósfera, aunque no cargada de humedad excesiva, se sentirá agradable debido a la baja probabilidad de precipitaciones a lo largo del día; por lo tanto, no hay motivo de preocupación por lluvias inesperadas. Al final de la jornada, cuando el sol se despida a las 20:55, las temperaturas comenzarán a descender suavemente, ofreciendo un cierre ideal a un día radiante y pleno.

Calatayud: día inestable con posibilidad de lluvias

El amanecer en Calatayud se presenta con un cielo cubierto, presagiando un día de inestabilidad. Las primeras luces del día traen consigo temperaturas frescas, en torno a los 11 grados y la sensación de que lo que viene puede interrumpir la rutina diaria con sorpresas meteorológicas. A medida que avanza la jornada, la probabilidad de lluvia asciende hasta un 70%, traída por un viento que soplará en dirección norte a una velocidad de 10 km/h.

La mañana será fresca y tranquila, pero no se confiarán: por la tarde, el termómetro podrá alcanzar los 27 grados y la humedad se elevará, aumentando la sensación térmica. Las nubes cargadas podrían dejar caer agua en cualquier momento y, con rachas de viento de hasta 30 km/h, será mejor tener un paraguas a mano.

Tarazona: ambiente tranquilo y algo nublado

El tiempo presenta una jornada con ligera inestabilidad, especialmente marcado por la mañana con temperaturas frescas que rondan los 11 grados. A medida que avance el día, el cielo se mantendrá algo nuboso y la temperatura alcanzará los 25 grados, con una suave brisa del noreste que puede hacer sentir un ligero frescor en algunos momentos.

Con un ambiente tranquilo, esta es una excelente ocasión para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar tus actividades cotidianas. Aunque hay posibilidad de algunas lluvias, nada que resulte preocupante, por lo que se pueden planificar salidas sin mayores inconvenientes.