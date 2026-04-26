Hoy, 26 de abril de 2026, el tiempo en toda la provincia de Bilbao se presenta como una jornada poco nubosa, aunque con intervalos de nubes bajas en la madrugada que podrían traer brumas y nieblas. Por la tarde, se espera algo de nubosidad en el sur, acompañada de posibles chubascos y tormentas. Las temperaturas mínimas descenderán levemente, mientras que las máximas aumentarán ligeramente. El viento soplará flojo y variable, tendiendo a norte en las horas centrales. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo nublado y ambiente cálido durante el día

El cielo de Bilbao se despereza lento esta mañana, luciendo agradablemente nublado pero sin riesgo de precipitaciones. Desde muy temprano, cuando el sol asoma a las 07:12, las temperaturas se mantienen frescas, rondando los 10 grados y alcanzando una sensación térmica similar. Con una brisa suave proveniente del noreste, el día promete ser agradable, ideal para disfrutar de un paseo matutino por la ciudad.

Ya por la tarde, el sol se mostrará tímido entre nubes dispersas y las temperaturas ascenderán hasta los 23 grados, lo que creará un ambiente cálido pero con una humedad que podría hacer que el aire se sienta algo pesado. La luz del día nos acompañará hasta las 21:07, ofreciendo largas horas para aprovechar el jardín o un café al aire libre. Aunque el viento soplará con moderada intensidad, en ningún momento será un inconveniente para disfrutar del tiempo, que queda óptimo para actividades al exterior.

Nubes grises y vientos sorprendentes en Baracaldo

Las nubes grises se ciernen sobre Baracaldo, anticipando un día lleno de sorpresas meteorológicas que pueden alterar la cotidianidad. A medida que la mañana avanza, el viento comienza a soplar con fuerza, rondando los 15 km/h desde el norte, mientras la temperatura se sitúa en un fresco 10°C.

Esta inestabilidad se hará más evidente en la tarde, cuando las rachas de viento pueden alcanzar hasta 30 km/h y las temperaturas apenas superen los 16°C. Con una probabilidad de lluvia que podría sorprender en cualquier momento, es recomendable salir con paraguas y prepararse para un descenso térmico que puede dar una sensación de frío notable.

Guecho: ambiente fresco y soleado hoy

El día amanece en Guecho con un ambiente fresco, donde la temperatura mínima se sitúa en 11°C y la sensación térmica puede descender a esos niveles. Con el sol asomando a las 07:12, el cielo se presenta mayormente despejado, con poca probabilidad de lluvia durante la madrugada y la mañana. A medida que avanza la jornada, la temperatura máxima alcanzará los 18°C y aunque el viento sopla desde el norte a una velocidad moderada de 15 km/h, se espera que las rachas puedan llegar hasta 30 km/h.

Por la tarde, el cielo permanecerá parcialmente nublado con una humedad que ronda el 70%. La sensación térmica máxima también alcanzará los 18°C, creando un ambiente más agradable a medida que se aproxima la tarde. Con 14 horas de luz hasta la puesta del sol a las 21:07, será un día ideal para disfrutar al aire libre, siempre teniendo en cuenta que el ambiente puede sentirse un poco pesado por la humedad.

Santurce: cielo parcialmente nublado y ambiente favorable

El tiempo en Santurce se presenta estable, con un cielo parcialmente nublado durante la mañana y algunas nubes dispersas por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 20 grados y se prevé una leve brisa. No hay pronósticos de lluvia, por lo que la jornada se desarrollará sin contratiempos.

Aprovechar el día es una excelente idea, ya que el ambiente tranquilo invita a salir a dar un paseo por el parque o disfrutar de un café al aire libre. Es un buen momento para disfrutar de actividades cotidianas con calma y sin prisas.

Cielos despejados y ambiente agradable en Basauri

En Basauri, la mañana se presenta con cielos mayormente despejados y un ambiente fresco que invita a disfrutar del aire matutino. Las temperaturas oscilarán entre 10 y 11 grados, haciendo que un abrigo ligero sea ideal para salir.

A medida que avance el día, se espera un aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 23 grados por la tarde. El viento soplará suavemente desde el noroeste, creando una sensación agradable. Es un buen momento para pasear al sol y aprovechar el excelente tiempo.