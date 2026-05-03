Cielos nubosos y algunas claras darán paso a chubascos, que podrían ir acompañados de tormentas en el centro de la jornada, dejando el agua como protagonista en buena parte de la provincia. Las temperaturas mostrarán ligeros movimientos y un cambio en los vientos se hará notar. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo gris y lluvias a la vista

El tiempo en Bilbao se presenta muy activo este 23 de octubre, con un cielo que se despereza lentamente en la mañana, cubierto por un manto gris que promete lluvia intensa a lo largo del día. Desde primera hora, las temperaturas rondarán los 14 grados, sintiéndose más frescas debido a la humedad que alcanzará niveles elevados, haciendo que el ambiente se sienta algo pesado. Con ráfagas de viento que pueden llegar a los 6 km/h, será prudentemente recomendable llevar paraguas a medida que la probabilidad de chubascos aumente hacia la tarde.

Ya por la tarde, el cielo seguirá denso y las temperaturas no superarán los 20 grados, lo que puede resultar en una sensación térmica que no superará los 23 grados. El viento, aunque ligero, puede hacer que esos momentos de lluvia se sientan más fríos. A medida que caiga la tarde y se acerque la puesta del sol a las 21:15, la posibilidad de precipitaciones aumentará, por lo que se sugiere prepararse para una noche lluviosa y melancólica, marcada por el sonido de las gotas sobre los tejados.

Nubes grises y lluvias persistentes en Baracaldo

Nubes grisáceas se asoman en el horizonte baracaldés, presagiando un día marcado por la inestabilidad. La mañana comienza fresca, con temperaturas rondando los 14 grados y una sensación térmica que también se mantiene en mínimos. A medida que avanza el día, las lluvias se intensificarán, alcanzando al 100% de probabilidad por la tarde-noche, mientras el viento sopla del sur a una velocidad media de 5 km/h, aunque se podrían registrar rachas de hasta 6 km/h.

El contraste entre la mañana y la tarde será notable, ya que las temperaturas solo alcanzarán los 22 grados en su punto máximo, mientras la humedad relativa se disparará hasta un 100%. Con cielos cubiertos y lluvias persistentes, es un día ideal para no olvidar el paraguas y prepararse para un descenso térmico que podría sentirse más agudo al caer la tarde.

Guecho: cielo cubierto y lluvia constante

La jornada en Guecho comienza con un amanecer marcado por un cielo mayoritariamente cubierto y con una sensación térmica que se mantiene fresca, llegando a los 14 grados. La probabilidad de lluvia desde la madrugada hasta el mediodía es alta, alcanzando un 95%, lo que sugiere que las primeras horas del día serán húmedas y pesadas, con temperaturas que rondan los 15 grados. A medida que avance la mañana, las nubes se intensificarán y el pronóstico indica que la lluvia se mantendrá constante.

Por la tarde, el tiempo se mantendrá inestable, con una probabilidad de lluvia del 100%. Las temperaturas subirán levemente hasta alcanzar los 20 grados, ofreciendo una sensación térmica similar. El viento será casi imperceptible y aunque la humedad se mantendrá alta y pesada a lo largo del día, las condiciones no se tornarán muy ventosas, ya que las ráfagas no superarán los 6 km/h. Con el sol saliendo a las 07:02 y poniéndose a las 21:15, los habitantes de Guecho tendrán más de 14 horas de luz, pero deberán estar preparados para un día muy lluvioso.

Santurce: cielo nublado con lluvia al atardecer

El tiempo en Santurce se presenta con un cielo mayormente nublado, especialmente durante la mañana y la tarde. Las temperaturas oscilan entre los 14 y 20 grados, proporcionando un ambiente templado, aunque se espera que las probabilidades de lluvia sean altas, especialmente al caer la tarde. Además, el viento será leve, contribuyendo a un día sin grandes alteraciones.

Aprovechar las horas previas a la lluvia sería ideal para un paseo por la ciudad o para realizar actividades al aire libre. La atmósfera tranquila invita a disfrutar de lo cotidiano y a conectarse con el entorno antes de que se desate el agua.

Jornada gris y lluviosa con lluvia constante en Basauri

La mañana en Basauri se presenta gris y lluviosa, con una temperatura mínima de 13 °C y un viento moderado que puede hacer que la sensación térmica descienda un poco más. Las probabilidades de lluvia son altas, por lo que se recomienda llevar paraguas y ropa impermeable. A medida que avanza el día, el tiempo empeorará con cielos cubiertos y una máxima que alcanzará los 23 °C por la tarde. La lluvia será constante, especialmente en la tarde-noche, así que es mejor planificar actividades en casa.