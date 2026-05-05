Hoy, 5 de mayo de 2026, la provincia de Zaragoza se prepara para un panorama variado con intervalos nubosos y posibles chubascos acompañados de tormentas, especialmente intensos en el extremo este del valle del Ebro. Las temperaturas experimentarán un ligero descenso y el viento soplará de manera moderada. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo cambiante con posibilidad de chubascos

El tiempo se presenta revuelto en Zaragoza, con un cielo que se despereza lento y sombras de lluvia que se asoman. Por la mañana, los termómetros marcarán unos frescos 11 grados, con una sensación térmica que podría caer a 8. A medida que avance el día, la probabilidad de chubascos aumentará, especialmente en la tarde-noche, cuando el ambiente se tornará pesado por la humedad que, en algunos momentos, alcanzará picos del 90%.

Ya por la tarde, la temperatura alzará el vuelo hasta los 19 grados, pero no olvidemos que el viento, aunque suave a 10 km/h, puede volverse travieso con ráfagas que podrían sorprendernos. La luz del sol nos acompañará desde bien temprano hasta el ocaso a las 21:05, así que si piensas salir, lleva contigo el paraguas: hoy es un día de altibajos en el tiempo, donde cada hora puede hacer del cielo un lienzo cambiante.

Calatayud: nubes amenazantes y viento fuerte

Las primeras luces del día en Calatayud traen una atmósfera cargada y expectante, con nubes amenazantes que flotan en un cielo cambiante. El viento sopla con energía, anticipando un jornada marcada por la inestabilidad que podría transformar el paisaje habitual en un espectáculo de fuerza natural.

A medida que avanza la mañana, la lluvia tímida se torna intensa con un 100% de probabilidad por la tarde-noche, mientras las temperaturas oscilan entre los 7 y 18 grados. La sensación térmica puede descender hasta los 7°C, acompañada de ráfagas que alcanzarán los 55 km/h. Es un día para llevar paraguas, pues la humedad puede resultar agobiante y el viento remarcado podría sorprender en cualquier momento.

Tarazona: nubes y lluvias con ambiente templado

El tiempo se presenta mayormente nublado a lo largo de la jornada, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 16 grados. Se esperan lluvias durante la mañana y también por la tarde-noche, aunque el viento, que soplará de manera suave, aportará una sensación templada.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo tranquilo por los alrededores, aprovechando la calma para realizar actividades al aire libre. La atmósfera será propicia para compartir momentos agradables, incluso con alguna pausa para resguardarse de la lluvia.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET