Cielo nuboso a muy nuboso en toda la provincia, con chubascos débiles a moderados a partir de la tarde, especialmente en el tercio occidental y en Cinco Villas, donde podrían ser ocasionalmente fuertes. Temperaturas máximas en descenso y viento moderado, con alguna racha aislada muy fuerte. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: nubes densas y lluvia a la vista

El cielo de Zaragoza se viste de gris en esta jornada de agitación, presagiando una tarde cargada de precipitaciones. A primera hora, el viento sopla del sureste con una brisa moderada que puede resultar incómoda a medida que la temperatura asciende hasta los 22 grados. La mañana será un preludio de la lluvia y aunque la sensación térmica ronde los 20, la alta humedad creará un ambiente pesado que invitará a buscar refugio.

Después del mediodía, las nubes se agrupan en un baile premonitorio, mientras la probabilidad de lluvias se intensifica notablemente para la tarde-noche. Con temperaturas que descenderán a 18 grados, es recomendable llevar un paraguas a la salida, ya que los chubascos pueden ser persistentes. El sol, que apenas se asomará en su salida a las 06:59, se ocultará anticipadamente tras un telón de nubes, dejando a Zaragoza en una suave penumbra hasta su despedida a las 21:02.

Calatayud: inestabilidad con lluvias y viento

El sol salía débilmente, intentando abrirse paso entre nubes amenazantes que presagian un día de inestabilidad en Calatayud. La atmósfera estaba cargada, anticipando la llegada de lluvias intensas y un viento que no permitirá que las actividades sigan su curso habitual.

La mañana se despierta con temperaturas frescas de 12°C, pero esa sensación de frescor se transformará a medida que avance el día, enfrentando una máxima de 20°C. La tarde traerá un incremento en la nubosidad y una probabilidad de lluvia del 100%, con ráfagas de viento que alcanzarán hasta 36 km/h. Con el ambiente tan húmedo y la sensación térmica que puede bajar hasta los 11°C, mejor será no olvidar el paraguas.

Tarazona: ambiente templado con nubes y lluvia

El tiempo se presenta con un ambiente templado, marcado por una mañana muy lluviosa y un cielo que aunque se despeja ligeramente por la tarde, mantiene cierta nubosidad. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 18 grados, con un leve viento del sureste que podría hacer sentir un poco más fresco el ambiente.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo bajo las nubes, un momento perfecto para realizar actividades diarias sin prisa. Aprovechar los intervalos de mejoría puede ser la clave para disfrutar del entorno.