El cielo en buena parte de la provincia se presentará poco nuboso, aunque no se descarta la aparición de chubascos y tormentas en el sistema Ibérico y Ribera del Ebro por la tarde, con rachas de viento muy fuertes. Las temperaturas se mantendrán altas en el valle del Ebro y el viento será flojo, moderado en horas centrales. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: lluvias a la vista y calor intenso

El cielo se despereza lento esta mañana en Zaragoza, dejando entrever un día en el que la posibilidad de lluvias nos acompañará, especialmente hacia la tarde. Con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 37 grados, el ambiente irá ganando en intensidad, mientras que una suave brisa soplará desde el sur a unos 5 km/h, animando a los más madrugadores a aprovechar las primeras luces del día antes de que el calor y la humedad comiencen a hacerse notar.

A medida que avancen las horas, el sol se comportará como un tímido invitado que se atreve a relucir, pero el cielo mostrará un gris inquieto que puede anunciar chubascos. La sensación térmica podría elevarse, alcanzando los 37 grados a pleno sol, mientras que la humedad, en su máxima expresión, aportará un aire algo cargado. Ya por la tarde, se harán más evidentes esas probabilidades de lluvia, haciendo que los paraguas estén a la mano antes del anochecer, que llegará a las 21:39 tras un día que promete contrastes y sorpresas.

Calatayud: aire inquieto y riesgo de lluvias

La jornada en Calatayud se presenta marcada por un aire inquieto, donde las nubes se acumulan en el horizonte, anunciando cambios. La mañana comienza con temperaturas frescas, alrededor de los 18 grados y una probabilidad de lluvia del 10% que puede sorprender a más de uno. A medida que avanza el día, la atmósfera se torna más pesada con un aumento de la temperatura hasta los 33 grados y un cielo que se oscurece, dejando paso a lluvias intensas en la tarde-noche.

Contrariamente a la placidez matutina, la tarde se anticipa con condiciones adversas. La probabilidad de lluvia asciende al 85% y se prevén ráfagas de viento que alcanzarán hasta 9 km/h, sumando un ambiente poco cómodo con una sensación térmica que puede caer hasta los 16 grados. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse, ya que la combinación de humedad elevada y cambios bruscos de temperatura podría hacer del día una experiencia memorable.

Tarazona: nubes dispersas y ambiente agradable

El tiempo transcurrirá con nubes dispersas y temperaturas que oscilarán entre los 18 y 33 grados. Aunque hay algunas posibilidades de lluvia por la tarde-noche, se espera un viento suave que no interferirá con las actividades cotidianas.

La jornada invita a disfrutar del aire libre, ideal para un paseo relajado o para realizar tareas diarias sin contratiempos. Un ambiente agradable que permitirá a los tarazonenses disfrutar de su rutina con tranquilidad.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET

Ribera del Ebro de Zaragoza presenta un aviso de tormentas de nivel amarillo.

Ibérica zaragozana presenta un aviso de tormentas de nivel amarillo.

Centro de Huesca presenta un aviso de tormentas de nivel amarillo.