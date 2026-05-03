Cielo muy nuboso y chubascos que pueden venir acompañados de tormentas en toda la provincia, a veces localmente fuertes. Las temperaturas máximas experimentarán un ligero ascenso, mientras que las mínimas se mantendrán sin cambios. El viento soplará desde el sur en el sistema Ibérico y desde el este en el valle del Ebro. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: lluvias matinales y ambiente húmedo durante todo el día

El cielo en Zaragoza se despereza lentamente, envolviendo la ciudad en un manto de nubes que promete sorpresas. Desde la madrugada hasta mediodía, la lluvia hará su aparición con intensidad, dejando el ambiente cargado y húmedo. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 20 grados, pero la sensación térmica podría alcanzar hasta los 22, haciendo que cada gota se sienta más intensa. La brisa del sureste, aunque suave con sus 15 km/h, recuerda que la naturaleza tiene su propio ritmo.

Ya por la tarde, la probabilidad de chubascos se mantendrá alta, así que es aconsejable llevar paraguas si se planea salir. La temperatura máxima no superará los 23 grados, mientras que al caer la noche, el calor residual se sentirá un poco más fresco, rondando los 14 grados. La luz del día se irá apagando a las 21:03, dejando atrás una jornada en la que el sol, un tímido invitado, apenas tuvo ocasión de asomarse.

Calatayud: nubes oscuras y lluvias constantes

Las nubes oscuras se ciernen sobre el horizonte de Calatayud, prometiendo un día de inestabilidad. A medida que el sol hace su aparición, la atmósfera se siente cargada, presagiando la llegada de aguaceros. Durante la mañana, se presentará un ambiente fresco, con una temperatura mínima de 10°C y la probabilidad de lluvia será del 100%. El viento soplará de manera constante, aunque su velocidad se mantendrá en torno a los 5 km/h.

Con el paso de las horas, el panorama no mejora: se espera que la lluvia continúe por la tarde-noche, elevando la humedad al 100% y contribuyendo a una sensación térmica de hasta 21°C. Aunque por momentos el cielo se abrirá, las condiciones serán cambiantes y podrían venir acompañadas de rachas de viento. No olvide llevar un paraguas y estar preparado para un día algo inhóspito.

Tarazona: cielos nublados y lluvia constante

La jornada se presenta con un tiempo muy variable, marcado por cielos nublados y notable probabilidad de lluvia durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 20 grados, con un viento suave predominando del sureste, que podría generar una sensación térmica algo más fresca en los momentos de mayor intensidad.

Es un buen momento para disfrutar de un paseo, ya que el ambiente será tranquilo y permite realizar las actividades cotidianas sin mayores contratiempos. Aprovechar los espacios al aire libre puede ser una opción agradable, incluso con la previsión de lluvia que se mantiene presente.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET