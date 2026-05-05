Andalucía en riesgo por fuertes lluvias: la AEMET alerta de una borrasca que va a dejar un desplome pocas veces visto en la comunidad

La AEMET lanza una alerta de una borrasca que va a dejar un desplome de temperaturas pocas veces visto en la comunidad, Andalucía se pone en alerta ante la llegada de fuertes lluvias. Será mejor que nos empecemos a preparar para una serie de cambios que pueden ser una constante en estos días que tenemos por delante. Lo que parece que nos espera es una situación realmente diferente a cómo nos la esperaríamos.

Tenemos por delante un destacado giro de guion en uno de los puntos del país en los que realmente podremos empezar a ver llegar una novedad plena. Será el momento de empezar a pensar en determinados cambios que, sin duda alguna, podríamos ver aparecer. Este tiempo que quizás tenemos por delante y que podría llegar en breve, nos pone en una situación radicalmente diferente a la esperada. Andalucía está en riesgo ante unas lluvias intensas que no llegarán solas, con ellas aparecerá un desplome de las temperaturas que pocas veces hemos visto en esta comunidad autónoma en la que todo puede ser posible.

La AEMET lanza una alerta ante la llegada de una borrasca

Una nueva borrasca está a punto de golpear gran parte del país, en especial, una Andalucía que está muy acostumbrada al buen tiempo. Lo que nos estará esperando es un cambio de tendencia que puede ser esencial y que, sin duda alguna, podremos empezar a visualizar.

Estos expertos no dudan en darnos algunos detalles de lo que nos estará esperando en unos días en los que tocará conocer lo que podría pasar en unos días en los que realmente cada detalle cuenta. Es momento de conocer lo que pasará con una borrasca que la AEMET ha visto en estos mapas del tiempo.

Será mejor que nos empecemos a preparar para una serie de cambios que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Es hora de saber qué pasará en estos días en los que realmente cada detalle será el que nos hará estar muy pendiente de un cambio importante.

Una nueva borrasca parece que causará estragos, en especial, si tenemos en consideración lo que podría pasar en estos momentos en los que realmente cada elemento puede ser esencial. Andalucía sufrirá en primera persona los efectos de este cambio de tendencia que puede ser clave.

La AEMET alerta de lluvias y un desplome de las temperaturas en Andalucía

Andalucía se prepara para un cambio en las temperaturas y la llegada de un nuevo frente que traerá lluvias a nuestro país. Nos enfrentamos a un importante cambio que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno, en unos días en los que realmente la AEMET conoce muy bien lo que nos estará esperando.

Esta comunidad autónoma que normalmente disfruta de un buen tiempo casi permanente se enfrentará a un destacado. Tal y como nos explican desde la AEMET: «Cielos con intervalos nubosos, predominando las nubes medias y altas, más abundantes en la mitad oriental, donde no se descartan precipitaciones débiles. Temperaturas mínimas en ascenso o localmente sin cambios; máximas en descenso o localmente sin cambios. Vientos flojos a moderados de dirección variable». Las temperaturas superan con cierta dificultad los 20 grados en gran parte del territorio.

Para el resto de España la situación no será mucho mejor: «Se prevé un día marcado por una estabilización del tiempo en la mayor parte de la Península, exceptuando el extremo norte, donde se darán cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones, que es probable sean de nieve en el Pirineo por encima de 1500/1800m. Se esperan tormentas aisladas en el Pirineo oriental, Ibérica aragonesa y sierras del sureste. Tiempo inestable también en Baleares con chubascos que pueden ser puntualmente fuertes y acompañados de tormentas, más probables en Mallorca asociados al ciclo diurno y tendiendo a despejar por la tarde. En el resto predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad de tipo medio y alto en aumento en la mitad sur peninsular y el desarrollo de nubosidad de evolución por la tarde en la mitad norte y extremo oriental. En Canarias, cielos poco nubosos al sur y nubosos al norte, con el desarrollo de nubes de evolución dejando probables chubascos en las islas montañosas. Probables bancos de niebla matinales dispersos en el norte peninsular. Las temperaturas máximas descenderán en los archipiélagos y áreas mediterráneas de la Península, aumentando en el resto. En las mínimas predominarán los descensos ligeros en la mitad nordeste peninsular y ambos archipiélagos, con pocos cambios en el resto. Heladas débiles en montañas de la mitad norte». Un cambio en el tiempo que puede ser el que nos afectará de lleno en estas próximas horas que tenemos por delante.