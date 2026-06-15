Richard Gere habla de la «ciudad prohibida» en España que no puede visitar: «La primera vez que vine…»

Richard Gere ha puesto sobre la mesa su bonita relación con España, un vínculo que, lejos de limitarse a su vida personal junto a Alejandra Silva, se ha ido construyendo poco a poco. Nosotros tenemos todos los detalles.

Barcelona, una ciudad muy especial

La relación del actor con Barcelona no es nueva. Durante una de sus últimas visitas relevantes, en mayo de 2025, acudió a la ciudad condal con motivo de la presentación del proyecto documental en el que ha trabajado en los últimos años, centrado en las enseñanzas del Dalai Lama bajo el título Sabiduría y felicidad. Su presencia se enmarcaba dentro del Barcelona Film Fest, donde compartió espacio con prensa y público especializado.

Fue en ese contexto cuando Richard Gere sorprendió con una confesión que llamó la atención de los asistentes y de los medios presentes. Según explicó en una entrevista con el programa de TV3 Col·lapse, llevaba ocho años sin poder pasear libremente por las calles de Barcelona. No se trataba de una cuestión de agenda ni de falta de interés, sino de una situación derivada de su notoriedad pública y de las dificultades para desplazarse con discreción.

«Todo el mundo sabe que estoy aquí y es difícil», reconocía el actor, aludiendo a la imposibilidad de disfrutar de la ciudad con normalidad. Sus palabras reflejaban una mezcla de admiración y resignación ante una realidad que, con el paso del tiempo, ha limitado su experiencia en uno de los lugares que más le fascinan del país.

El peso de la fama

La reflexión de Richard Gere pone de relieve un fenómeno cada vez más habitual entre figuras de su relevancia internacional: la dificultad de moverse en entornos urbanos sin ser reconocido. En su caso, la popularidad acumulada durante décadas de carrera cinematográfica ha convertido cualquier desplazamiento en un acontecimiento público.

El actor reconocía que, en etapas anteriores de su vida, su relación con Barcelona fue muy distinta. En sus primeras visitas, cuando la exposición mediática era menor o el contexto social no estaba tan condicionado por las redes sociales, pudo recorrer la ciudad con mayor libertad. En aquellos años, su interés se centraba especialmente en la arquitectura, uno de sus grandes pasiones.

«Antes, lo único que conocía era Gaudí», explicaba en la misma conversación. Su admiración por el arquitecto modernista marcó sus primeros itinerarios por la ciudad, en los que visitó distintos edificios abiertos al público. La obra de Antoni Gaudí, con ejemplos tan emblemáticos como la Sagrada Familia, la Casa Batlló o el Park Güell, dejó una huella profunda en su percepción de la capital catalana.

«La primera vez que vine, fui a ver todos los edificios que se podían visitar», ha explicado. Después, recalcó que, siempre que puede, se escapa a la Ciudad Condal, a pesar de que tiene una agenda muy apretada. Hay que tener en cuenta que es una estrella internacional, así que cualquiera de sus movimientos se convierte en noticia, de ahí que evite estar expuesto.

Una «ciudad prohibida»

Aunque el término pueda resultar llamativo, la idea de una «ciudad prohibida» en su discurso no responde a una prohibición real, sino a una imposibilidad práctica. No existe impedimento alguno para que el actor visite Barcelona, pero las condiciones actuales hacen que su estancia sea, según sus propias palabras, difícil de gestionar en términos de privacidad.

El vínculo de Richard Gere con España no puede entenderse únicamente desde la perspectiva de su matrimonio. Su interés por la cultura, la espiritualidad y el estilo de vida mediterráneo ha sido una constante a lo largo de los años. Hace un tiempo regresó a Estados Unidos, pero sigue teniendo un recuerdo perfecto de nuestro país.

En ese contexto, Barcelona ocupa un lugar singular. Es una ciudad que admira profundamente, pero que, paradójicamente, no puede disfrutar con la espontaneidad que desearía. Sus declaraciones evidencian una tensión entre el atractivo del destino y las limitaciones que impone su condición de figura global.

La experiencia de Richard Gere con Barcelona resume, en cierto modo, una paradoja habitual en la vida de las grandes estrellas internacionales: la dificultad de acceder de forma anónima a los lugares que más les atraen. En su caso, esa paradoja se traduce en una ciudad que conoce, que admira y que ha recorrido en el pasado, pero a la que apenas puede regresar sin que su presencia genere una atención inmediata.